Condenado por asesinar al periodista Danilo López muere en un ataque armado en Retalhuleu, Guatemala

Sergio Valdemar Cardona Reyes murió tras un ataque armado en un negocio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, Guatemala (Redes Sociales)

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Sergio Valdemar Cardona Reyes, condenado por el asesinato del periodista Danilo López, murió la noche del miércoles 21 de octubre durante un ataque armado en una cevichería de Nuevo San Carlos, Retalhuleu. La Policía Nacional Civil informó que desconocía por qué estaba fuera de prisión, pese a la pena que debía cumplir por ese crimen.

El homicidio ocurrió en un establecimiento situado en el kilómetro 185 de la ruta CA-2, cerca del Puesto de Control Interinstitucional. Cardona Reyes estaba comiendo cuando varios hombres armados se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

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Los atacantes huyeron después de los disparos y ninguna de las demás personas que se encontraban en el negocio sufrió heridas. El hombre, originario de El Asintal, Retalhuleu, murió en el lugar a causa de las lesiones de bala.

La Policía Nacional Civil aún no había establecido las circunstancias del ataque, el móvil del crimen ni la identidad de los responsables. La institución tampoco precisó si existían indicios sobre el número de agresores o la ruta que utilizaron para escapar.

Sergio Valdemar Cardona Reyes murió tras un ataque armado en un negocio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, Guatemala (Redes Sociales)

La salida de prisión sin explicación policial

Cardona Reyes había sido condenado a 30 años de prisión inconmutables por el asesinato de López, corresponsal de Prensa Libre. La pena fue impuesta el 10 de octubre de 2017 por el Tribunal de Mayor Riesgo A.

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Javier Albino, jefe de Operaciones de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil, confirmó que el condenado había salido de la cárcel. Consultado sobre las razones de su libertad, señaló que desconocía cómo se había producido esa situación.

El jefe policial atribuyó al Sistema Penitenciario la responsabilidad de explicar por qué Cardona Reyes ya no permanecía recluido. La condena establecía una pena sin posibilidad de conmutación, pero la Policía no informó sobre alguna resolución judicial, beneficio penitenciario o medida que hubiera permitido su salida.

La sentencia contra Cardona Reyes se relacionó con el asesinato de Danilo López, cometido el 10 de marzo de 2015 en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez. El periodista fue atacado mientras trabajaba como corresponsal en ese departamento guatemalteco.

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Aquel atentado también causó la muerte de Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo. Sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Cardona Reyes del asesinato de Salazar y lo declaró culpable únicamente por la muerte de López.

El proceso por la autoría intelectual del crimen

La investigación judicial también alcanzó al entonces diputado de FCN Nación Julio Juárez Ramírez, a quien el Ministerio Público señaló el 26 de enero de 2017 como principal sospechoso de ordenar el asesinato del corresponsal.

La Fiscalía sostuvo que Juárez Ramírez, exalcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, habría pactado con Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reina. Según esa hipótesis, ambos intermediarios transmitieron instrucciones a un grupo de sicarios encargado de vigilar la vivienda del periodista, seguirlo y matarlo.

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El caso contra el exdiputado terminó con una absolución. El 13 de mayo de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo B lo declaró no responsable por la muerte de López.

Durante esa resolución, la jueza Jeanette Valdés cuestionó el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La magistrada afirmó: “La Feci hizo un mal trabajo” de investigación y sostuvo que la hipótesis de la acusación se basó “en un contexto político”.

Valdés también se refirió a Marco Tulio Cano Reina, quien declaró como testigo de la defensa. La jueza indicó que Cano Reina no fue claro al explicar el supuesto pago que habría recibido el exdiputado para ordenar el crimen.

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