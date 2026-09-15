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Rusia calificó de “muy buena” la propuesta de Trump de alcanzar una tregua con Ucrania, pero no la confirmó

El Kremlin dijo que mantiene contactos con Washington para buscar una salida negociada, mientras el mandatario estadounidense aseguró que Moscú y Kiev aceptaron frenar los golpes contra la infraestructura petrolera

Rusia calificó de “muy buena” la propuesta de Trump de alcanzar una tregua con Ucrania, pero no la confirmó. (REUTERS/ARCHIVO)
Rusia calificó de “muy buena” la propuesta de Trump de alcanzar una tregua con Ucrania, pero no la confirmó. (REUTERS/ARCHIVO)
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El Kremlin evitó confirmar este martes que hubiera aceptado una tregua sobre infraestructuras energéticas con Ucrania, aunque el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, calificó de “muy buena” la propuesta anunciada el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Peskov sostuvo en su rueda de prensa telefónica diaria que Moscú mantiene contactos con Washington y afirmó que Rusia “siempre está del lado de las soluciones pacíficas”. Sin embargo, no respondió de forma directa a la declaración de Trump de que ambos países habían aceptado dejar de atacar objetivos energéticos.

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Ucrania indicó que detendría esas operaciones únicamente si Rusia hacía lo mismo, mientras ambos bandos continuaron durante la noche con ataques contra refinerías y gasolineras. El portavoz acusó a Kiev de atacar durante la noche una refinería en la región rusa de Samara. Ucrania confirmó ese ataque, según se informó.

El Kremlin acusó a Kiev de atacar una refinería en la región rusa de Samara y Ucrania confirmó esa operación. (X/ARCHIVO)
El Kremlin acusó a Kiev de atacar una refinería en la región rusa de Samara y Ucrania confirmó esa operación. (X/ARCHIVO)

Trump escribió el lunes en Truth Social: “Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!”. El mandatario estadounidense también atribuyó el aumento del precio internacional del diésel a la guerra entre Rusia y Ucrania, y no a la operación militar estadounidense en Irán.

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Peskov rechazó esa valoración y afirmó que aumentar la producción de derivados del petróleo no resolvería el problema global si esos productos no llegan al mercado internacional. Para ello, reclamó “una navegación segura” para los petroleros y el levantamiento de las sanciones contra las exportaciones rusas, que calificó de “ilegales”.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. (ARCHIVO/REUTERS)
El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. (ARCHIVO/REUTERS)

El portavoz sostuvo que, si se eliminan esas restricciones, Rusia podría “llenar” el mercado mundial con productos petrolíferos y reducir los precios. También acusó al Gobierno ucraniano de no garantizar la seguridad marítima y señaló que los ataques afectan a buques de otros países y causan muertes de personas de distintas nacionalidades.

Garantías de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este lunes que Kiev está dispuesto a detener sus ataques contra instalaciones petroleras rusas, pero únicamente si recibe garantías de que Moscú hará lo mismo con la infraestructura energética, crítica y logística ucraniana. La declaración matizó el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que ambos países habían acordado suspender los ataques contra objetivos vinculados al sector energético.

Zelensky dejó claro que Ucrania no considera suficiente la declaración estadounidense para asumir que el acuerdo será respetado.

Zelensky amplió el alcance de una eventual tregua al incluir puertos, centros de almacenamiento y rutas de suministro de alimentos y productos farmacéuticos.
Zelensky amplió el alcance de una eventual tregua al incluir puertos, centros de almacenamiento y rutas de suministro de alimentos y productos farmacéuticos.

Si nuestros socios están en disposición de garantizar que Rusia se abstenga de verdad de atacar nuestro sistema eléctrico, otras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y las rutas de suministro alimentario, entonces, por supuesto que estamos dispuestos a garantizar un cese correspondiente de nuestros ataques”, declaró.

La condición planteada por Kiev amplía el alcance de una eventual tregua más allá de las centrales eléctricas. Zelensky sostuvo que las fuerzas rusas también están golpeando instalaciones portuarias, centros de almacenamiento y otros puntos utilizados para transportar alimentos y productos farmacéuticos. Según el mandatario, estos ataques afectan una infraestructura esencial para el abastecimiento de la población antes de la llegada del invierno.

El planteamiento se produjo después de que Trump afirmara que había conseguido un compromiso de ambas partes para evitar ataques contra instalaciones energéticas.

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