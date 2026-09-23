Guatemala

Guatemala reorganiza su Ministerio Público y aparta a los fiscales vinculados a la intentona contra la transición democrática

Las destituciones ordenadas por el nuevo fiscal general incluyen a funcionarios que, según la Unión Europea y Washington, obstaculizaron el traspaso pacífico del poder tras los comicios de 2023

La fiscal Leonor Morales Lazo fue destituida del Ministerio Público de Guatemala junto a otros seis fiscales de su sección.
Autoridades del Ministerio Público destituyen a varios fiscales, incluida Leonor Morales Lazo, señalada de ser allegada a Consuelo Porras. (MP de Guatemala)
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La fiscal Leonor Morales Lazo fue destituida del Ministerio Público (MP) de Guatemala por decisión del fiscal general, Gabriel García Luna. Junto a ella, fueron removidos seis fiscales más de la Sección de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas.

La remoción, que se llevó a cabo este martes 22 de septiembre, forma parte de una reorganización iniciada tras la llegada de García Luna al cargo, el 17 de mayo de 2026.

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En sus primeros tres meses de gestión, los cambios incluyeron destituciones, renuncias y traslados en fiscalías estratégicas ocupadas por funcionarios identificados con la administración anterior. Incluyendo órdenes de captura contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el exfiscal Saúl Sánchez, pero una jueza rechazó ambas peticiones.

La salida de Morales Lazo aparta de la institución a una funcionaria que encabezó diligencias contra el proceso electoral de 2023, el partido político Movimiento Semilla, así como contra operadores de justicia, periodistas y dirigentes opositores durante la administración de Consuelo Porras, una fiscal general guatemalteca que ha sido vetada y sancionada en más de 40 países.

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Morales Lazo dirigía la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, jefatura que había asumido en 2025. Antes integró la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

De acuerdo con el MP, las destituciones realizadas “responden a diferentes motivos y se vinculan con el proceso de transformación” de la institución.

Sin embargo, fuentes comentaron que Morales Lazo tenía un procedimiento administrativo abierto, porque en sus ausencias nombró en varias oportunidades al auxiliar fiscal II, José Raúl Menéndez Rivera, como encargado de la Fiscalía que dirigía, pese a que esa atribución es exclusiva del Fiscal General. Hecho que fue denunciado en su momento por el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio.

La fiscal Leonor Morales Lazo fue destituida del Ministerio Público de Guatemala junto a otros seis fiscales de su sección.
El exjefe de la FECI denunció José Menéndez firmaba como Fiscal en funciones en ausencia de Leonor Morales. ((X/Twitter))

El hombre de confianza que desestimó denuncias contra Consuelo Porras

Menéndez Rivera era uno de los “hombres de confianza” de la administración anterior y, principalmente, de Morales Lazo, por lo que no dudaba en dejarlo a cargo de la fiscalía cuando pedía permisos de ausencia o tenía vacaciones.

Incluso, él estaba a cargo cuando se desestimó la denuncia que pesaba contra Consuelo Porras por presuntas adopciones irregulares registradas en 1980 que, después una investigación de El Faro, reveló que se había extendido a niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, en su mayoría indígenas.

La exfiscal General Consuelo Porras fue señalada de adopciones ilegales, pero las denuncias fueron desestimadas.
La exfiscal General Consuelo Porras fue señalada de adopciones ilegales, pero las denuncias fueron desestimadas.

La denuncia, que fue desestimada por Menéndez Rivera, surgió luego de que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y reclamaron “investigaciones independientes sobre las alegaciones”. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación (PGN) accionó contra la exfiscal General guatemalteca.

Los allanamientos de Morales Lazo que ocupó la sede del TSE por más de 20 horas

Morales Lazo tuvo un papel central en las actuaciones contra las elecciones generales de 2023. El 19 de septiembre de ese año encabezó, junto con el exsecretario General del MP, Ángel Pineda y el exjefe de FECI, Rafael Curruchiche, un allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se extendió durante más de 20 horas.

