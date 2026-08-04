Impactantes imágenes de las explosiones del Volcán de Fuego de Guatemala

Unos niños juegan mientras el volcán de Fuego de Guatemala entra en erupción, después de que las autoridades elevaran el nivel de alerta a naranja, vista desde San Juan Alotenango, Guatemala, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Cristina Chiquin)
04 Ago, 2026 12:51 p. m. EST
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La última vez que el volcán de Fuego provocó erupciones fue el 3 de junio de 2018. Ese año dejó 429 muertos y 229 desaparecidos, según cifras oficiales. (Infobae Centroamérica/Johan ORDONEZ / AFP)
Inmensas columnas de humo salen constantemente del cráter del coloso, lo que ha provocado la activación de alerta naranja en Guatemala. (Infobae Centroamérica/Johan ORDONEZ / AFP)
En San Juan Alotenango, una de las zonas más cercanas al volcán, comenzaron las evacuaciones preventivas. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Las evacuaciones buscan evitar tragedias como las registradas en años anteriores, cuando este volcán se ha cobrado víctimas y causado daños materiales graves. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Camas improvisadas fueron colocadas en el salón comunal de San Juan Alotenango, zona de menor riesgo alrededor del poderoso volcán. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) detalló que fueron evacuadas al menos dos aldeas, El Porvenir y Las Lajitas. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
La dispersión de ceniza volcánica se ha extendido hasta 130 kilómetros en dirección oeste, afectando a zonas rurales y urbanas de los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
El Volcán de Fuego, considerado uno de los tres volcanes más activos de Guatemala junto al Pacaya y el Santiaguito, se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de la capital guatemalteca. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Los evacuados desconocen cuándo podrán retornar a sus hogares debido a la gravedad de la actividad volcánica. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Una mujer sostiene a un bebé mientras los residentes evacuados descansan en un refugio tras el aumento de la actividad del volcán de Fuego, en Guatemala, lo que llevó a las autoridades a elevar el nivel de alerta a naranja, en San Juan Alotenango, Guatemala, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Cristina Chiquin)