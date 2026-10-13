Drones presuntamente rusos hundieron un carguero frente a Bulgaria y dejaron 11 marineros desaparecidos

Dos organizaciones búlgaras de derechos humanos pidieron a la fiscalía investigar los ataques como posibles crímenes de guerra (Bulgarian Interior Ministry/Handout via REUTERS)

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Dos cargueros fueron alcanzados por presuntos drones rusos frente a la costa de Bulgaria, de los cuales uno se hundió y dejó a 11 marineros desaparecidos, mientras las autoridades rescataron a toda la tripulación del segundo buque.

El ataque ocurrió durante la madrugada del martes en el mar Negro, cerca de las aguas territoriales búlgaras. En primer lugar, el buque HS Dignity, con bandera de Guinea-Bisáu, se hundió a 17 millas náuticas al este de la localidad de Krapets, próxima a la frontera con Rumania.

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En ese contexto, la embarcación navegaba desde Argelia hacia el puerto rumano de Braila. A bordo viajaban 14 sirios y dos egipcios, y que entre los rescatados figuraban cuatro ciudadanos sirios y un egipcio.

El segundo ataque afectó al Chelsea 3, un carguero de bandera maltesa y propiedad ucraniana que navegaba a 16 millas náuticas al este de Byala. Las autoridades búlgaras indicaron que tres drones aéreos impactaron contra el barco. Sus 15 tripulantes, siete ucranianos y ocho azerbaiyanos, fueron rescatados y ninguno sufrió heridas graves.

Antes de ese impacto, hizo escala el 3 de octubre en el puerto rumano de Tulcea y luego avanzó hacia la costa búlgara. Los datos de navegación indicaron que el carguero transportaba mercancía y se encontraba al 72 % de su capacidad de carga. Del mismo modo, el HS Dignity llevaba carga y pasó previamente por Mostaganem, en Argelia, antes de dirigirse a Braila.

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Tras los ataques, las autoridades de Bulgaria convocaron a la embajadora rusa, Eleonora Mitrofanova y respondió que no recibió información del Ministerio de Defensa ruso sobre ataques contra buques mercantes en el mar Negro. Según el Gobierno búlgaro, la diplomática tampoco descartó que los incidentes respondieran a una provocación de un tercer actor. Entretanto, Moscú no emitió una declaración inmediata sobre los dos impactos.

Luego, el primer ministro búlgaro Rumen Radev afirmó que no contaban con pruebas concluyentes para responsabilizar a una parte determinada, aunque sostuvo que las consecuencias de los hechos favorecían a Rusia.

El primer ministro búlgaro Rumen Radev solicitó apoyo a la Unión Europea y a la OTAN para reforzar la vigilancia marítima y aérea (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Durante un discurso televisado, Radev declaró: “Esto es absolutamente inaceptable, otro ataque en las inmediaciones de las aguas territoriales búlgaras”. Además, pidió respaldo a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para reforzar la vigilancia marítima y aérea de Bulgaria.

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Tras los ataques, autoridades búlgaras, representantes de la Unión Europea, dirigentes de la OTAN y funcionarios ucranianos se pronunciaron sobre lo ocurrido y expresaron su preocupación por la situación en el mar Negro.

El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, consideró improbable que Ucrania atacara una nave vinculada a ese país. “Sería ilógico que los ucranianos atacaran sus propios barcos. En estas circunstancias, suponemos que los drones son rusos”, afirmó.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó los ataques. “El mar Negro se convirtió en otro frente de escalada de la guerra rusa en Ucrania”, escribió. Asimismo, reclamó que los responsables respondieran por lo ocurrido.

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En la misma línea, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, atribuyó los ataques a Moscú y afirmó que el episodio mostró un “desprecio deliberado por las vidas civiles”. “El mar Negro es una vía vital para la seguridad alimentaria mundial. Rusia lo ataca para convertir el hambre en un arma y mantener al mundo como rehén”, declaró.

Después de los incidentes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habló con Radev y señaló que la alianza adaptaría su despliegue defensivo en el flanco oriental cuando fuera necesario. Bulgaria integra la Unión Europea y la OTAN, y su litoral forma parte de la ruta marítima próxima a Rumania que Ucrania utilizó con mayor frecuencia desde que Rusia atacó puertos ucranianos del mar Negro.

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(Con información de AFP y Reuters)