Guatemala

El Ministerio de Educación de Guatemala crea programa Gobierno Estudiantil y ordena su aplicación en todo el sistema

La medida reemplaza el esquema vigente desde 2000 y busca reforzar la formación cívica y democrática del alumnado en establecimientos escolares y extraescolares del Sistema Educativo Nacional mediante procesos de participación regulados

Un alumno habla por micrófono desde un podio frente a sus compañeros en un gimnasio escolar con una cabina para voto secreto al fondo.
Estudiantes guatemaltecos participan en la elección de sus representantes mediante voto secreto como parte del nuevo programa de Gobierno Estudiantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Educación de Guatemala creó el programa Gobierno Estudiantil y ordenó su aplicación en todos los centros educativos escolares y extraescolares del Sistema Educativo Nacional para fortalecer la formación cívica y democrática de los alumnos, una medida que además reemplaza el modelo de Gobiernos Escolares vigente desde 2000. La disposición quedó fijada en el Acuerdo Ministerial 3871-2026, firmado el 3 de septiembre y publicado este miércoles 9 de septiembre en el Diario de Centro América.

La nueva normativa establece que cada Gobierno Estudiantil funcionará durante un año lectivo y deberá surgir de un proceso de votación democrática con sufragio secreto y participación equitativa en todas sus etapas. El acuerdo también fija una ruta de cinco instancias para resolver conflictos, desde la mediación entre el propio órgano estudiantil y el docente coordinador hasta la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa o el Despacho Superior del Mineduc.

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El cambio deroga formalmente el Acuerdo Ministerial 1745 del 7 de diciembre de 2000, que había dado sustento al esquema anterior. El objetivo declarado del nuevo programa es formar estudiantes “como ciudadanos responsables, autónomos y comprometidos con su comunidad” por medio de elecciones, organización interna, debate y toma de decisiones dentro de las aulas.

Páginas del Diario de Centro América con el texto del Acuerdo Ministerial 3871-2026 del Ministerio de Educación de Guatemala.
Páginas del Diario de Centro América de Guatemala difunden el Acuerdo Ministerial 3871-2026 que crea el Programa Gobierno Estudiantil para los centros educativos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección será por voto secreto y la junta tendrá siete cargos

El acuerdo dispone que la conformación del Gobierno Estudiantil en cada establecimiento deberá realizarse “de forma democrática”. Ningún estudiante podrá ser sancionado, discriminado ni sufrir represalias por postularse, hacer campaña, debatir ideas o impugnar resultados.

La Junta Directiva tendrá siete cargos: presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, secretario o secretaria, tesorero o tesorera, dos vocalías y un asistente bilingüe. La integración deberá respetar la equidad de género.

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Ese asistente bilingüe tendrá la tarea de facilitar la comunicación entre el grupo estudiantil y las autoridades educativas mediante interpretación entre español y los idiomas mayas, garífuna o xinca, según la región del centro educativo. Durante el período de funcionamiento de cada gobierno, los docentes deberán velar por el fortalecimiento de los valores democráticos que sostienen la organización.

La norma también define los derechos de los alumnos dentro del programa. Entre ellos figuran votar en el proceso de elección, participar de manera voluntaria en cualquiera de los cargos de la junta, ser tomados en cuenta en sus opiniones y participar en las actividades programadas dentro y fuera del centro educativo.

En el mismo marco, se establecen obligaciones para los estudiantes: considerar las decisiones de la mayoría, colaborar en las comisiones que se les asignen, reconocer a los miembros del gobierno como representantes de la comunidad escolar y respetar los valores culturales y los derechos inherentes a la dignidad humana.

Cada centro deberá ejecutar un proyecto educativo y crear Comunidades Ciudadanas Estudiantiles

Cada Gobierno Estudiantil tendrá que elaborar e implementar, durante el ciclo lectivo, un proyecto educativo orientado a promover acciones de formación ciudadana, colaboración entre pares, cultura de paz y liderazgo estudiantil. El acuerdo vincula además esa actividad con las fiestas patrias de septiembre, al invitar a la comunidad educativa a socializar los logros del proyecto anual.

Como parte de la estrategia, la norma ordena conformar las Comunidades Ciudadanas Estudiantiles, espacios de formación para que los alumnos conozcan la estructura del Estado y practiquen valores de ejercicio ciudadano y solidaridad. El mecanismo busca que la participación estudiantil no se limite a la elección de autoridades internas, sino que se proyecte sobre contenidos de civismo y convivencia.

La ruta de resolución de conflictos prevista por el acuerdo exige que en todas sus etapas se garantice el respeto a los estudiantes y la aplicación de principios de diálogo, mediación y cultura de paz. Ese procedimiento puede escalar de manera progresiva hasta las instancias superiores del ministerio.

La disposición fue firmada por la ministra de Educación junto con los viceministros Anabella María Giracca Méndez, Francisco Ricardo Cabrera Romero, Romelia Mó Isém, José Donaldo Carías Valenzuela y Carlos Humberto Aldana Mendoza. En un artículo transitorio, el texto ordena a la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa adaptar los antiguos Gobiernos Escolares al nuevo esquema de Gobiernos Estudiantiles.

La normativa entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

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