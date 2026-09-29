Guatemala

Capturan a “El Carnicero” por el presunto abandono de cadáveres desmembrados en Guatemala

El sospechoso, de 28 años y alias “Carnicero”, fue trasladado al juzgado de turno tras un operativo de investigadores en la colonia La Esperanza, mientras se determina su situación jurídica penal

La investigación relaciona al detenido con dos cadáveres desmembrados que aparecieron en Mixco en noviembre de 2024.
La Policía Nacional Civil capturó a Roger Iván Molina Boch por presunta participación en secuestros y asesinatos en Villa Nueva. (PNC de Guatemala)
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La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) capturó a Roger Iván Molina Boch, de 28 años, alias “Carnicero”, señalado por su presunta participación en el abandono de cadáveres desmembrados en distintos puntos del municipio de Villa Nueva, así como por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

El operativo se realizó en la colonia La Esperanza, zona 12 de Villa Nueva. Agentes de la Comisaría 14 y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron la orden de captura emitida por un juzgado local.

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Según la PNC, las pesquisas relacionan al detenido con casos en los que las víctimas fueron desmembradas y abandonadas en la vía pública. Tras la aprehensión, Molina Boch fue puesto a disposición del juzgado de turno de Villa Nueva, que deberá resolver su situación jurídica.

El caso de dos víctimas halladas en Mixco en noviembre de 2024

Uno de los expedientes que sustenta la investigación ocurrió el 6 de noviembre de 2024. Ese día fueron localizados los cuerpos desmembrados de dos personas, envueltos en sábanas, en la bajada que conecta el puente de Villalobos con el bulevar Sur de San Cristóbal, en la zona 8 de Mixco.

La PNC informó que los investigadores de la unidad de Delitos contra la Vida identificaron e individualizaron al presunto responsable. También elaboraron un perfil del sospechoso y analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia para fundamentar el caso.

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La Policía Nacional Civil capturó a Roger Iván Molina Boch por presunta participación en secuestros y asesinatos en Villa Nueva.
La investigación relaciona al detenido con, por lo menos, dos cadáveres desmembrados que aparecieron en Mixco en noviembre de 2024. (PNC de Guatemala)

La institución no precisó públicamente si la orden judicial vincula al alias “Carnicero” con otros hallazgos de cadáveres ni el número de víctimas incluidas en la investigación. El proceso judicial deberá determinar su eventual responsabilidad penal.

El Ministerio Público registró 65 personas halladas en envoltorios hasta septiembre

El caso ocurre en medio de una serie de hallazgos de cuerpos abandonados en Guatemala dentro de bolsas, costales, toneles, sábanas o nailon.

Entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2026, el Ministerio Público (MP) registró 54 denuncias vinculadas con 65 personas fallecidas encontradas en esas condiciones en 10 departamentos.

Vista desde arriba de un bombero con casco parado entre hierba alta al lado de un muro de concreto
Bomberos Voluntarios localizaron el cadáver en el kilómetro 8,5 de la ruta antigua a Santa Cruz Chinautla tras la alerta de transeúntes sobre un bulto sospechoso. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El departamento de Guatemala concentró 49 de las 65 víctimas. En ese territorio, los registros incluyeron 16 personas localizadas en el municipio capitalino, ocho en Mixco y cuatro en Villa Nueva.

Del total nacional, 50 víctimas eran hombres, seis eran mujeres y en nueve casos todavía no se había determinado el sexo.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida mantiene abiertas las investigaciones para establecer responsables y definir si algunos expedientes comparten un mismo patrón criminal. El MP aclaró que su registro incorpora cuerpos envueltos en sábanas y nailon, aunque la denominación estadística menciona bolsas, costales y toneles.

Las autoridades atribuyen los hallazgos a pugnas entre estructuras criminales

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha dicho en varias entrevistas y conferencias de prensa que una parte de estos homicidios ocurre dentro de viviendas, donde la intervención preventiva de la PNC enfrenta límites legales. Según explicó, los cuerpos son trasladados después hacia caminos vecinales u otros puntos de la vía pública.

Dos cuerpos cubiertos con sábanas azules en el suelo, dos bomberos con uniformes rojos, cascos y guantes, ambulancias, un vehículo policial oscuro, luces de emergencia y una calle de noche
Personal de Bomberos Municipales y agentes de policía asisten en una escena nocturna donde dos cuerpos cubiertos con sábanas azules yacen sobre el suelo de una calle, con vehículos de emergencia presentes. (Bomberos Municipales de Guatemala)

La hipótesis oficial vincula varios casos con ajustes de cuentas, disputas territoriales y reestructuraciones de liderazgos dentro de pandillas. Las autoridades investigan si las víctimas fueron asesinadas por integrantes de sus propias estructuras o por grupos rivales ligados al narcomenudeo.

El Ministerio de Gobernación y el MP continúan con labores de inteligencia para identificar a las organizaciones involucradas en los crímenes y establecer conexiones entre los casos.

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