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“Lo que diga la sede central es irrelevante. Somos PlayStation”, confiesa exdirectivo cuando diseñaba la PS3, PS4 y PS Vita

Kazuo Hirai admitió ignorar las peticiones de la alta dirección de Sony para impulsar el negocio de las consolas de videojuegos, en un momento donde Xbox lideraba el mercado

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PlayStation es uno de los referentes en el mundo gamer desde la década de los 2000. (Foto: Europa Press)
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Kazuo Hirai, exjefe de PlayStation admitió que durante su conducción ignoraba las directrices de la sede central para preservar la autonomía del negocio de consolas, una postura que más tarde trasladó a la reestructuración de toda la compañía.

“Cuando era presidente de Sony Computer Entertainment y gestionaba el negocio de consolas de sobremesa de PlayStation, cada vez que Howard Stringer y los demás ejecutivos me decían esto o aquello, yo me iba por mi propio camino diciendo: ‘Lo que diga la sede central es irrelevante. Somos PlayStation’”, relató Hirai en una entrevista con Nikkei XTrend.

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La división de videojuegos funcionaba con un margen de independencia dentro de Sony que Hirai utilizaba para proteger las decisiones de PlayStation frente a la estructura corporativa. Esa lógica marcó su forma de conducir el área durante años de cambios para las consolas PS3, PS4 y PlayStation Vita.

Kazuo Hirai asumió el control de PlayStation en un momento de crisis. (Foto: REUTERS/Claudia Greco/File Photo)
Kazuo Hirai asumió el control de PlayStation en un momento de crisis. (Foto: REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

Cómo fue la gestión de Kazuo Hirai en PlayStation

La desconfianza interna fue uno de los primeros obstáculos de su gestión. Hirai recordó que muchos trabajadores se preguntaban: “¿Cuándo nos va a quitar el suelo de bajo los pies?” o “¿Quizá es de los que se cuelgan el mérito y culpan a sus subordinados de los fallos?”.

El entonces director ejecutivo consideraba que la recuperación de la compañía requería reconstruir el vínculo con su personal. “Sin respeto, nadie va a pensar: ‘¡Vamos a trabajar duro juntos!’”, sostuvo.

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Durante sus seis años al frente de Sony, viajó a más de 20 países y recorrió cerca de 50 ciudades. No se limitó a reuniones ocasionales: visitó oficinas y fábricas de distintos lugares y regresó varias veces a algunas de ellas, una presencia que sorprendía a los operarios de las líneas de producción.

El diseño exclusivo incluye carcasa azul translúcida, detalles numerados y accesorios a juego, como el mando DualShock 4 y la PlayStation Camera.(PlayStation)
La filosofía japonesa KANDO buscó unificar la cultura interna de la empresa durante la transición hacia PlayStation 4. (Foto: PlayStation)

Asimismo, la reorganización se articuló alrededor de KANDO, un concepto japonés referido a la creación de experiencias emocionalmente conmovedoras. Esa filosofía buscó unificar la cultura interna de Sony y acompañó la transición hacia la etapa de PlayStation 4.

En qué estado estaba PlayStation antes de la llegada de Kazu Hirai

Al asumir el mando de PlayStation en 2006, Hirai heredó el desastroso y costoso lanzamiento de PS3. En lugar de rendirse, orquestó una de las mayores remontadas de la industria: rediseñó la arquitectura de costes del hardware, impulsó el modelo PS Plus y apostó por un catálogo exclusivo inolvidable que logró superar a Xbox 360 en ventas globales.

Con esa misma visión de hardware premium, respaldó el lanzamiento de PS Vita, una máquina adelantada a su tiempo que, aunque sufrió la presión del mercado móvil, se convirtió en un objeto de culto técnico por su pantalla OLED y su integración portátil.

El PlayStation 3 y PS Vita fueron consolas que sacó PlayStation bajo su gestión. (Foto: Europa Press)
El PlayStation 3 y PS Vita fueron consolas que sacó PlayStation bajo su gestión. (Foto: Europa Press)

Esa intensa etapa sirvió como banco de pruebas para moldear la filosofía que definiría la época dorada de Sony. Hirai aprendió que el hardware debía ser amigable para los desarrolladores y centrado 100% en el jugador, una premisa que impregnó el desarrollo de PS4.

Al conectar la potencia de la nueva sobremesa, la experiencia en red perfeccionada en PS3 y el ecosistema interconectado con PS Vita mediante el juego remoto, Hirai dejó servido el camino para que PS4 arrasara en el mercado y devolviera a Sony al trono absoluto del videojuego.

Retrato de Kazuo Hirai con traje oscuro, camisa blanca y corbata amarilla frente a un micrófono y un fondo azul
Hirai recorrió cerca de 50 ciudades y visitó fábricas en más de 20 países para fortalecer el vínculo con los empleados. (Foto: Reuters)

Qué trayectoria tenía Kazuo Hirai antes de llegar a Playstation

Hirai había ingresado a CBS/Sony en 1984, atraído por la música y favorecido por su dominio bilingüe del inglés. Su infancia transcurrió entre Tokio, Nueva York y Toronto, una experiencia que contribuyó a su orientación hacia el entretenimiento y a su rechazo de la burocracia corporativa.

Al asumir la conducción general de Sony, aplicó esa misma autonomía mediante el plan One Sony. La estrategia implicó recortar divisiones históricas que generaban pérdidas, entre ellas la de computadoras VAIO, y redefinir el negocio de televisores.

Los recursos se concentraron en tres áreas: sensores de imagen, música y el ecosistema PlayStation. Esa reorientación devolvió la rentabilidad y el prestigio a la marca, mientras Hirai convertía una gestión marcada por la independencia de la división de videojuegos en un modelo para reorganizar el resto del grupo.

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