Los diputados de VOS cuestionan a funcionarios por el alza de la canasta básica en Guatemala

Diputados de VOS citaron a funcionarios del Congreso de Guatemala, del Ministerio de Economía, del INE y de la DIACO por el alza de la canasta básica y la falta de datos desagregados. (Bancada Vos Guatemala)

Diputados de la bancada VOS del Congreso de Guatemala citaron a funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y del Instituto Nacional de Estadística para exigir explicaciones por el alza de la canasta básica y por la falta de datos desagregados que, a juicio de los legisladores, impide medir con precisión el impacto del encarecimiento de alimentos, combustibles, gas propano y vivienda sobre los hogares.

Durante la citación, el gerente del Instituto Nacional de Estadística Oscar José Chávez Valdez informó que la canasta básica alimentaria urbana por persona se ubicó en Q941,86 en mayo, con un aumento de Q5,34 respecto de abril. En el área rural, agregó, el valor fue de Q726, con un incremento mensual de Q3,95.

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El mismo funcionario detalló que la canasta básica ampliada alcanzó Q2.280,23 por persona en el área urbana y Q1.428,77 en la rural, con alzas de Q12,90 y Q7,77, respectivamente, frente al mes anterior. La medición, dijo Chávez Valdez, fue actualizada el siete de junio con datos correspondientes a mayo.

El INE atribuyó el alza a comidas fuera del hogar, cebolla y vivienda

Chávez Valdez explicó ante los diputados que la principal variación de mayo se concentró en comidas y bebidas fuera del hogar, es decir, restaurantes, desayunos, almuerzos básicos y comedores. Añadió que también se reportaron aumentos en cebolla y papa, mientras que las carnes, según su exposición, se mantuvieron sin incrementos relevantes en ese corte mensual.

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Diputados de VOS citaron a funcionarios del Congreso de Guatemala, del Ministerio de Economía, del INE y de la DIACO por el alza de la canasta básica y la falta de datos desagregados. (Bancada Vos Guatemala)

Cuando los legisladores pidieron precisiones sobre la canasta ampliada, el gerente del INE indicó que el índice general también mostró aumentos en vivienda, en particular alquileres, y nuevamente en restaurantes. Más adelante, al revisar la variación acumulada desde enero, mencionó alzas en carne de res molida, carne para asar, carne de res sin hueso, pollo en menor medida, salchichas y otros productos cárnicos.

El diputado Jairo Flores, señaló además que, al comparar abril con mayo, también observó incrementos en pan francés, cereales, espaguetis, lechuga, apio, papas, aguacates, bananos, papayas, leche entera líquida, longanizas, chorizos y café instantáneo.

En esa misma intervención afirmó que el almuerzo o cena simple con bebida, carne de pollo y acompañamiento aumentó 6,67%.

El gerente del INE indicó que en enero de 2024 la canasta básica alimentaria urbana por persona era de Q846,27 y la ampliada de Q2.048,81. Para el área rural, situó esos valores en Q654,40 y Q1.287,86.

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El gas propano se convirtió en uno de los puntos centrales del reclamo

En la audiencia, Chávez Valdez informó que en mayo el cilindro de gas propano de 25 libras se mantuvo en promedio en Q110 y el de 35 libras en Q154. Añadió que en los primeros días de junio una de las empresas notificó un aumento, con nuevos precios de Q115 para el cilindro de 25 libras y Q161 para el de 35.

Según el mismo funcionario, en enero esos cilindros costaban alrededor de Q98 y Q137, de modo que el alza acumulada era de Q12 y Q17 hasta mayo. Otro diputado incorporó durante la citación un tercer dato: afirmó que el cilindro de 100 libras pasó de Q392 en enero a Q460 el ocho de junio, una subida de Q68.

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El punto de mayor tensión fue la ausencia de cifras por departamento

La discusión más extensa giró en torno a la metodología del INE. Chávez Valdez reconoció que la institución solo maneja la canasta básica en dos categorías, urbana y rural, y que no dispone de un cálculo departamental ni regional del costo de la canasta básica alimentaria.

El funcionario explicó que la muestra es departamental, pero que el resultado final se estima a nivel nacional. Añadió que para generar canastas departamentales sería necesario reiniciar el proceso metodológico y ampliar la muestra.

Los diputados cuestionaron esa limitación y calificaron de insuficiente el esquema urbano-rural. En la sesión se mencionó el caso de Alta Verapaz, donde, según la ENCOVI 2023, la incidencia de pobreza total alcanza 90,3%, como ejemplo de la necesidad de contar con mediciones territoriales que permitan vincular pobreza y costo de alimentación.

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Al cierre de la citación, los legisladores pidieron por escrito datos del índice de precios y del costo de la canasta básica por departamento, tanto al INE como a la DIACO. También solicitaron al Ministerio de Economía que informe qué acciones impulsará en la junta directiva del INE ante una denuncia por más de Q26 millones contra el gerente y su equipo, señalada durante la sesión como un asunto que pone en duda la transparencia de la institución.