Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Impactantes imágenes de las explosiones del Volcán de Fuego de Guatemala

Una alerta naranja y evacuaciones en zonas aledañas al coloso ha generado el aumento de erupciones del volcán de fuego de Guatemala. Las imágenes reflejan la gravedad de la situación.

Unos niños juegan mientras el volcán de Fuego de Guatemala entra en erupción, después de que las autoridades elevaran el nivel de alerta a naranja, vista desde San Juan Alotenango, Guatemala, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Cristina Chiquin)
Unos niños juegan mientras el volcán de Fuego de Guatemala entra en erupción, después de que las autoridades elevaran el nivel de alerta a naranja, vista desde San Juan Alotenango, Guatemala, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Cristina Chiquin)
Guardar
Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años
La última vez que el volcán de Fuego provocó erupciones fue el 3 de junio de 2018. Ese año dejó 429 muertos y 229 desaparecidos, según cifras oficiales. (Infobae Centroamérica/Johan ORDONEZ / AFP)
Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años
Inmensas columnas de humo salen constantemente del cráter del coloso, lo que ha provocado la activación de alerta naranja en Guatemala. (Infobae Centroamérica/Johan ORDONEZ / AFP)
Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años
En San Juan Alotenango, una de las zonas más cercanas al volcán, comenzaron las evacuaciones preventivas. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años
Las evacuaciones buscan evitar tragedias como las registradas en años anteriores, cuando este volcán se ha cobrado víctimas y causado daños materiales graves. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años
Camas improvisadas fueron colocadas en el salón comunal de San Juan Alotenango, zona de menor riesgo alrededor del poderoso volcán. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) detalló que fueron evacuadas al menos dos aldeas, El Porvenir y Las Lajitas. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años
La dispersión de ceniza volcánica se ha extendido hasta 130 kilómetros en dirección oeste, afectando a zonas rurales y urbanas de los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años
El Volcán de Fuego, considerado uno de los tres volcanes más activos de Guatemala junto al Pacaya y el Santiaguito, se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de la capital guatemalteca. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Volcán de fuego de Guatemala en constantes erupciones, las más fuertes en años
Los evacuados desconocen cuándo podrán retornar a sus hogares debido a la gravedad de la actividad volcánica. (Infobae Centroamérica/ Johan ORDONEZ / AFP)
Una mujer sostiene a un bebé mientras los residentes evacuados descansan en un refugio tras el aumento de la actividad del volcán de Fuego, en Guatemala, lo que llevó a las autoridades a elevar el nivel de alerta a naranja, en San Juan Alotenango, Guatemala, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Cristina Chiquin)
Una mujer sostiene a un bebé mientras los residentes evacuados descansan en un refugio tras el aumento de la actividad del volcán de Fuego, en Guatemala, lo que llevó a las autoridades a elevar el nivel de alerta a naranja, en San Juan Alotenango, Guatemala, el 4 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Cristina Chiquin)

Temas Relacionados

GuatemalaVolcán de FuegoErupciones volcánicasErupción volcán de Fuego

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras confirma un nuevo caso de sarampión en un bebé de seis meses

Con este contagio, Honduras eleva a 13 los casos confirmados de sarampión, mientras las autoridades insisten en reforzar la vacunación infantil para evitar nuevos brotes

Honduras confirma un nuevo caso de sarampión en un bebé de seis meses

Oficialismo impulsa paquete de reformas que busca cambiar la elección de magistrados, reorganizar el Poder Judicial y ampliar la extradición en Costa Rica

A pocos días del choque entre el Gobierno y la Sala Constitucional, las diputadas oficialistas Marta Esquivel y Kattia Mora llevaron al Congreso un paquete de reformas constitucionales y legales que promete abrir un amplio debate sobre el futuro de la justicia y la seguridad en Costa Rica

Oficialismo impulsa paquete de reformas que busca cambiar la elección de magistrados, reorganizar el Poder Judicial y ampliar la extradición en Costa Rica

El precio de la tradición: la inflación y el costo del maíz encarecen las comidas típicas en las Fiestas Agostinas

La inflación interanual de El Salvador llegó a 2.76% en junio de 2026 y el rubro de alimentos subió 3.02%, en un contexto que eleva el gasto de hogares y vendedores en la feria de agosto

El precio de la tradición: la inflación y el costo del maíz encarecen las comidas típicas en las Fiestas Agostinas

Alerta roja en tres departamentos de Guatemala por actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ya hay 1,421 evacuados

Más de 29,000 habitantes resultaron afectados y 18 comunidades están bajo impacto directo, según el balance de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED

Alerta roja en tres departamentos de Guatemala por actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ya hay 1,421 evacuados

Bocas del Toro lidera la ocupación hotelera en Panamá, mientras mejora la medición de la industria turística

La incorporación de 93 hoteles a una plataforma internacional amplió la cobertura estadística y permitió construir indicadores más representativos del desempeño del sector

Bocas del Toro lidera la ocupación hotelera en Panamá, mientras mejora la medición de la industria turística

TECNO

Cómo quitar el lag en mi celular y qué elementos borrar para que sea más rápido

Cómo quitar el lag en mi celular y qué elementos borrar para que sea más rápido

Comprar MacBook Air M5 | El deseo que se vuelve una espera de semanas por alza en precio

De Karol G a Slipknot: cómo ha funcionado la energía eléctrica detrás de sus conciertos

Para qué sirve el puerto USB del televisor: desde reproducir música hasta actualizar el software

Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

ENTRETENIMIENTO

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Bruce Springsteen celebra la recuperación de su esposa tras ocho años de batalla contra el cáncer

Pokémon enfrenta una demanda tras hallazgo de presuntas cámaras ocultas en baños de su sede en EE. UU.

Estuvo a punto de ser demolida pero se convirtió en un monumento histórico: así luce hoy la casa donde murió Marilyn Monroe

George R.R. Martin, autor de ‘Game Of Thrones’, revela que enfrentó un año de pérdidas y depresión: “Puede que lo peor esté por venir”

MUNDO

La desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles sin precedentes, advierte la ONU

La desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles sin precedentes, advierte la ONU

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil

El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo

Irán sopesa la posibilidad de permitir que países europeos retiren las minas del estrecho de Ormuz

Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen