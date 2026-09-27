Guatemala: La PNC incauta arsenal y detiene a dos hombres en Villa Canales

La Policía Nacional Civil incautó nueve armas de fuego tras interceptar un vehículo en Villa Canales. (PNCdeGuatemala)

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La Policía Nacional Civil incautó nueve armas de fuego al interceptar un vehículo en Santa Elena Barillas, Villa Canales, durante un operativo dirigido contra estructuras de delincuencia organizada. El procedimiento también derivó en la detención de dos hombres y busca impedir que el arsenal sea utilizado en delitos contra la población guatemalteca.

Dentro del automóvil, los agentes localizaron siete fusiles, dos pistolas, tolvas para fusil, posible droga y teléfonos celulares. La información preliminar fue proporcionada por la Policía Nacional Civil, que mantiene diligencias para determinar la procedencia de los indicios y su eventual vínculo con actividades ilícitas.

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Los detenidos tienen 33 y 39 años y quedaron a disposición de las autoridades mientras continúa el procedimiento legal. La identidad de ambos no fue divulgada.

La Policía Nacional Civil incautó nueve armas de fuego tras interceptar un vehículo en Villa Canales. (PNCdeGuatemala)

Siete fusiles y dos pistolas dentro del vehículo

El armamento fue hallado durante la interceptación del vehículo en el sector de Santa Elena Barillas, una localidad del municipio de Villa Canales. La PNC informó que la incautación forma parte de acciones enfocadas en afectar la logística de grupos criminales.

Además de las nueve armas de fuego, la institución reportó el decomiso de una cantidad de municiones de distintos calibres. Los agentes también incautaron cargadores para fusiles, conocidos como tolvas, y analizarán la posible droga localizada en el vehículo.

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La policía sostuvo que retirar este tipo de armas de circulación busca evitar hechos delictivos en las calles de Guatemala. Las autoridades investigan si los fusiles, las pistolas y los demás objetos encontrados estaban destinados a una operación concreta o pertenecían a una estructura criminal.

El operativo permanecía en desarrollo en Santa Elena Barillas. La institución anticipó que ampliará la información a medida que avancen las diligencias y se establezca el origen del arsenal.

La PNC mantiene operativos de investigación e inteligencia para identificar y desarticular organizaciones vinculadas con delitos, así como para decomisar armas que puedan ser empleadas contra la población. En este caso, el procedimiento contó con acciones realizadas junto al Ministerio Público.

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Las diligencias en Santa Elena Barillas continuaban para establecer si las armas, las municiones, la posible droga y los teléfonos celulares encontrados en el vehículo tienen relación con otras actividades ilícitas.

Varias armas de fuego decomisadas permanecen expuestas con marcadores de evidencia junto a un automóvil inspeccionado en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PNC reporta captura tras decomisar un arsenal durante un allanamiento en Sacatepéquez

El martes, la Policía Nacional Civil capturó a Rosa América Bor Pérez, de 38 años, durante un allanamiento en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, donde las autoridades localizaron seis armas de fuego, lanzagranadas, miles de municiones y silenciadores. La diligencia formó parte de una investigación en curso destinada a determinar la procedencia del arsenal y su posible relación con hechos violentos.

El operativo permitió incautar 7.557 cartuchos de distintos calibres, 86 cargadores, ocho supresores o silenciadores de sonido y otro silenciador adicional. También fueron halladas miras telescópicas y otros accesorios para armas de fuego.

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La Fuerza Especial de Intervención y Reacción Halcones, perteneciente a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, realizó la diligencia junto con fiscales del Ministerio Público. La detenida y los objetos decomisados quedaron a disposición de las autoridades para continuar el proceso legal.

Un arsenal con fusiles, lanzagranadas y municiones

Dentro de la vivienda allanada, los agentes localizaron dos fusiles, uno de ellos equipado con silenciador; dos lanzagranadas, una subametralladora y una pistola. Entre los hallazgos también figuraron granadas M40 y tolvas para las armas.

La Policía Nacional Civil informó que la intervención fue el resultado de una investigación desarrollada mediante varias diligencias en distintos sectores. El procedimiento contó además con la coordinación de la División Especializada en Investigación Criminal y la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos.

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César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil, indicó que el hallazgo no obedeció a una acción fortuita, sino al seguimiento de pesquisas previas. Las autoridades buscan establecer si el armamento fue utilizado en algún delito o si estuvo vinculado con hechos de violencia.

En el inmueble también fue localizado un altar alusivo a San Simón, acompañado por jarrones con flores y bebidas alcohólicas. Las autoridades no informaron si esos objetos guardaban relación con el arsenal ni con la investigación penal abierta tras el allanamiento.

La captura fue reportada inicialmente como la de Rosa “N”, de 38 años. En comunicaciones posteriores, las fuerzas de seguridad identificaron a la detenida como Rosa América Bor Pérez.

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