La fiscal Leonor Morales Lazo fue destituida del Ministerio Público de Guatemala junto a otros seis fiscales de su sección.
Ángel Pineda, Rafael Curruchiche y Leonor Morales Lazo durante una conferencia de prensa del MP donde anunciaron acciones contra Bernardo Arévalo. (MP de Guatemala)

Este cateo terminó con el secuestro de actas y cajas electorales bajo resguardo de los magistrados, se abrieron la urnas que permanecían cerradas después de la segunda vuelta y se iniciaron acciones contra los magistrados del máximo tribunal electoral, acciones únicas en la historia de la era democrática de Guatemala.

La fiscal Leonor Morales Lazo fue destituida del Ministerio Público de Guatemala junto a otros seis fiscales de su sección.
Leonor Morales Lazo encabezó un allanamiento de más de 20 horas en el Tribunal Supremo Electoral donde se secuestraron actas del proceso electoral de 2023. (MP de Guatemala)

Las actuaciones formaron parte de una investigación que, según expertos, pretendía impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran la Presidencia y la Vicepresidencia. Además de Morales, Curruchiche y Pineda, participaron funcionarios del gobierno de Alejandro Giammattei y actores cercanos a Porras que intentaron cuestionar los resultados electorales certificados.

Morales también estuvo al frente de diligencias vinculadas con la elección de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad.

En febrero de 2026 confirmó allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares en centros de votación, mientras que en abril la fiscalía que dirigía solicitó la captura de Astrid Lemus horas antes de que asumiera como magistrada de la Corte de Constitucionalidad; el juez Carlos Toledo rechazó la petición.

La fiscal Leonor Morales Lazo fue destituida del Ministerio Público de Guatemala junto a otros seis fiscales de su sección.
Durante las elecciones del Colegio de Abogados, Leonor Morales Lazo encabezó allanamientos donde se realizó una revisión de la presidenta. (MP de Guatemala)

Su trayectoria incluyó procesos contra operadores de justicia que habían investigado una primera etapa de corrupción ligada a Odebrecht, en la que fueron señalados los excandidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, narcotraficante confeso en Estados Unidos donde purgó prisión. Los fiscales que trabajaron en ese expediente terminaron obligados a exiliarse.

La entonces fiscal también dirigió investigaciones contra el periodista José Rubén Zamora y miembros del equipo de elPeriódico. Los cuestionamientos a su gestión abarcaron, además, actuaciones contra jueces, fiscales y otros funcionarios.

Sanciones europeas

La Unión Europea incorporó a Morales Lazo en febrero de 2024 a su lista de sancionados, junto con Porras, Pineda, Curruchiche y el juez Fredy Orellana. El Consejo de la Unión Europea consideró que esas personas eran responsables de “socavar la democracia y el Estado de Derecho y de obstaculizar el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”.

Las medidas restrictivas incluyeron el congelamiento de activos dentro del territorio europeo y la prohibición para ciudadanos y empresas de la Unión Europea de poner fondos a disposición de los sancionados.

La fiscal Leonor Morales Lazo fue destituida del Ministerio Público de Guatemala junto a otros seis fiscales de su sección.
La mayoría de los funcionarios que acompañaron a Consuelo Porras en la dirección del MP están sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos. (MP de Guatemala)

Estados Unidos sostuvo que Morales Lazo había dirigido una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y alterar la transición presidencial.

Otros destituidos

Además de Morales Lazo y Méndez Rivera fueron destituidos los siguientes funcionarios:

  • Nehemías Obed Asencio Cruz, auxiliar fiscal I
  • Ervin Joel Bolvito Enríquez, auxiliar fiscal II
  • José María Galindo Rossel, agente fiscal
  • Jorge Luis Cortes Rosales, agente fiscal
  • Serwin Aram Camey Secaida, auxiliar fiscal I

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