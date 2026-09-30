Guatemala

Persiguieron durante un kilómetro a un autobús y mataron a dos pasajeros en Guatemala

Un grupo armado siguió a la unidad durante un kilómetro antes de abrir fuego. Entre los pasajeros viajaban niños y mujeres. La identidad de las víctimas y el móvil del ataque siguen sin esclarecerse.

Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron la muerte de un hombre y una mujer en el kilómetro 22 de la vía.
Un grupo armado persiguió y disparó contra un autobús de Transportes Esmeralda en la ruta al Pacífico hacia Amatitlán. (Bomberos Municipales Departamentales)
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Un grupo armado persiguió durante un kilómetro a un autobús de Transportes Esmeralda y abrió fuego contra la unidad, el ataque que dejó dos personas fallecidas y varios pasajeros heridos en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en dirección a Amatitlán, Guatemala.

El hecho ocurrió la noche del martes 29 de septiembre. Según los testimonios recogidos en el lugar por medios locales, los atacantes siguieron al transporte colectivo desde el kilómetro 21 hasta que el piloto detuvo la marcha un kilómetro después, en medio de disparos que provocaron temor entre los pasajeros.

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Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron la muerte de un hombre y una mujer que no han sido identificados.

También indicaron que la mujer, de aproximadamente 35 años, quedó dentro del bus. La segunda persona falleció a un costado del vehículo debido a las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

Un grupo armado persiguió y disparó contra un autobús de Transportes Esmeralda en la ruta al Pacífico hacia Amatitlán.
Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron la muerte de un hombre y una mujer en el kilómetro 22 de la vía. (Bomberos Municipales Departamentales)

Los pasajeros describieron un trayecto marcado por los disparos

Personas que viajaban en la unidad relataron a medios locales que los ocupantes del bus vivieron momentos de angustia durante el recorrido entre los kilómetros 21 y 22 de la ruta al Pacífico. A bordo había niños, mujeres y otros usuarios del servicio cuando sujetos armados comenzaron a disparar contra el autobús.

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La información preliminar no ha permitido establecer si el ataque estaba dirigido contra la unidad de Transportes Esmeralda o contra alguno de los pasajeros. Tampoco se difundieron las identidades de las víctimas ni la cifra exacta de heridos o su condición médica.

Tras la balacera, varias unidades de emergencia llegaron al punto para asistir a las personas afectadas. La Policía Nacional Civil (PNC) también desplegó agentes en el sector y coordinó acciones con personal de Amatitlán para dar seguimiento al caso.

Un grupo armado persiguió y disparó contra un autobús de Transportes Esmeralda en la ruta al Pacífico hacia Amatitlán.
La segunda víctima mortal quedó a un costado del bus de pasajeros. (Bomberos Municipales Departamentales)

Hasta el momento, no se informó sobre capturas vinculadas con el ataque. Las autoridades deberán determinar la ruta de escape de los responsables, el móvil de la agresión y si el seguimiento al bus comenzó antes de que ingresara al kilómetro 21.

Aunque las autoridades informan preliminarmente que se trató de un asalto; sin embargo en el lugar trabaja personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) para establecer lo ocurrido.

Otro bus fue atacado en la zona 6 de la capital

La misma noche, otro ataque armado contra un bus extraurbano provocó una emergencia en la calzada José Milla y Vidaurre, en la zona 6 de la capital guatemalteca.

Un segundo atentado contra un bus extraurbano ocurrió la misma noche en la zona 6 de la capital guatemalteca. El autobús impactado en la calzada José Milla y Vidaurre atropelló a un motociclista, chocó contra un poste y se incendió. (Bomberos Voluntarios)

Después de los disparos, el piloto perdió el control de la unidad. El autobús arrolló a un motorista, chocó contra un poste del tendido eléctrico y luego se incendió. Los Bomberos Voluntarios rescataron al motociclista, quien sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo y fue trasladado a un hospital.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), informó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) efectuó desvíos por la emergencia. También se habilitó un carril reversible en el viaducto Fuentes Mohr para facilitar la circulación mientras los equipos de rescate y las autoridades trabajaban en el área.

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