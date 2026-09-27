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Miguel Masaisai, el ciclista congoleño que cruzaba África por la paz y murió tras un choque

El joven de 23 años había partido de Goma con la meta de recorrer unos 14.000 kilómetros hasta Marruecos para visibilizar el conflicto armado en el este de la República Democrática del Congo

Miguel Masaisai, ciclista congolés de 23 años, se lanzó a cruzar el continente africano como un acto de denuncia contra la guerra que destroza el este de la República Democrática del Congo. (Video gentileza @unstoppablemasai)

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Salió de Goma, en el este del Congo, el 1° de mayo de 2026 con una bicicleta, una Biblia que le dio su madre y una consigna clara: pedalear hasta Marruecos para pedir la paz en su país. Miguel Masaisai, ciclista congoleño de 23 años, se propuso cruzar el continente africano como una forma de visibilizar la guerra que afecta al este de la República Democrática del Congo (RDC). Su travesía terminó 75 días después.

Su proyecto se llamaba “Pedals for Peace” -pedalear por la paz- y nació con una meta precisa: recorrer unos 14.000 kilómetros a través de al menos 17 países africanos hasta Rabat, capital de Marruecos, para visibilizar el drama de las comunidades del este congolés, afectadas por años de conflicto armado.

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Lo que empezó como un desafío deportivo con causa pronto se convirtió en un fenómeno en redes sociales: cerca de 240.000 personas seguían su recorrido en tiempo real, a través de las publicaciones que el ciclista hacía casi a diario desde el camino, según informó Le Monde.

En 67 días de ciclismo cruzó la RDC de este a oeste y acumuló más de 6.500 kilómetros

Un hombre con casco de ciclismo y gafas de sol se toma una foto junto a un grupo de niños cerca de una carretera rural
El deportista salió de Goma el 1 de mayo con una bicicleta y una Biblia para reclamar el fin de la violencia armada (@MiguelMasaisai)

El ciclista partió de su ciudad natal y avanzó por la RDC hasta llegar a Kinshasa el 5 de agosto, tras cubrir más de 6.500 kilómetros pedaleando. El 6 de septiembre reemprendió la marcha hacia el Congo-Brazzaville. Su ruta lo llevó por Brazzaville, Gamboma y Oyo. La última etapa que registró fue el 14 de septiembre: 98 kilómetros entre Gamboma y Oyo. Cuatro días después, el viaje se interrumpió para siempre.

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El 18 de septiembre, el joven sufrió una falla mecánica en su bicicleta y tomó un taxi para llegar a Ouesso, la ciudad más cercana, donde pensaba repararla. Sobre una ruta mojada por la lluvia, el conductor perdió el control del vehículo y chocó de frente contra un camión cargado de troncos en la localidad de Kabos, próxima a la frontera con Camerún. Ninguno de los cuatro ocupantes sobrevivió.

La viralización de su causa convirtió su muerte en una pérdida que sacudió a toda África

Lo que hizo de “Pedals for Peace” algo más que una aventura fue la capacidad del deportista para conectar con su público. Pedaleaba bajo el calor ecuatorial, dormía donde podía y cada noche encontraba un momento para contarle al mundo en qué rincón del continente estaba.

Sus seguidores lo acompañaban etapa por etapa, y su causa —el fin de la guerra en el este del Congo— resonó más allá de las fronteras congolesas.

Un ciclista con casco sostiene una bufanda que dice RDC CONGO junto a su bicicleta y frente a una estatua de piedra
En 67 días, Masaisai atravesó su país desde Goma hasta Kinshasa, donde llegó el 5 de agosto, y luego reinició el trayecto (@MiguelMasaisai)

Spraya Mwana-Bwato, presidente de la liga de ciclismo del Norte de Kivu, fue quien confirmó la muerte del deportista tras contactar a residentes de Ouesso. “Miguel Masaisai ya no está. Todos lamentamos su partida. Nadie salió con vida del accidente”, manifestó en declaraciones a la emisora RFI.

El sábado 19 de septiembre, un día después del choque, familiares, amigos y ciclistas se congregaron en la vivienda familiar del barrio Katoyi, en la comuna de Karisimbi, para rendirle homenaje. Su hermano Félix sintetizó el legado con una frase: “El único mensaje que Miguel nos dejó fue un mensaje de paz”.

El Ministerio de Deportes y Ocio de la RDC difundió un comunicado en Facebook. “Es con profundo dolor que el Ministerio tomó conocimiento de la trágica muerte de nuestro joven y valiente ciclista, Miguel Masaïsaï, ocurrida el 18 de septiembre de 2026”, expresó la cartera.

Su madre le pidió al gobierno que concrete la paz como única forma de honrar su memoria

Un hombre con casco y gafas deportivas sobre una bicicleta azul, ubicado frente a múltiples carteles viales que señalan distancias a ciudades
La campaña para visibilizar la guerra en el este congoleño ganó alcance mediante actualizaciones diarias (@MiguelMasaisai)

Por su parte, Faida Kahindo, madre del deportista, recibió a periodistas locales en su ciudad natal y recordó que su hijo la llamaba cada noche para contarle dónde dormía. Antes de que partiera, le entregó una Biblia: “Le dije: ‘Esta Biblia es el única arma que podrás usar en cualquier lugar al que llegues’”.

Para la mujer, la iniciativa de su hijo tenía un alcance que iba mucho más allá del deporte. “Lo que pido al gobierno es que nos den la paz. Así sabremos que nuestro hijo no murió en vano. Esa es la forma en que quiero que sea honrado”, afirmó.

Los restos de Masaisai llegaron a Kinshasa en ataúd, una semana exacta después del accidente, en un traslado gestionado por las autoridades congolesas. El cuerpo aguarda ser llevado a Goma, donde nació y donde su familia espera para darle el último adiós.

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