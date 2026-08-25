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El Salvador: tres trabajadores resultaron lesionados tras caída de árbol durante acciones de limpieza, en la Asamblea Legislativa

El incidente ocurrió durante labores de limpieza y corte de vegetación en un terreno contiguo al recinto, lo que activó a equipos de socorro que estabilizaron a los afectados y los llevaron al ISSS

Momentos de tensión y angustia durante el rescate de dos trabajadores que resultaron heridos en un accidente laboral en la Asamblea Legislativa. Sus compañeros les brindan los primeros auxilios mientras esperan la camilla.

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Un accidente ocurrido en el interior de la Asamblea Legislativa de El Salvador dejó a tres personas del Ministerio de Trabajo con lesiones de gravedad, luego de que un árbol cayó sobre ellos durante labores de limpieza realizadas en la zona.

El incidente generó una rápida movilización de equipos de emergencia y autoridades, quienes trasladaron a las víctimas a un centro asistencial.

El percance se registró en horas de la mañana de este martes, cuando personas ajenas al Ministerio realizaban tareas de tala de árboles en un terreno que se encuentra junto a la Asamblea.

Durante el proceso, ramas de gran tamaño cayeron inesperadamente, impactando directamente a los tres empleados del Ministerio de Trabajo que se encontraban en el lugar desempeñando sus funciones.

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Los trabajadores sufrieron heridas de consideración a nivel de la cabeza y extremidades superiores, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de socorro.

Tras el accidente, los afectados fueron estabilizados en el sitio por personal médico y posteriormente trasladados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde se les brinda atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento no se ha brindado información detallada sobre el estado de salud exacto de cada uno de los involucrados, pero se confirmó que las heridas fueron catalogadas como graves.

El percance ocurrió durante la mañana del martes, mientras personas ajenas al Ministerio realizaban tala de árboles en un terreno contiguo a la Asamblea Legislativa. (Foto cortesía Ministro de Trabajo)
El percance ocurrió durante la mañana del martes, mientras personas ajenas al Ministerio realizaban tala de árboles en un terreno contiguo a la Asamblea Legislativa. (Foto cortesía Ministro de Trabajo)

El Ministerio de Trabajo, a través de su titular, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y otras entidades competentes para investigar el hecho. Además, hizo un llamado a las autoridades del ISSS para garantizar la atención médica de los trabajadores lesionados.

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Las autoridades aún no han determinado si las personas encargadas de talar el árbol contaban con los permisos correspondientes para realizar la actividad en el interior de la Asamblea Legislativa ni si han sido detenidas a raíz del accidente.

La falta de información oficial sobre los permisos para la tala del árbol y la identidad de quienes ejecutaban la labor ha generado interrogantes en torno al cumplimiento de las normas de seguridad laboral y los procedimientos que debieron seguirse en un espacio de alta concurrencia institucional.

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente y determinar posibles responsabilidades.

Un accidente en la Asamblea Legislativa de El Salvador dejó a tres empleados del Ministerio de Trabajo con lesiones graves tras la caída de un árbol. (Foto cortesía)
Un accidente en la Asamblea Legislativa de El Salvador dejó a tres empleados del Ministerio de Trabajo con lesiones graves tras la caída de un árbol. (Foto cortesía)

El incidente ha puesto el foco sobre las condiciones de seguridad en los espacios laborales, especialmente en recintos oficiales donde convergen diversas instituciones. El traslado urgente de los trabajadores al ISSS evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de atención médica inmediata para las víctimas.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y testimonios en el lugar del accidente para reconstruir la secuencia de los hechos. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre el avance de las investigaciones y el estado de salud de los trabajadores afectados.

La situación ha generado preocupación entre los empleados públicos que desempeñan sus funciones dentro de la Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Trabajo, mientras se aguardan mayores detalles sobre lo ocurrido y las acciones que adoptarán las instituciones involucradas.

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