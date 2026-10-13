Guatemala

Guatemala logra que sus crisantemos ingresen sin restricción al mercado de Estados Unidos

La decisión, vigente desde el 9 de noviembre de 2026, permitirá comercializar flores cortadas y material de siembra tras concluir que la roya blanca puede controlarse en territorio norteamericano con fungicidas

Un campo agrícola con hileras de crisantemos de colores variados, personas con sombreros y canastas entre los surcos, e invernaderos al fondo.
Trabajadores del campo recolectan flores en los surcos de una extensa plantación de crisantemos multicolores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, sigla en inglés) de Estados Unidos eliminó las restricciones por roya blanca que impedían a Guatemala exportar crisantemos sin limitaciones a ese mercado.

La medida entrará en vigencia el 9 de noviembre de 2026 y habilitará el envío de flores cortadas y material vegetal para plantar, tras una revisión que concluyó que la enfermedad ya está establecida en territorio estadounidense y puede controlarse con fungicidas y prácticas de manejo. De acuerdo con información de Agexport Hoy.

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La apertura se suma a la ventaja arancelaria obtenida en julio: el 85% de las partidas de plantas ornamentales, follajes y flores guatemaltecas ingresa actualmente a Estados Unidos con arancel cero. Esa condición mejora la posición del país frente a proveedores regionales como Colombia, Ecuador y Costa Rica.

La decisión fue publicada en el Registro Federal de Regulaciones y comenzará a regir 30 días después de su difusión oficial. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos retirará las exigencias específicas vinculadas con la roya blanca del crisantemo, una enfermedad fúngica causada por el hongo Puccinia horiana.

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La agencia determinó que el enfoque de erradicación ya no tenía justificación técnica ni económica. La plaga, identificada como CWR por su sigla en inglés, se considera establecida en Estados Unidos, donde los cultivadores cuentan con herramientas para contenerla.

Una mujer y un hombre sostienen manojos de flores rojas en un cultivo protegido por plásticos y postes de madera
Agricultores cosechan ramos de flores rojas en un invernadero de San Juan Sacatepéquez. (Agexport Hoy)

Esquejes y plántulas bajo nuevas exigencias fitosanitarias

Las flores frescas cortadas dejarán de estar sujetas a las restricciones anteriores, mientras que los esquejes y plántulas cultivadas in vitro de Chrysanthemum spp., Leucanthemella serotina y Nipponanthemum nipponicum podrán ingresar al territorio continental estadounidense desde Guatemala bajo un sistema de medidas fitosanitarias.

Los requisitos para cada embarque estarán reunidos en Agricultural Commodity Import Requirements, la base de datos administrada por APHIS. La actualización también alcanza a otros 19 países, entre ellos Colombia, Costa Rica, México, Países Bajos, España y Kenia.

Canadá recibió una autorización diferenciada mediante un protocolo específico para exportar esquejes, plántulas in vitro y plantas con raíz. El nuevo esquema abre una vía de acceso que hasta ahora permanecía condicionada por la presencia de roya blanca.

Las gestiones fueron encabezadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, con participación del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Consejería Comercial guatemalteca en Washington. Las negociaciones técnicas y políticas se realizaron junto con exportadores del sector.

Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, sostuvo que la coordinación pública y privada resultó determinante.

“Este respaldo, junto con los esfuerzos colaborativos institucionales de Agexport con sus aliados del sector privado de Estados Unidos, ha sido clave para facilitar el acceso a mercados”, afirmó.

Un mercado decisivo para las flores guatemaltecas

Estados Unidos concentró USD 69,5 millones de las exportaciones guatemaltecas de plantas ornamentales, follajes y flores durante 2025, según el Banco de Guatemala. Ese monto representó una caída de 3% frente al año anterior.

La disminución se profundizó entre enero y abril de 2026, cuando los envíos a ese destino sumaron USD 22,7 millones, un retroceso interanual de 29%. El sector incluye rosas cortadas, follajes frescos y esquejes de otras especies.

Las ventas externas totales de plantas ornamentales, follajes y flores alcanzaron USD 120,9 millones en 2025. Entre enero y abril de 2026, el valor exportado fue de USD 40,1 millones, con una baja interanual de 21%, aunque el volumen despachado creció 5%, de acuerdo con cifras de Agexport elaboradas a partir de datos del Banguat.

Los esquejes e injertos generaron USD 43,8 millones durante 2025; los follajes y ramas frescas aportaron USD 26,6 millones, y las rosas cortadas, USD 24,8 millones. La habilitación de los crisantemos incorpora una nueva posibilidad comercial dentro de esa estructura exportadora.

Gonzalo Salguero, vicepresidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport, señaló que el cambio puede beneficiar especialmente a micro y pequeños productores de San Juan y San Pedro Sacatepéquez, en Chimaltenango. Esas localidades abastecen principalmente al mercado local y podrán destinar parte de sus cultivos a la exportación si cumplen las disposiciones fitosanitarias de APHIS.

“Esperamos que se den más aperturas de mercado como esta para que contribuyan al crecimiento de las exportaciones guatemaltecas a finales de 2026 y durante 2027”, indicó Salguero. También advirtió que la expansión de la oferta dependerá de que los productores se preparen con información actualizada sobre las exigencias sanitarias y el comportamiento del consumidor estadounidense.

Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport, proyectó un crecimiento de 7,5% de las exportaciones sectoriales durante 2027, condicionado por la competitividad del país. Para el cierre de 2026, Briggitte Obrock, coordinadora de la Comisión, anticipó un aumento de entre 2% y 3%.

El sector mantiene además un proceso de admisibilidad para el Dianthus, conocido como clavel. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos revisa el Plan de Trabajo requerido para habilitar el ingreso de esa flor al mercado estadounidense.

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