Gobierno de Estados Unidos reafirma su alianza con El Salvador tras el diálogo entre Rubio y Bukele

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó la alianza bilateral durante una conversación con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Foto Infobae Centroamérica/AFP

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Estados Unidos volvió a reafirmar su alianza con El Salvador en una conversación entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que tuvo como ejes la protección de infraestructura estratégica, la coordinación política regional y la defensa de intereses compartidos en el hemisferio.

El Departamento de Estado informó este martes 13 de octubre que Rubio dialogó con Bukele para ratificar la relación entre ambos gobiernos. La conversación situó la seguridad de instalaciones críticas, entre ellas los puertos, como uno de los asuntos centrales de la agenda bilateral.

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Rubio, conversó hoy con el presidente salvadoreño, para reafirmar la sólida alianza entre ambos gobiernos. (Foto cortesía Embajada de EE.UU. en San Salvador)

Washington sostuvo que la conversación permitió reafirmar una asociación que abarca la soberanía hemisférica, el desarrollo económico y la tecnología. El comunicado no incluyó detalles sobre posibles nuevos acuerdos, inversiones o proyectos específicos vinculados con esos sectores.

La referencia a los puertos introduce un componente estratégico en el diálogo. Para Estados Unidos, el control y la seguridad de estas infraestructuras forman parte de su preocupación por la presencia e influencia de actores extranjeros en áreas consideradas sensibles para la conectividad, el comercio y la seguridad regional.

La protección de las infraestructuras críticas y los puertos de El Salvador ocupó un lugar central en la agenda entre ambos gobiernos. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

La seguridad de las infraestructuras ocupó un lugar central

Según la información oficial, Rubio y Bukele analizaron la necesidad de mantener protegidas las infraestructuras críticas salvadoreñas. La comunicación mencionó de forma expresa los puertos y alertó sobre la necesidad de preservarlos de lo que Estados Unidos definió como influencia extranjera perniciosa.

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El Departamento de Estado no precisó cuáles fueron las terminales portuarias tratadas durante la llamada ni identificó a países, empresas u organizaciones vinculadas con esa inquietud. Tampoco informó si ambos gobiernos acordaron mecanismos concretos de cooperación en materia de seguridad portuaria o tecnológica.

La postura estadounidense se inserta en una agenda regional que contempla la protección de activos logísticos, redes digitales, telecomunicaciones y obras de infraestructura. En el caso de El Salvador, el contacto entre Rubio y Bukele dejó expuesto el interés de Washington por sostener una interlocución directa con el gobierno salvadoreño sobre esos asuntos.

La información surgió durante la mañana de este martes, mientras el pueblo salvadoreño espera una conferencia de prensa de Bukele. El mandatario no brindó detalles sobre la temática de esa comparecencia ni difundió hasta ahora una declaración sobre la conversación con el secretario de Estado estadounidense.

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El funcionario estadounidense sostuvo que el régimen cubano no realizará reformas mientras sienta el respaldo de la comunidad internacional. 18/02/2025 Banderas de Cuba en un acto en La Habana POLITICA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE CUBA

Washington pidió respaldo a prioridades compartidas en la ONU

Durante la llamada, Marco Rubio también instó a El Salvador a coordinar posiciones con Estados Unidos y otros socios afines en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Departamento de Estado indicó que el secretario pidió impulsar “prioridades compartidas” dentro del organismo internacional.

La comunicación estadounidense agregó que Rubio sostuvo que “el régimen cubano no llevará a cabo las reformas que el pueblo cubano merece” mientras mantenga la percepción de que “la comunidad internacional está de su lado”, señaló.

El comunicado difundido en el sitio web del Departamento de Estado no precisó si el mandatario salvadoreño respondió a ese planteamiento ni informó sobre compromisos concretos respecto de la posición salvadoreña ante Cuba.

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