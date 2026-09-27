Mundo

El Ejército de Yemen redobló su ofensiva contra los hutíes: 756 operaciones en 72 horas y más de 2.300 rebeldes abatidos

Los ataques se extendieron por los principales frentes del país. Las autoridades también informaron la muerte de cuatro expertos iraníes vinculados al manejo de misiles y aeronaves no tripuladas

El Ejército yemení reportó más de dos mil rebeldes hutíes muertos o heridos tras ejecutar 756 operaciones militares en 72 horas. (REUTERS)
El Ejército yemení reportó más de dos mil rebeldes hutíes muertos o heridos tras ejecutar 756 operaciones militares en 72 horas. (REUTERS)
Guardar

El Ejército yemení intensificó en las últimas 72 horas sus ataques contra los rebeldes hutíes con una campaña que, según las fuerzas gubernamentales, incluyó 756 operaciones contra posiciones, combatientes y equipamiento militar insurgente en distintos puntos del país. El balance presentado este domingo por el mando militar señala 2.316 hutíes muertos o heridos, además de la destrucción o inutilización de vehículos, plataformas de misiles y depósitos de armamento.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Majid Abdullah al Nuzaili, detalló que la operación se desarrolló simultáneamente en los frentes de Ketaf, Al Buqaa y Aleb, en Saada; Al Yauf; Marib; Al Bayda; Lahj y Taiz.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Al Nuzaili, las fuerzas gubernamentales recurrieron a aviones, aeronaves no tripuladas, francotiradores, artillería de campaña y lanzacohetes para atacar tanto posiciones fijas como movimientos y refuerzos de los insurgentes.

Los bombardeos militares destruyeron transportes de tropas, lanzaderas de misiles y almacenes de armamento insurgente. (REUTERS/Archivo)
Los bombardeos militares destruyeron transportes de tropas, lanzaderas de misiles y almacenes de armamento insurgente. (REUTERS/Archivo)

El Ejército afirmó haber alcanzado transportes de tropas, otros vehículos, concentraciones de refuerzos, lanzaderas de misiles y almacenes de armas y material militar.

Las fuerzas armadas ejecutaron durante las últimas 72 horas 756 operaciones de ataque selectivas y precisas”, declaró Al Nuzaili, según el comunicado difundido por las autoridades militares. El portavoz sostuvo que las acciones estaban dirigidas contra capacidades militares de los hutíes y aseguró que las fuerzas gubernamentales continuarán las operaciones en los distintos frentes.

PUBLICIDAD

Dentro del mismo balance, el Ejército informó de la muerte de cuatro expertos iraníes en la provincia de Taiz, a quienes identificó como especialistas en la operación y lanzamiento de drones y misiles. Al Nuzaili presentó el episodio como evidencia de la asistencia técnica que, según el Gobierno yemení, Irán mantiene con los hutíes.

Los bombardeos militares destruyeron transportes de tropas, lanzaderas de misiles y almacenes de armamento insurgente. (REUTERS/Archivo)
Los bombardeos militares destruyeron transportes de tropas, lanzaderas de misiles y almacenes de armamento insurgente. (REUTERS/Archivo)

La acusación se produce en un conflicto donde la participación iraní constituye uno de los principales elementos de la disputa regional. Los hutíes cuentan con respaldo de Teherán, mientras Arabia Saudita sostiene militarmente al Gobierno yemení reconocido internacionalmente. En los últimos días, además, la lucha dejó de concentrarse exclusivamente en posiciones interiores y adquirió una dimensión estratégica por el avance rebelde hacia la costa del mar Rojo.

Los hutíes lanzaron a comienzos de septiembre una ofensiva que les permitió conquistar posiciones en la costa y avanzar hacia áreas montañosas de Taiz y Lahj. Entre los territorios ocupados figura Moca y zonas próximas al Bab el Mandeb, paso marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y por donde circula una parte relevante del comercio internacional.

Los extremistas denuncian víctimas civiles

En paralelo a la ofensiva terrestre y aérea, el Ministerio de Salud controlado por los hutíes afirmó que 67 civiles murieron y otros 107 resultaron heridos desde el inicio de la actual campaña. Según ese balance, entre las víctimas predominan mujeres y niños y los ataques afectaron a Taiz, Al Yauf, Al Hodeida, Ibb, Saada, Hajjah y Saná. Esas cifras tampoco han podido ser comprobadas independientemente.

