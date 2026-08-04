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Estados Unidos espera alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles

Scott Bessent, secretario del Tesoro, sostuvo que cientos de barcos esperan retomar sus trayectos y que una salida próxima ayudaría a estabilizar los mercados internacionales del crudo

Bessent afirmó que Estados Unidos podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles. (REUTERS/ARCHIVO)
Bessent afirmó que Estados Unidos podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles. (REUTERS/ARCHIVO)
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el martes que el país podría alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles, lo que permitiría estabilizar los precios de la energía. Bessent indicó en una entrevista con CNBC que las negociaciones con las autoridades iraníes avanzan y que existe la posibilidad de lograr un pacto “hoy o mañana” para reabrir el paso y avanzar hacia una posición más normalizada en el conflicto.

Consultado sobre si el acuerdo autorizaría a Irán a cobrar un peaje por el tránsito marítimo en la zona, Bessent respondió: “Creo que sería libertad de movimiento”. Esta postura coincide con lo expresado por el presidente Donald Trump el lunes, quien aseguró que el paso marítimo podría reabrirse “en cuestión de horas” tras su decisión de descartar una ofensiva militar de gran escala contra Irán durante el fin de semana.

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Negociaciones y situación en el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó que existan negociaciones en curso con Washington. Mientras tanto, el martes se reportó que un proyectil no identificado impactó contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz, zona que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Bessent sostuvo que el eventual acuerdo con Irán garantizaría la libertad de movimiento en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
Bessent sostuvo que el eventual acuerdo con Irán garantizaría la libertad de movimiento en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el martes que Estados Unidos participa en conversaciones entre Omán e Irán destinadas a incrementar el tráfico marítimo a través del paso, por donde antes de la guerra circulaba cerca del 20 % de los envíos mundiales de petróleo. Rubio explicó ante periodistas: “Ha habido avances en esas conversaciones, pero todavía no hay un acuerdo definitivo; esperamos lograrlo muy pronto”.

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Impacto en los precios de la energía y tráfico marítimo

Bessent se mostró optimista sobre el impacto que tendría un acuerdo respecto al paso de Ormuz en los precios de la energía, señalando que “cientos de barcos” aguardan para retomar sus rutas. “Aunque la situación ha sido algo tensa en los últimos días, hemos visto salir ya bastantes barcos”, afirmó el funcionario.

La reapertura del estrecho de Ormuz permitiría estabilizar los precios de la energía, según el secretario del Tesoro de Estados Unidos.
La reapertura del estrecho de Ormuz permitiría estabilizar los precios de la energía, según el secretario del Tesoro de Estados Unidos.

En el contexto actual, la posibilidad de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz representa un factor clave para la estabilidad de los mercados energéticos internacionales. Según las declaraciones del secretario del Tesoro, si se logra la reapertura, “esperaría que los precios de la energía vuelvan a estabilizarse, lo que, como dije, será beneficioso para todo el mundo”.

Qatar comfirmó avances en las negociaciones

Qatar afirmó este martes que se están logrando avances en las negociaciones para un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque aclaró que no existen conversaciones directas programadas entre ambas partes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed Al-Ansari, comunicó que “el lenguaje para un posible acuerdo ha sido redactado y está siendo circulado entre las partes”, con el objetivo de alcanzar una resolución a corto plazo que permita reanudar el diálogo y devolver a los actores a la mediación.

El portavoz catarí Majed Al-Ansari aclaró que no hay conversaciones directas programadas entre Estados Unidos e Irán, aunque sigue activa la mediación diplomática. (EFE/ARCHIVO)
El portavoz catarí Majed Al-Ansari aclaró que no hay conversaciones directas programadas entre Estados Unidos e Irán, aunque sigue activa la mediación diplomática. (EFE/ARCHIVO)

El texto de un posible acuerdo está siendo compartido entre Estados Unidos e Irán, según el Gobierno de Qatar, aunque no hay encuentros directos previstos. Las gestiones buscan una solución inmediata que permita reiniciar las negociaciones y restablezca el proceso de mediación diplomática. Así lo declaró el portavoz de Exteriores catarí, quien subrayó la relevancia del canal de mediación.

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