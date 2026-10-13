El Salvador

Lluvias en El Salvador: Localizan el cuerpo de una mujer arrastrada por la crecida de un río

La Policía Nacional Civil inspeccionó el sitio la noche del lunes y atribuyó preliminarmente el hecho al aumento del caudal por las tormentas, mientras no reveló la identidad ni el recorrido de la víctima

La Policía Nacional Civil localizó el cuerpo sin vida de una mujer en el río El Molino en Santa Ana Centro. (Foto cortesía redes sociales)
La Policía Nacional Civil localizó el cuerpo sin vida de una mujer en el río El Molino en Santa Ana Centro. (Foto cortesía redes sociales)
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En horas de la noche del lunes fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en las riberas del río El Molino, en Santa Ana Centro. Según versiones oficiales, la víctima habría sido arrastrada por la corriente debido a las recientes tormentas que han impactado el territorio salvadoreño.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que inspeccionó la escena tras el hallazgo de la mujer en el afluente ubicado en el occidente del país. La institución señaló que, de acuerdo con la investigación preliminar, el aumento del caudal habría provocado el arrastre de la víctima, quién presumiblemente intentó cruzar la zona.

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Las autoridades no divulgaron la identidad de la víctima ni detallaron el punto desde el que habría sido llevada por la corriente. Tampoco informaron cuánto tiempo transcurrió entre el incidente y la localización del cuerpo.

El caso ocurrió en medio de un período de lluvias que mantiene bajo riesgo a sectores cercanos a ríos, quebradas y calles inundables. Las precipitaciones pueden elevar el nivel del agua en pocos minutos, sobre todo en áreas montañosas y zonas donde el caudal recibe escorrentías desde puntos más altos.

La PNC no comunicó si había personas que acompañaban a la mujer al momento del hecho ni si se desarrollarán nuevas diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió.

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Primer plano de una superficie oscura y mojada con gotas de agua, donde se reflejan borrosamente luces rojas y azules de una patrulla policial.
Las investigaciones preliminares indican que el aumento del caudal por las lluvias provocó el arrastre de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador espera fuertes tormentas debido al paso de una vaguada

El Observatorio de Amenazas prevé lluvias y tormentas para la tarde y noche en varias zonas de El Salvador. Por la mañana, el cielo se mantendría poco nublado y sin precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Durante la tarde, las lluvias podrían presentarse en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, además de la cadena montañosa norte. El pronóstico incluye a Chalatenango, Cabañas, Morazán y Santa Ana, donde las tormentas podrían alcanzar intensidades fuertes.

En horas de la noche, las condiciones se extenderían hacia la zona central y oriental. San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión figuran entre los departamentos con probabilidad de lluvias y actividad eléctrica.

El viento variará entre 10 y 25 kilómetros por hora. El ambiente será ligeramente cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada, según el pronóstico oficial.

Las condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y una vaguada. Además, las autoridades mantienen bajo monitoreo una baja presión al suroeste de El Salvador, que tiene potencial de convertirse en ciclón tropical, aunque no se prevé una influencia directa sobre el país en los próximos días.

El Observatorio de Amenazas prevé tormentas con actividad eléctrica en la zona central y oriental del país. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
El Observatorio de Amenazas prevé tormentas con actividad eléctrica en la zona central y oriental del país. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

Un automóvil fue arrastrado en San Vicente

Las lluvias también provocaron una emergencia durante la noche del sábado en San Vicente Sur, donde la corriente de una quebrada arrastró un vehículo en la calle antigua a Amapulapa, en la colonia San Fernando.

El conductor viajaba solo e intentó cruzar una calle inundada cuando el nivel del agua aumentó. La corriente desplazó el automóvil cerca de 10 metros y lo dejó dentro de la quebrada.

El hombre permaneció atrapado durante varios minutos, pero logró salir del vehículo por sus propios medios antes de recibir apoyo de habitantes del sector. Personal del Equipo Táctico Operativo lo atendió después del incidente y confirmó que se encontraba estable.

La corriente de una quebrada arrastró un vehículo en San Vicente Sur durante las lluvias. (Foto cortesía redes sociales)
La corriente de una quebrada arrastró un vehículo en San Vicente Sur durante las lluvias. (Foto cortesía redes sociales)

No se reportaron lesiones ni daños adicionales en los alrededores. El paso quedó afectado por la fuerza de la corriente, que representaba un riesgo para quienes circulaban por la zona.

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