Más de 12,400 extranjeros solicitaron permiso para trabajar en Panamá

Más del 70% de las autorizaciones laborales correspondió a permisos tramitados bajo el Decreto Ejecutivo 6. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá registró 12,418 solicitudes de permisos de trabajo para ciudadanos extranjeros durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja la continua demanda de mano de obra internacional en distintos sectores de la economía.

De ese total, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) aprobó 8,781 permisos, mientras que 581 fueron negados, según el más reciente informe preliminar elaborado por el Departamento de Estadística de la entidad.

Las cifras muestran que más de siete de cada diez permisos aprobados fueron otorgados bajo la categoría de Permisos de Trabajo Decreto Ejecutivo 6, que acumuló 6,203 autorizaciones, equivalentes al 70.6% del total aprobado entre enero y junio.

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Muy por detrás aparecen los permisos concedidos por Razón Humanitaria, con 1,383 aprobaciones, y los otorgados a residentes permanentes bajo el Decreto Ejecutivo No. 21, con 622.

Otras categorías con mayor volumen fueron los permisos para ciudadanos de países específicos (148), casados con nacionales panameños (141), extranjeros profesionales (98), trabajadores contratados dentro del límite legal del 10% (69) y técnicos especializados (52).

Durante el primer semestre de 2026, el Mitradel recibió 12.418 solicitudes de permisos laborales para ciudadanos extranjeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento mensual también refleja un aumento en la demanda de permisos conforme avanzó el año. Las solicitudes pasaron de 1,549 en enero a 2,582 en junio, el nivel más alto del semestre.

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En paralelo, las aprobaciones se mantuvieron por encima de las 1,400 durante los primeros cinco meses del año, aunque en junio descendieron a 576, una variación que podría responder a que parte de los expedientes continúa bajo evaluación debido al carácter preliminar de las estadísticas publicadas por el Mitradel. El informe, sin embargo, no detalla las razones de esa disminución.

El informe también revela que 581 solicitudes fueron rechazadas durante el período analizado. La mayor parte de las negativas correspondió igualmente a solicitudes tramitadas bajo el Decreto Ejecutivo 6, con 490 casos, seguido por 63 permisos por Razón Humanitaria, nueve solicitudes dentro de la categoría del 10%, ocho de residentes permanentes y cuatro de ciudadanos de países específicos.

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La legislación panameña establece límites claros para la contratación de trabajadores extranjeros. El artículo 17 del Código de Trabajo dispone que las empresas deben mantener al menos un 90% de trabajadores panameños dentro de su personal ordinario, por lo que los extranjeros no pueden superar el 10% de la planilla.

La legislación panameña establece que las empresas pueden contratar hasta un 10% de personal extranjero y un 15% de trabajadores técnicos o especializados, salvo las excepciones previstas por la ley. (Cortesía: La Estrella de Panamá)

La norma permite, además, que hasta un 15% de los trabajadores corresponda a personal técnico o especializado extranjero cuando las funciones requieran conocimientos que no puedan ser cubiertos por mano de obra nacional. Estos porcentajes también aplican al monto total de los salarios pagados por la empresa y pueden autorizarse excepciones en casos específicos contemplados por la ley.

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Precisamente, el informe estadístico incorpora las categorías “Dentro del 10%” y “Excedente del 15%”, que corresponden a esos límites establecidos en el Código de Trabajo.

Entre enero y junio se registraron 95 solicitudes para permisos dentro del porcentaje del 10%, de las cuales 69 fueron aprobadas, mientras que la categoría de Excedente del 15% prácticamente no tuvo movimiento, con apenas una aprobación durante el semestre.

Esto evidencia que la mayoría de los trabajadores extranjeros obtiene sus permisos mediante regímenes especiales contemplados en otras disposiciones legales.

Las categorías de Decreto Ejecutivo 6, Razón Humanitaria y Residente Permanente concentraron más del 93% de los permisos aprobados en el país. EFE/Carlos Lemos

La categoría con mayor volumen, correspondiente al Decreto Ejecutivo 6, forma parte del nuevo régimen de permisos laborales implementado por el Gobierno para reorganizar las distintas modalidades de contratación de extranjeros.

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Este decreto agrupa permisos vinculados con condiciones migratorias especiales, residencia permanente, reunificación familiar, razones humanitarias y otras categorías que no necesariamente están sujetas a los porcentajes generales del Código de Trabajo, razón por la cual concentra la mayor parte de las autorizaciones emitidas por el Mitradel.

Las estadísticas también reflejan el peso creciente de los regímenes especiales dentro del mercado laboral panameño. Solo las categorías de Permisos Decreto 6, Razón Humanitaria y Residente Permanente sumaron 8,208 permisos aprobados, equivalentes al 93,5% de todas las autorizaciones concedidas en el primer semestre del año.

El comportamiento evidencia que la incorporación de trabajadores extranjeros en Panamá se realiza mayoritariamente a través de mecanismos específicos previstos en la legislación migratoria y laboral, mientras el Estado mantiene los límites establecidos para proteger el empleo de los nacionales y regular la participación de mano de obra extranjera en el mercado laboral.

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