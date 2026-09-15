Estudiantes, militares, policías y cientos de salvadoreños desfilaron en la conmemoración de la independencia de El Salvador

Miles de estudiantes con sus mejores trajes típicos desfilaron por las calles de San Salvador en la celebración de la independencia de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
15 Sep, 2026 04:21 p. m. EST
El ambiente entre los asistentes era de mucho fervor, reflejado en sus accesorios en este día. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) La jornada cívica comenzaba desde plaza Divino Salvador del Mundo, en un recorrido hacia el Parque Cuscatlán en un recorrido de aproximadamente 2.1 kilómetros. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Como podían, las familias salvadoreñas intentaban ver el desfile tanto estudiantil como militar y policial que es característico de cada 15 de septiembre. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) La felicidad de figurar en el desfile junto a los símbolos patrios era notoria en cada integrante del desfile. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) La ministra de Educación, Karla Trigueros, acompañó el desfile, tomándose fotos con los salvadoreños que lo solicitaban. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Los tradicionales sombreros se lucían en la Alameda Roosevelt. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) La creatividad en cada traje de banda se reflejaba junto a los colores azul y blanco de la bandera salvadoreña. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Los patitos con bandera salvadoreña era un accesorio que muchos salvadoreños optaban por utilizar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Las cachiporras acompañan el desfile con sus bailes al ritmo de las bandas de paz. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Un padre sostiene a su hija para que pueda presenciar el desfile del día de la independencia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) El característico desfile militar fue uno de los sectores más esperados por los asistentes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Elementos de la Fuerza Armada participaron en el recorrido con sus diferentes unidades y demostraciones, mostrando su preparación.(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Unidades de paracaidismo y rescate humanitario también hicieron una pequeña muestra de sus habilidades. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Unidades caninas de rescate, y otras de antinarcóticos, fueron vestidas con todo el equipo que utilizan durante una operación. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Otras unidades del desfile realizaron muestras de una intervención quirúrgica que hacen unidades militares en espacios de conflicto. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Las fuerzas de seguridad muestran también el aparato automovilístico que poseen preparado para cualquier eventulidad en el país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) La marina de El Salvador también se hizo presente con sus trajes característicos trajes blancos y armas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) Unidades militares camuflajeadas muestran sus trajes para situaciones de riesgo extremas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid) La celebración de la independencia es celebrada por los salvadoreños en este tradicional desfile, donde aseguran sentir libertad y seguridad en la actualidad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)