Los rebeldes hutíes avanzaron hacia la costa del mar Rojo y ocuparon zonas cercanas al estrecho estratégico de Bab el Mandeb. (REUTERS/Archivo)
Los rebeldes hutíes avanzaron hacia la costa del mar Rojo y ocuparon zonas cercanas al estrecho estratégico de Bab el Mandeb. (REUTERS/Archivo)

Los insurgentes acusaron a las fuerzas respaldadas por Riad de atacar escuelas, mercados, mezquitas, instalaciones penitenciarias y campamentos de desplazados. Naciones Unidas había registrado previamente 38 muertes civiles desde el 1 de agosto y señaló que más del 80% de esas víctimas eran mujeres y niños. “Estas son solo las cifras verificadas, y el balance real es probablemente mucho más alto”, advirtió la ONU.

La nueva escalada se desarrolla mientras Arabia Saudita busca contener los avances hutíes y proteger sus instalaciones y rutas marítimas. Países como Turquía, Egipto y Pakistán expresaron recientemente su respaldo al derecho de Riad a defenderse y reclamaron garantías para la navegación regional, mientras Reino Unido anunció apoyo limitado para las operaciones saudíes de reabastecimiento aéreo.

Temas Relacionados

HutíesYemenConflicto armadoAtaque con dronesÚltimas Noticias AméricaMedio OrienteGuerra en Medio OrienteRebeldes hutíes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los socialdemócratas alemanes aceptaron negociar con La Izquierda para formar un gobierno de coalición en Berlín

El resultado electoral dejó a la formación izquierdista como primera fuerza de la capital, pero sin los escaños necesarios para gobernar en solitario. Las conversaciones estarán marcadas por el plan para enfrentar la crisis habitacional, el reparto de las carteras de seguridad y las acusaciones de antisemitismo

Los socialdemócratas alemanes aceptaron negociar con La Izquierda para formar un gobierno de coalición en Berlín

Los suizos rechazaron en referéndum dos iniciativas sobre la neutralidad nacional y la dieta de origen animal

La consulta popular de este domingo descartó cambios constitucionales sobre la postura exterior del país y una propuesta ecologista para priorizar vegetales

Los suizos rechazaron en referéndum dos iniciativas sobre la neutralidad nacional y la dieta de origen animal

Trump anticipó una nueva ronda de diálogo con Irán, aunque no descartó reanudar los ataques: “Siempre lo estoy pensando”

El presidente estadounidense dijo que Teherán “quiere llegar a un acuerdo” y reveló que el fin de semana transitó por el estrecho de Ormuz la mayor cantidad de petróleo desde el inicio de la guerra: más de 20 millones de barriles

Trump anticipó una nueva ronda de diálogo con Irán, aunque no descartó reanudar los ataques: “Siempre lo estoy pensando”

Una placa de mármol documenta cómo Roma sacralizaba los sitios golpeados por rayos

El hallazgo arqueológico en la residencia del emperador Adriano respalda referencias antiguas sobre los”fulgura condita"

Una placa de mármol documenta cómo Roma sacralizaba los sitios golpeados por rayos

Ucrania golpeó una base de drones y depósitos de munición en el Dombás ocupado por Rusia

Mientras las Fuerzas de Defensa atacaban objetivos militares en Donetsk y Lugansk, Kiev también envió 4.000 kilos de comida a los 2.000 habitantes atrapados en Oleshki, donde Moscú bloquea la ayuda humanitaria

Ucrania golpeó una base de drones y depósitos de munición en el Dombás ocupado por Rusia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: el Ayuntamiento de Madrid exige al Gobierno “reponer la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes”

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: el Ayuntamiento de Madrid exige al Gobierno “reponer la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes”

¿Cuándo se pone el arbolito de Navidad en México? Esta es la fecha que marca la tradición

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

Isaac del Toro busca subirse al podio en el Mundial de Ciclismo a 20 kilómetros del final: sigue el MINUTO a MINUTO de la competencia del mexicano EN VIVO

Operativo para rescatar a una persona privada de la libertad en Querétaro deja 2 policías heridos: la víctima fue localizada con vida

DEPORTES

Boca Juniors y Racing definen a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

Boca Juniors y Racing definen a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

La peculiar pelea de UFC entre un policía y un ex convicto que duró 57 segundos: la impactante llave al cuello que decretó el KO

“Cambio de rumbo”: el nuevo destino que se le abre a Mauro Icardi luego de que se cayeran sus opciones en Italia e Inglaterra

El insólito blooper de Leclerc al revelar un secreto de Ferrari en plena entrevista: “Pensé que se sabía”

Lamine Yamal confesó qué le dijo a Messi al oído durante el abrazo después de la final del Mundial

ENTRETENIMIENTO

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

“Tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero muy cercano”: Brad Pitt habló de vínculos, vulnerabilidad masculina y confianza

Jane Asher, la exprometida de Paul McCartney, reveló por qué no verá las nuevas películas de The Beatles

Alejandro G. Iñárritu habló de “Digger”, su película con Tom Cruise: “La realidad y la ficción comienzan a mezclarse”

Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond