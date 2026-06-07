El hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas en la ruta a San Pedro Ayampuc conmociona en Guatemala

Una unidad de la 117 Compañía localizó a una persona sin vida en el kilómetro 10.3 de la ruta a San Pedro Ayampuc, a un costado de la vía y entre la maleza (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala reportó este domingo el hallazgo de un cuerpo sin vida en el kilómetro 10.3 de la carretera que conduce hacia San Pedro Ayampuc. Según la información proporcionada por la institución, elementos de la 117 Compañía de Bomberos Voluntarios localizaron el cadáver, el cual se encontraba envuelto en sábanas.

La identidad y el sexo de la persona aún no han sido determinados por las autoridades. El cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera, entre la maleza, y al acercarse, los bomberos constataron que se trataba de un bulto cubierto por sábanas. Tras el hallazgo, la escena fue entregada a la Policía Nacional Civil (PNC) para la continuación de las investigaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos emitidos por los Bomberos Voluntarios, este no es el primer caso registrado en lo que va del año en la misma zona, lo que pone de manifiesto la recurrencia de hechos similares en el país centroamericano.

El 21 de abril, la institución de servicio y rescate anunció también que restos humanos fueron localizados envueltos en sábanas en la vía pública, específicamente sobre la 11 avenida y 26 calle de la colonia La Reformita, en la Zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

El caso avanza con incógnitas sobre identidad y género, luego de que la patrulla recibiera la escena en un punto de la carretera donde los propios rescatistas aseguran que no se trata de un hecho aislado (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

Según se reportó para entonces, los datos ingresados a la línea de emergencia 1-2-3 indicaron que los vecinos alertaron sobre un hallazgo sospechoso, por lo que las unidades de Bomberos Municipales se hicieron presentes en el lugar para verificar la situación.

PUBLICIDAD

A su arribo, paramédicos confirmaron la presencia de restos humanos, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público para el procesamiento correspondiente.

Elementos de la PNC asistieron con prontitud para resguardar la escena, mientras se esperaba la llegada de fiscales del Ministerio Público para que fueras quienes se ocuparan de los procedimientos legales correspondientes. Sobre este caso, dos días después, el medio local Mass Noticias GT informó que se consiguió identificar a las víctimas: El primero sería William Ibarra, fallecido y el segundo, Elder Chacchic, ambos por asfixia tras estrangulación.

PUBLICIDAD

Apenas unos días después, el medio local Nuestra Zacapa informó que el 27 de abril fueron encontrados restos humanos en avanzado estado de descomposición en dos puntos diferentes del municipio de Sanarate, El Progreso.

Cuerpos sin vida también fueron encontradas en abril de este año (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

El primer hallazgo fue el de una cabeza humana en la Línea Ferrea y el segundo fue localizado en un basurero clandestino cercano a la carretera principal que conduce hacia Jalapa y calle de terracería, que conduce a la Aldea La Coyotera.

Según información del medio, un agricultor que se dirigía hacia su vivienda se percató de la cabeza y fue quien alertó a los Bomberos Municipales Departamentales. A la llegada de los socorristas realizaron un rastreo por ese sector, localizando el resto del cuerpo envuelto en una sábana, atado de pies y manos.

PUBLICIDAD

Peritos del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes luego el cuerpo fue trasladado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su identificación correspondiente.