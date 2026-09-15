El Salvador

Estudiantes, militares, policías y cientos de salvadoreños desfilaron en la conmemoración de la independencia de El Salvador

El Salvador conmemoró 205 años de independencia con su tradicional desfile, el cual fue liderado por miles de estudiantes y seguido por unidades militares y de la policía

Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Miles de estudiantes con sus mejores trajes típicos desfilaron por las calles de San Salvador en la celebración de la independencia de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
El ambiente entre los asistentes era de mucho fervor, reflejado en sus accesorios en este día. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
La jornada cívica comenzaba desde plaza Divino Salvador del Mundo, en un recorrido hacia el Parque Cuscatlán en un recorrido de aproximadamente 2.1 kilómetros. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Como podían, las familias salvadoreñas intentaban ver el desfile tanto estudiantil como militar y policial que es característico de cada 15 de septiembre. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
La felicidad de figurar en el desfile junto a los símbolos patrios era notoria en cada integrante del desfile. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
La ministra de Educación, Karla Trigueros, acompañó el desfile, tomándose fotos con los salvadoreños que lo solicitaban. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Los tradicionales sombreros se lucían en la Alameda Roosevelt. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
La creatividad en cada traje de banda se reflejaba junto a los colores azul y blanco de la bandera salvadoreña. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Los patitos con bandera salvadoreña era un accesorio que muchos salvadoreños optaban por utilizar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Las cachiporras acompañan el desfile con sus bailes al ritmo de las bandas de paz. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Un padre sostiene a su hija para que pueda presenciar el desfile del día de la independencia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El característico desfile militar fue uno de los sectores más esperados por los asistentes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Elementos de la Fuerza Armada participaron en el recorrido con sus diferentes unidades y demostraciones, mostrando su preparación.(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Unidades de paracaidismo y rescate humanitario también hicieron una pequeña muestra de sus habilidades. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Unidades caninas de rescate, y otras de antinarcóticos, fueron vestidas con todo el equipo que utilizan durante una operación. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Otras unidades del desfile realizaron muestras de una intervención quirúrgica que hacen unidades militares en espacios de conflicto. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Las fuerzas de seguridad muestran también el aparato automovilístico que poseen preparado para cualquier eventulidad en el país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
La marina de El Salvador también se hizo presente con sus trajes característicos trajes blancos y armas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
Unidades militares camuflajeadas muestran sus trajes para situaciones de riesgo extremas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica
La celebración de la independencia es celebrada por los salvadoreños en este tradicional desfile, donde aseguran sentir libertad y seguridad en la actualidad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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