Guatemala

Estados Unidos evalúa necesidades logísticas en Petén para futuros entrenamientos conjuntos con Guatemala

La Embajada estadounidense indicó que la visita reunió información operativa en Poptún, donde funciona la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil, sin precisar fechas, efectivos ni recursos previstos para las capacitaciones bilaterales

Estados Unidos ejecutó una misión de reconocimiento en Petén para planificar futuros entrenamientos militares conjuntos con Guatemala.
La delegación estadounidense recorrió las instalaciones de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil en la localidad de Poptún. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)
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Estados Unidos realizó una misión de reconocimiento en Petén para reunir información destinada a la planificación de futuros entrenamientos combinados con Guatemala, según informó la Embajada estadounidense.

La actividad se desarrolló con la participación del encargado de Negocios, Jorgan K. Andrews, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) y el agregado de Defensa, coronel Robert Rubiano.

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La delegación recorrió áreas del departamento de Petén con el objetivo de evaluar necesidades logísticas y operativas para próximas actividades de capacitación entre fuerzas de ambos países. La visita incluyó Poptún, donde opera la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil del Ejército de Guatemala.

La representación diplomática señaló que el reconocimiento permitió recopilar datos para preparar ejercicios conjuntos.

Aunque no precisó fechas ni características de los entrenamientos, enmarcó las acciones dentro de la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa de cooperación regional orientada a enfrentar el narcotráfico y las redes criminales transnacionales.

Estados Unidos ejecutó una misión de reconocimiento en Petén para planificar futuros entrenamientos militares conjuntos con Guatemala.
La iniciativa de capacitación se enmarca dentro de la Conferencia de las Américas contra los Cárteles para combatir el crimen organizado. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

La misión ocurre en un contexto de ampliación de la cooperación de seguridad entre Guatemala y Estados Unidos.

La agenda bilateral ha incluido intercambios de información, ejercicios de preparación, apoyo a capacidades de respuesta ante emergencias y acciones contra organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

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La Embajada estadounidense no informó sobre el número de militares involucrados ni sobre los recursos que participarán en las futuras capacitaciones.

El objetivo inmediato de la visita fue recabar elementos para definir las condiciones de esos entrenamientos y coordinar las tareas entre las instituciones de ambos países.

La visita prepara ejercicios bajo la Conferencia de las Américas contra los Cárteles

La Conferencia de las Américas contra los Cárteles busca articular mecanismos de cooperación entre países del continente frente al crimen organizado.

La delegación estadounidense recorrió las instalaciones de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil en la localidad de Poptún.
Estados Unidos ejecutó una misión de reconocimiento en Petén para planificar futuros entrenamientos militares conjuntos con Guatemala. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

En ese marco, los ejercicios combinados apuntan a mejorar la coordinación, la capacidad de respuesta y la compatibilidad operativa entre las fuerzas participantes. La presencia de personal de la FTC-Bravo en Petén se relaciona con ese propósito.

La unidad tiene experiencia en ejercicios multilaterales, apoyo humanitario, evacuaciones médicas, logística aérea y asistencia durante desastres naturales en Centroamérica.

Petén concentra una parte de la frontera norte de Guatemala y cuenta con extensas zonas selváticas. Esas condiciones convierten al departamento en un área relevante para actividades de formación relacionadas con movilidad, comunicaciones, respuesta ante emergencias y seguridad regional.

Jorgan Andrews cuenta con más de tres décadas de experiencia diplomática y en seguridad

Jorgan K. Andrews asumió como encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala en abril de 2026. Es un funcionario de carrera del Departamento de Estado con más de 30 años de experiencia en diplomacia y seguridad nacional.

Antes de su actual destino, fue subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley entre 2018 y 2021.

En ese cargo supervisó programas de justicia y seguridad en Europa y Asia. También dirigió programas de esa oficina en Colombia y México, y ocupó puestos en India, Rusia, Kazajistán, Guatemala y el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.

Andrews es abogado y posee estudios en Lengua Rusa y Asuntos Internacionales, Derecho, Asuntos Exteriores y Estrategia de Seguridad Nacional. Habla español y ruso, además de tener conocimientos de ucraniano.

Estados Unidos ejecutó una misión de reconocimiento en Petén para planificar futuros entrenamientos militares conjuntos con Guatemala.
La agenda de seguridad bilateral entre ambas naciones abarca el intercambio de información estratégica y la respuesta ante emergencias. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo opera desde Honduras y participa en ejercicios regionales

La FTC-Bravo es una unidad subordinada al Comando Sur de Estados Unidos, con sede en la Base Aérea Soto Cano, en Honduras. Su área de acción abarca los siete países de Centroamérica.

La fuerza apoya ejercicios combinados con países socios, operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. También participa en iniciativas de seguridad regional y en tareas de apoyo a instituciones civiles y militares ante amenazas transnacionales.

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