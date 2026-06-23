Costa Rica

Disputa por un mango termina con la muerte de un hombre en una finca en Costa Rica

La víctima, un nicaragüense de 43 años, falleció por disparos tras ser sorprendido en una propiedad privada; el caso está bajo investigación judicial

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Ervin Gutiérrez, quien trabajaba en Costa Rica y viajaba frecuentemente a su país, falleció tras recibir un disparo en su cabeza. Cortesia Redes Sociales
Ervin Gutiérrez, quien trabajaba en Costa Rica y viajaba frecuentemente a su país, falleció tras recibir un disparo en su cabeza. Cortesia Redes Sociales

Un incidente por el robo de mangos desencadenó la muerte de un hombre en el sector de Palmira, Liberia, provincia de Guanacaste. La víctima, identificada como Ervin Gutiérrez, de 43 años y nacionalidad nicaragüense, falleció a causa de un disparo en la cabeza luego de ingresar a una finca privada, donde fue sorprendido por los encargados del lugar. El caso ha generado debate en la comunidad sobre el uso de la fuerza ante situaciones de ingreso no autorizado a propiedades privadas.

Según versiones preliminares recopiladas por las autoridades y vecinos, Gutiérrez habría salido de su trabajo y, al pasar frente a una propiedad con árboles de mango, decidió ingresar sin permiso para tomar algunos frutos. Dentro de la finca fue sorprendido por una mujer y su hijo, responsables del cuidado del terreno, quienes notaron la presencia del hombre y se aproximaron para confrontarlo.

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De acuerdo con el relato de los encargados, Gutiérrez habría sacado un machete de grandes dimensiones, herramienta que utilizaba para recoger los mangos, y con la que habría amenazado a la mujer y a su hijo. Ante la supuesta amenaza y el temor por su integridad, la mujer disparó un arma de fuego, impactando a Gutiérrez en la cabeza. El hombre falleció en el sitio antes de poder recibir asistencia médica.

Tras el suceso, la mujer y su hijo permanecieron en la escena hasta la llegada de las autoridades policiales, quienes tomaron control de la situación. Ambos alegaron legítima defensa y fueron puestos a la orden de la Fiscalía, que ahora deberá determinar si existían fundamentos legales para el uso del arma. La investigación está a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que recaba pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

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La mujer y su hijo, encargados de la propiedad, alegan que actuaron en legítima defensa ante una amenaza con machete.
La mujer y su hijo, encargados de la propiedad, alegan que actuaron en legítima defensa ante una amenaza con machete.

La noticia ha despertado diversas reacciones entre los vecinos de la zona y usuarios de redes sociales, quienes debaten sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza ante situaciones de ingreso no autorizado a propiedades privadas. Algunos consideran que existían alternativas para evitar una tragedia, mientras que otros sostienen que la defensa del hogar y la integridad física es prioritaria ante amenazas armadas.

El caso de Gutiérrez no es aislado en la región. En los últimos meses, se han reportado incidentes similares relacionados con disputas por frutas o bienes agrícolas, en los que la confrontación entre propietarios y personas que ingresan sin permiso ha derivado en hechos violentos. Las autoridades han reiterado el llamado a la población para evitar la toma de justicia por mano propia y buscar el acompañamiento policial ante cualquier situación de riesgo.

La víctima, originaria de San Juan Viejo de Belén, en Rivas, Nicaragua, trabajaba en Costa Rica y acostumbraba regresar a su país cada dos semanas para visitar a sus familiares. La noticia de su fallecimiento ha causado consternación entre sus allegados, quienes lamentan la pérdida y piden que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

Tres vehículos patrulla de la Policía de Costa Rica en un camino de tierra, una cinta amarilla con la inscripción "NO PASAR" y densa vegetación tropical.
El caso está bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial, que recopila pruebas y testimonios en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Organismo de Investigación Judicial continuará con la investigación para determinar qué motivó exactamente la reacción de defensa de los encargados de la finca y si existió un peligro real e inminente, o si hubo un exceso en el uso de la fuerza. La Fiscalía definirá en los próximos días la situación jurídica de la mujer y su hijo, mientras la familia de la víctima espera respuestas sobre lo ocurrido.

La tragedia pone sobre la mesa la discusión sobre los límites de la legítima defensa y la necesidad de soluciones pacíficas y legales ante conflictos que surgen en contextos rurales y agrícolas del país.

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