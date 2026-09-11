Honduras

“Jamás van a poder conmigo”: supuesto miembro del Cártel del Diablo desafía a la Policía de Honduras ofreciendo $74,500 si lo capturan

Un hombre que se presenta como integrante de la estructura criminal reapareció en un video grabado presuntamente en Victoria, Yoro, donde reta a las autoridades a capturarlo y hace referencia a una recompensa de L2 millones ($74,500).

Un supuesto integrante del Cártel del Diablo reapareció en un video desafiando públicamente a las autoridades. (FOTO: Tu Nota)
Un supuesto integrante del Cártel del Diablo reapareció en un video desafiando públicamente a las autoridades. (FOTO: Tu Nota)
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Un nuevo video atribuido a un supuesto integrante del Cártel del Diablo volvió a colocar bajo presión a las autoridades hondureñas.

En la grabación, difundida este 11 de septiembre, un hombre afirma encontrarse “relajado” bañándose en un río, asegura que está debajo del puente de Victoria, Yoro, y reta directamente al director de la Policía y al presidente a enviar más agentes para intentar capturarlo.

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Manden más policías”, se escucha decir al hombre antes de lanzar una frase desafiante: “Jamás van a poder conmigo, el Cártel del Diablo”.

El individuo también hace referencia a L2 millones, unos US$74.500 al tipo de cambio reciente, aparentemente en alusión a una recompensa vinculada con su captura.

La identidad exacta del hombre y la existencia, condiciones y destinatario concreto de esa recompensa deben ser confirmadas oficialmente.

El hombre aseguró encontrarse en Victoria, Yoro, retó a las autoridades a capturarlo y mencionó una recompensa de L2 millones. La Policía mantiene operaciones contra la estructura desde hace meses. (VIDEO: HCH)

Una exhibición pública de desafío

El contenido del video va más allá de una provocación en redes sociales.

El mensaje busca proyectar una imagen de control y seguridad frente a las autoridades: el hombre asegura permanecer tranquilamente en una zona conocida mientras desafía abiertamente a la Policía a encontrarlo.

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Ese tipo de grabaciones puede funcionar también como herramienta de intimidación.

Para una estructura criminal, mostrarse públicamente en un territorio mientras asegura que las autoridades no pueden capturarla puede reforzar entre habitantes y colaboradores la percepción de que el grupo conserva capacidad de movimiento y presencia local.

Pero el video tampoco demuestra por sí solo que el hombre se encuentre actualmente en el lugar que menciona o que la grabación haya sido realizada en la fecha en que comenzó a circular.

Meses de operaciones contra el Cártel del Diablo

La Policía Nacional ha desarrollado durante 2026 múltiples operaciones contra personas señaladas como integrantes o colaboradores de esta estructura en Yoro.

En marzo, las autoridades capturaron a un hombre conocido como “El Cholo”, a quien vincularon con el grupo y a quien decomisaron prendas alusivas a la organización, teléfonos y equipo similar al militar.

En mayo también fueron detenidas dos mujeres, entre ellas una señalada por la Policía como hermana de uno de los supuestos dirigentes, durante operativos en Sulaco.

Ese mismo mes, DIPAMPCO informó sobre la captura de una mujer apodada “Nena”, identificada por las autoridades como presunta administradora financiera del grupo.

Y apenas el 2 de septiembre, agentes antidrogas detuvieron a Patricio Ferrera Rodas, señalado como hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, a quien distintas fuentes policiales identifican como una figura relevante de la estructura. Durante el procedimiento se decomisaron envoltorios con supuesta cocaína.

Durante la grabación pidió al Gobierno enviar más policías para intentar capturarlo. (FOTO: Tu Nota)
Durante la grabación pidió al Gobierno enviar más policías para intentar capturarlo. (FOTO: Tu Nota)

Secuestros, drogas y armas

Las autoridades hondureñas vinculan al denominado Cártel del Diablo con investigaciones por secuestros, tráfico de drogas, armas y homicidios, aunque la responsabilidad penal de cada detenido debe ser determinada individualmente por los tribunales.

En octubre de 2025, DIPAMPCO ya había informado de capturas de integrantes señalados por delitos de alto impacto en sectores de Yoro, Olancho y Francisco Morazán.

Durante 2026, además, la Policía ha mantenido operaciones en zonas rurales y montañosas donde presume que existen células o colaboradores de la organización.

El reto ya no es solamente encontrarlo

Si el hombre realmente pertenece a la organización y se encuentra en la zona que menciona, el desafío ya no consiste únicamente en identificarlo.

Se trata de demostrar que el Estado puede entrar, permanecer y ejecutar capturas en territorios donde estructuras criminales intentan proyectar la idea de que tienen ventaja sobre la Policía.

La provocación puede ser propaganda.

Pero mientras el responsable del mensaje continúe en libertad, también se convierte en un desafío directo a la capacidad de respuesta de las instituciones.

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