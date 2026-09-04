El diésel supera los USD 5.97 por galón en Guatemala tras una nueva alza de los combustibles

Los precios de los combustibles volvieron a subir en Guatemala y el diésel superó los Q46 por galón en estaciones de servicio de la región metropolitana. (MEM)

Guardar

Los precios de los combustibles volvieron a subir en Guatemala y el diésel superó los Q46 (USD 5.97) por galón en estaciones de servicio de la región metropolitana.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) atribuyó las variaciones a las tensiones en Oriente Medio, que elevaron la incertidumbre sobre el transporte internacional de petróleo.

PUBLICIDAD

El monitoreo oficial al inicio de la semana registró un precio promedio de Q40.58 (USD 5.27) para la gasolina superior, Q38.64 (USD 5.02) para la regular y Q44.71 (USD 5.81) para el diésel, bajo la modalidad de autoservicio.

Para el jueves 3 de septiembre, los valores aumentaron en varias estaciones. La gasolina superior pasó a ubicarse entre Q42.09 (USD 5.47) y Q43.19 (USD 5.61) por galón. La regular se vende entre Q40.09 (USD 5.21) y Q41.19 (USD 5.35), mientras que el diésel alcanzó valores de entre Q46.39 (USD 6.02) y Q47.49 (USD 6.17) por galón.

Para el 3 de septiembre, la gasolina superior se ubicó entre Q42.09 y Q43.19, la regular entre Q40.09 y Q41.19 y el diésel entre Q46.39 y Q47.49 por galón. (MEM)

Las tensiones en el Estrecho de Ormuz presionan al mercado petrolero

Según el comunicado del Ministerio de Energía y Minas, el repunte responde a acontecimientos recientes en Oriente Medio, entre ellos nuevos ataques en la región y acciones atribuidas a Irán contra fuerzas de Estados Unidos y embarcaciones comerciales cerca del Estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

El mensaje de Trump en Truth Social.

Esa ruta marítima concentra una parte relevante del comercio global de crudo. Los riesgos de interrupciones en el suministro o el transporte de petróleo generan presiones sobre las cotizaciones internacionales y, posteriormente, sobre los precios de los derivados que consumen los países importadores.

Guatemala importa el 100% de los combustibles que utiliza, por lo que las oscilaciones del mercado externo impactan en los valores locales. El precio final para el consumidor también depende de costos de transporte, comercialización, impuestos y las condiciones propias de cada mercado.

El MEM señaló que las diferencias de precios frente a otros países de Centroamérica, como El Salvador, responden a las legislaciones, las cargas tributarias, los subsidios y las estructuras de costos de cada nación.

PUBLICIDAD

La cartera agregó que la gasolina regular guatemalteca contiene 10% de etanol, como parte de la modernización de los combustibles y la diversificación de la matriz energética del país.

Transportistas realizaron bloqueos por el impacto de las alzas

Durante la semana se registraron bloqueos de transportistas que reclamaron medidas ante el encarecimiento de los combustibles. El reclamo llegó al Congreso de la República, donde aún no se alcanzaba un consenso sobre posibles soluciones para contener el impacto de las subas.

Provial reportó 17 manifestaciones en distintas rutas de Guatemala y una jornada que afectó la movilidad hacia trabajos, centros de estudio y actividades comerciales. (Redes Sociales)

El aumento del diésel tiene un efecto directo sobre el transporte de pasajeros y de mercaderías, debido a que es uno de los principales insumos de esos sectores. Las variaciones también pueden trasladarse a la cadena de distribución de alimentos y otros productos.

PUBLICIDAD

La Dirección General de Hidrocarburos del MEM indicó que mantendrá monitoreos en las estaciones de servicio para verificar la evolución de los precios y seguir el comportamiento del mercado nacional.

El MEM recomendó medidas para reducir el consumo

Ante el nuevo escenario, el MEM recomendó revisar periódicamente la presión de los neumáticos y cumplir con los servicios preventivos indicados por los fabricantes. También sugirió evitar aceleraciones y frenadas bruscas, planificar recorridos y reducir los tiempos de circulación en zonas con tráfico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones figura no mantener el motor encendido durante períodos extensos cuando el vehículo permanece detenido, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. La entidad también aconsejó retirar peso innecesario del automóvil y comparar los valores disponibles antes de cargar combustible.

PUBLICIDAD

El MEM continuará con el seguimiento de los precios internacionales y nacionales para informar sobre los factores que inciden en el mercado guatemalteco.