Honduras: sin acuerdo Salud y médicos, continúan las asambleas

José Miguel Castillo, viceministro de Salud, pidió al Colegio Médico de Honduras suspender temporalmente las asambleas informativas mientras se revisan los pagos pendientes. (Foto: Cortesía)

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Las negociaciones entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades de la Secretaría de Salud continúan sin alcanzar una solución definitiva al conflicto por el pago de salarios atrasados a profesionales del sistema público. El encuentro terminó sin un compromiso que permita suspender las asambleas informativas, una medida que se prolonga desde hace 45 días.

La reunión contó con la participación del presidente del CMH, Samuel Santos, y el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, quienes expusieron sus posiciones sobre las obligaciones salariales pendientes y los mecanismos que podrían agilizar su cumplimiento.

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Al término del encuentro, Santos informó que se prevé realizar un corte de datos para identificar a los 727 médicos que, según el gremio, continúan a la espera del pago de sus salarios. La intención es revisar cada caso de manera individual para determinar las gestiones que faltan.

El dirigente médico también cuestionó que profesionales incorporados al sistema sanitario durante la actual administración continúen sin recibir remuneración. Como ejemplo, señaló que 114 médicos contratados en abril todavía no habían percibido sus salarios.

Uno de los principales planteamientos del presidente del Colegio Médico fue ampliar la mesa técnica encargada de revisar los expedientes de los profesionales afectados. Santos propuso incorporar a representantes de la Secretaría de Finanzas, la Dirección General de Servicio Civil, la Secretaría de Trabajo y el despacho del secretario privado, con el objetivo de reunir en un mismo espacio a las instituciones que intervienen en los procedimientos administrativos.

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Revisión caso a caso

La propuesta busca reducir los tiempos de revisión y facilitar la coordinación entre las dependencias responsables de validar nombramientos, contratos y pagos. Para el gremio, la participación de más funcionarios permitiría resolver los expedientes con mayor rapidez y evitar que los casos continúen pasando de una institución a otra sin una respuesta definitiva.

por su parte, el viceministro José Miguel Castillo manifestó que el conflicto relacionado con los médicos contratados bajo la modalidad de interinato ha tenido pagos parciales durante algunos meses. Afirmó que quedan pendientes los salarios de 158 médicos bajo la modalidad de contrato.

El Colegio Médico ha mantenido presión por pagos y obligaciones laborales pendientes. (FOTO: La Tribuna)

La cifra presentada por el funcionario difiere de los 727 profesionales señalados por el presidente del CMH. No queda establecido si ambos datos corresponden al mismo universo de trabajadores, si se refieren a modalidades de contratación diferentes o si uno de los registros contempla únicamente determinados expedientes.

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Castillo aseguró que el problema no obedece a una insuficiencia presupuestaria, sino a asuntos administrativos que deben resolverse para completar los pagos. Bajo esa explicación, el desafío inmediato consiste en verificar los expedientes y completar los procedimientos necesarios para que los recursos lleguen.

Durante el encuentro, Castillo planteó que el gremio suspenda las asambleas informativas mientras se instala una mesa técnica ampliada para revisar los casos. La propuesta pretende abrir un espacio de trabajo entre las instituciones involucradas y avanzar en la resolución de los expedientes sin mantener las medidas de presión del sector médico.

La reunión terminó sin un acuerdo que formalice la suspensión de las asambleas. El CMH mantiene como prioridad que se identifique a los profesionales afectados y se establezcan mecanismos verificables para cumplir con las obligaciones salariales.

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El Colegio Médico reporta 727 profesionales pendientes de pago y plantea revisar cada expediente. (FOTO: La Tribuna)

Tras 45 días de asambleas informativas, el principal punto pendiente sigue siendo el pago de los salarios reclamados por los médicos y la definición de un mecanismo que permita resolver los casos acumulados.

Por ahora, el CMH informa de 727 médicos con pagos pendientes, mientras el viceministro de Salud mencionó 158 profesionales bajo la modalidad de contrato que todavía esperan sus salarios.

La diferencia entre los registros debe aclararse para determinar el número de afectados y evitar que queden trabajadores fuera del proceso de revisión.