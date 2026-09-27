El Ejército de Yemen redobló su ofensiva contra los hutíes: 756 operaciones en 72 horas y más de 2.300 rebeldes abatidos

El Ejército yemení reportó más de dos mil rebeldes hutíes muertos o heridos tras ejecutar 756 operaciones militares en 72 horas. (REUTERS)

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El Ejército yemení intensificó en las últimas 72 horas sus ataques contra los rebeldes hutíes con una campaña que, según las fuerzas gubernamentales, incluyó 756 operaciones contra posiciones, combatientes y equipamiento militar insurgente en distintos puntos del país. El balance presentado este domingo por el mando militar señala 2.316 hutíes muertos o heridos, además de la destrucción o inutilización de vehículos, plataformas de misiles y depósitos de armamento.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Majid Abdullah al Nuzaili, detalló que la operación se desarrolló simultáneamente en los frentes de Ketaf, Al Buqaa y Aleb, en Saada; Al Yauf; Marib; Al Bayda; Lahj y Taiz.

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De acuerdo con Al Nuzaili, las fuerzas gubernamentales recurrieron a aviones, aeronaves no tripuladas, francotiradores, artillería de campaña y lanzacohetes para atacar tanto posiciones fijas como movimientos y refuerzos de los insurgentes.

Los bombardeos militares destruyeron transportes de tropas, lanzaderas de misiles y almacenes de armamento insurgente. (REUTERS/Archivo)

El Ejército afirmó haber alcanzado transportes de tropas, otros vehículos, concentraciones de refuerzos, lanzaderas de misiles y almacenes de armas y material militar.

“Las fuerzas armadas ejecutaron durante las últimas 72 horas 756 operaciones de ataque selectivas y precisas”, declaró Al Nuzaili, según el comunicado difundido por las autoridades militares. El portavoz sostuvo que las acciones estaban dirigidas contra capacidades militares de los hutíes y aseguró que las fuerzas gubernamentales continuarán las operaciones en los distintos frentes.

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Dentro del mismo balance, el Ejército informó de la muerte de cuatro expertos iraníes en la provincia de Taiz, a quienes identificó como especialistas en la operación y lanzamiento de drones y misiles. Al Nuzaili presentó el episodio como evidencia de la asistencia técnica que, según el Gobierno yemení, Irán mantiene con los hutíes.

Los bombardeos militares destruyeron transportes de tropas, lanzaderas de misiles y almacenes de armamento insurgente. (REUTERS/Archivo)

La acusación se produce en un conflicto donde la participación iraní constituye uno de los principales elementos de la disputa regional. Los hutíes cuentan con respaldo de Teherán, mientras Arabia Saudita sostiene militarmente al Gobierno yemení reconocido internacionalmente. En los últimos días, además, la lucha dejó de concentrarse exclusivamente en posiciones interiores y adquirió una dimensión estratégica por el avance rebelde hacia la costa del mar Rojo.

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Los hutíes lanzaron a comienzos de septiembre una ofensiva que les permitió conquistar posiciones en la costa y avanzar hacia áreas montañosas de Taiz y Lahj. Entre los territorios ocupados figura Moca y zonas próximas al Bab el Mandeb, paso marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y por donde circula una parte relevante del comercio internacional.

Los extremistas denuncian víctimas civiles

En paralelo a la ofensiva terrestre y aérea, el Ministerio de Salud controlado por los hutíes afirmó que 67 civiles murieron y otros 107 resultaron heridos desde el inicio de la actual campaña. Según ese balance, entre las víctimas predominan mujeres y niños y los ataques afectaron a Taiz, Al Yauf, Al Hodeida, Ibb, Saada, Hajjah y Saná. Esas cifras tampoco han podido ser comprobadas independientemente.

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Los rebeldes hutíes avanzaron hacia la costa del mar Rojo y ocuparon zonas cercanas al estrecho estratégico de Bab el Mandeb. (REUTERS/Archivo)

Los insurgentes acusaron a las fuerzas respaldadas por Riad de atacar escuelas, mercados, mezquitas, instalaciones penitenciarias y campamentos de desplazados. Naciones Unidas había registrado previamente 38 muertes civiles desde el 1 de agosto y señaló que más del 80% de esas víctimas eran mujeres y niños. “Estas son solo las cifras verificadas, y el balance real es probablemente mucho más alto”, advirtió la ONU.

La nueva escalada se desarrolla mientras Arabia Saudita busca contener los avances hutíes y proteger sus instalaciones y rutas marítimas. Países como Turquía, Egipto y Pakistán expresaron recientemente su respaldo al derecho de Riad a defenderse y reclamaron garantías para la navegación regional, mientras Reino Unido anunció apoyo limitado para las operaciones saudíes de reabastecimiento aéreo.

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