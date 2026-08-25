Putin decretó que permite al Kremlin tomar el control de infraestructura crítica dañada por ataques ucranianos

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con el gobernador de la región de Stavropol, Vladímir Vladimirov, en el Kremlin (Sputnik/Mijaíl Metzel/Pool via REUTERS)

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El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que permite al gobierno tomar el control temporal de infraestructura crítica si sus propietarios privados no logran protegerla de los ataques con drones ucranianos o no la reconstruyen tras los bombardeos.

Rusia enfrenta una fuerte presión económica y política debido a meses de ataques ucranianos cada vez más profundos, escalados y precisos. Kiev utilizó drones de largo alcance de desarrollo propio para atacar instalaciones petroleras clave, lo que provocó escasez de combustible, además de golpear grandes centros comerciales, en un hecho que resultó embarazoso para el liderazgo ruso. Ucrania, a su vez, sufrió el impacto de constantes ataques aéreos rusos que destrozaron su red eléctrica de cara al invierno y dañaron gravemente viviendas, mientras la invasión rusa se extiende ya hacia su quinto año.

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Presión sobre los dueños

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No están claras las intenciones del Kremlin con el decreto de Putin, anunciado la noche del lunes. Sin embargo, la norma alcanza a diversos sectores, entre ellos infraestructura energética y de combustibles, instalaciones industriales, de comunicaciones, transporte y logística.

El viceprimer ministro Denís Manturov afirmó en un comunicado el lunes por la noche que el decreto no implica la nacionalización de las empresas ni un cambio de propietarios, sino solo “la intervención del Estado en la gestión de una empresa para resolver problemas específicos de seguridad”. Agregó que “este mecanismo no implica un uso generalizado: se tomarán decisiones puntuales y cuidadosamente consideradas al más alto nivel”.

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El analista político ruso Abbas Gallyamov sostuvo que la medida podría ser un paso “táctico” destinado a que los dueños de refinerías de petróleo dañadas en reiteradas ocasiones emprendan reparaciones que de otro modo evitarían. “Dado que la misma refinería ya fue golpeada entre tres y cinco veces, es razonable suponer que los propietarios ahora son reacios a invertir en la reconstrucción de lo destruido”, escribió en la aplicación de mensajería Telegram. “¿Para qué gastar miles de millones si mañana los van a volver a golpear?”, se preguntó Gallyamov, quien alguna vez trabajó como redactor de discursos para Putin. Según el analista, el gobierno les está dando un ultimátum a las empresas: “Si no financian la restauración de las refinerías, se las vamos a quitar”.

Rusia sufre grandes desafíos económicos por los ataques ucranianos

Ucrania destruyó el mayor centro logístico de Wildberries en Rusia

En el último ataque, el Estado Mayor de Ucrania informó el martes que sus fuerzas alcanzaron durante la noche instalaciones de la refinería rusa de Afipsky, en la región de Krasnodar, y provocaron un incendio. El gobernador de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, confirmó que se desató un incendio en una refinería de petróleo en la localidad de Afipsky.

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Rusia enfrenta desafíos económicos de fondo a medida que se prolonga la costosa guerra. El gobierno aumentó los impuestos y el endeudamiento interno para mantener bajo control el déficit fiscal, y la toma de control de grandes empresas podría eventualmente generarle ingresos extraordinarios. Al mismo tiempo, hacerse cargo de activos dañados podría significar una carga financiera adicional para las autoridades. El Kremlin podría estar buscando, con esta medida, presionar a las empresas para que asuman mayor responsabilidad en su propia defensa antiaérea, dado que el extenso territorio ruso resulta difícil de proteger de manera integral.

Rusia también introdujo nuevas ayudas para su mayor minorista en línea, Wildberries, y para los comercios que venden a través de esa plataforma, luego de que la empresa y miles de vendedores asociados fueran golpeados con fuerza por los ataques ucranianos contra sus almacenes. El Ministerio de Finanzas propuso el lunes extender los plazos para el pago de impuestos y seguros, con el fin de darle a Wildberries y a sus vendedores un respiro financiero.

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El sábado, Putin había declarado a la televisión estatal rusa que, a raíz de los ataques ucranianos en las profundidades del territorio ruso, Moscú “debe y va a mejorar el sistema de defensa antiaérea y potenciar sus capacidades”.

“Necesitamos aceitar la coordinación entre las agencias de defensa, de seguridad y civiles en todos los niveles, y aprovechar las capacidades tanto de las empresas estatales como de las privadas”, afirmó Putin.

En mayo, ante la inquietud que generaban en Moscú los ataques de largo alcance de Ucrania, los legisladores rusos habían aprobado una ley que permite al Banco Central del país, al banco estatal Sberbank y a otras entidades financieras protegerse de los ataques con drones mediante la instalación de sistemas de defensa antiaérea en sus instalaciones. El medio ruso RBC había informado en mayo, citando fuentes anónimas dentro y cerca del Ministerio de Defensa, que se había establecido un mecanismo para que las empresas puedan adquirir armamento y equipamiento para protegerse de los ataques con drones ucranianos, algo que funcionarios y legisladores rusos venían reclamando que hicieran las compañías.

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