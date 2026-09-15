Estudiantes, militares, policías y cientos de salvadoreños desfilaron en la conmemoración de la independencia de El Salvador

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Ottawa proclamó el 13 de septiembre como Día del Salvadoreño y la fecha se suma a las fiestas patrias El documento, suscrito por el alcalde Mark Sutcliffe, reconoce el aporte de la diáspora salvadoreña a la vida social, cultural, deportiva y económica de la capital canadiense

Marco Rubio respalda a Nayib Bukele y asegura: "uno de nuestros socios más valiosos en la región" El secretario de Estado de Estados Unidos reforzó el apoyo de Washington al gobierno salvadoreño durante el Día de la Independencia y destacó alianzas multilaterales y cooperación acelerada en comercio, defensa y migración

Hasta 705 años de cárcel para integrantes de la MS13 por delitos cometidos en El Salvador La resolución del juzgado contra el crimen organizado incluyó más de 30 casos de extorsión y otros delitos cometidos entre octubre de 2020 y marzo de 2021 contra comerciantes, repartidores y ruteros de Atiquizaya

Flor de izote en El Salvador: el símbolo patrio que se sirve en cientos de hogares en todo el país El emblema nacional salvadoreño se cuela en desayunos, sopas y propuestas más creativas, mientras su temporada fuerte llena mercados y mesas con una tradición culinaria que sigue muy viva