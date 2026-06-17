El asueto por el Día del Ejército se traslada al lunes 29 de junio en Guatemala

El asueto por el Día del Ejército en Guatemala se trasladará al lunes 29 de junio porque el 30 de junio cae en martes. (Ejército de Guatemala)

El asueto por el Día del Ejército en Guatemala será trasladado al lunes 29 de junio, de acuerdo con la legislación vigente, porque este año la conmemoración del 30 de junio cae en martes y la norma permite mover ese descanso para formar un fin de semana largo y promover el turismo interno.

Ese cambio permitirá a miles de trabajadores descansar durante tres días consecutivos: sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio. El beneficio coincide además con las vacaciones escolares de medio año, lo que amplía la posibilidad de viajes cortos, actividades al aire libre y salidas familiares.

PUBLICIDAD

La base legal del traslado está en la Ley que Promueve el Turismo Interno, Decreto 42-2010. Esa norma establece que cuando un asueto cae en martes o miércoles, debe disfrutarse el lunes inmediato anterior; si cae en jueves, viernes, sábado o domingo, se traslada al lunes inmediato siguiente.

El feriado del 30 de junio suele aumentar la movilidad hacia destinos turísticos en Guatemala, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación. La sugerencia incluye reservar hospedaje con tiempo, verificar las condiciones climáticas y preparar el traslado.

El asueto ofrece la posibilidad de visitar sitios como las montañas de Alta Verapaz, el Lago de Atitlán y los paisajes selváticos de Petén.

PUBLICIDAD

Guatemala invita a explorar sus impresionantes paisajes, desde las montañas cubiertas de niebla de Alta Verapaz hasta las serenas aguas del Lago de Atitlán y las milenarias ruinas de Petén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El traslado del asueto aplica a tres fechas específicas

La ley contempla este mecanismo solo para tres descansos nacionales: el uno de mayo, Día del Trabajo; el 30 de junio, Día del Ejército; y el 20 de octubre, Día de la Revolución. El resto de asuetos señalados por la normativa mantiene su fecha original.

Entre las excepciones figuran el uno de enero, el medio día de Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, el 10 de mayo, el 15 de septiembre, el uno de noviembre, el medio día del 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el medio día del 31 de diciembre y la festividad local de cada municipio.

PUBLICIDAD

Eso convierte al Día del Ejército en uno de los pocos asuetos nacionales que puede cambiar de fecha para favorecer fines de semana largos. La intención de la normativa es incentivar el turismo nacional y la actividad económica en distintos destinos del país.

El descanso correspondiente al 29 de junio debe otorgarse con goce de salario, según el Código de Trabajo. Si una persona debe laborar ese día, tiene derecho al pago adicional previsto para trabajo en jornada de descanso.

La medida no implica que todas las actividades se detengan. Los servicios esenciales y las labores que no pueden suspender operaciones por la naturaleza de sus funciones deberán continuar conforme a la legislación laboral vigente.

PUBLICIDAD

El 30 de junio conmemora la Revolución Liberal de 1871

Cada 30 de junio, Guatemala conmemora el Día del Ejército en recuerdo de la Revolución Liberal de 1871. Ese movimiento fue encabezado por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, y marcó cambios políticos, económicos y sociales en el país.

Para los trabajadores alcanzados por el beneficio, la respuesta concreta es esta: el asueto no se perderá ni se mantendrá el martes 30, sino que se gozará el lunes 29 de junio. Eso deja libre el tramo comprendido entre el sábado 27 y el lunes 29.

Soldados y civiles marchan con banderas guatemaltecas, conmemorando la Revolución Liberal de 1871 que transformó el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de este descanso, el siguiente asueto oficial será el 15 de agosto por el Día de la Asunción, aunque solo aplica en la Ciudad de Guatemala. Más adelante, el calendario incluye el 15 de septiembre por el Día de la Independencia, que cae en martes; el 20 de octubre por el Día de la Revolución, también en martes; y el uno de noviembre por el Día de Todos los Santos, que cae en domingo.

PUBLICIDAD

El resto de los descansos de fin de año se mantiene en sus fechas habituales. El 24 de diciembre, por Navidad, el descanso comenzará desde el mediodía y cae en jueves; el 31 de diciembre, por Año Nuevo, también se descansará a partir del mediodía y también caerá en jueves.