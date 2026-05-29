La misión del FMI inicia revisión económica anual en Guatemala enfocada en estabilidad financiera y nuevas medidas antilavado

Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional destacan la resiliencia de la economía guatemalteca, aunque advierten sobre posibles efectos adversos derivados del conflicto en el Golfo y las fluctuaciones de los combustibles (Foto cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)

La consulta anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Guatemala comenzó el 27 de mayo y se extenderá hasta el 5 de junio de 2026. La misión evaluará el desempeño macroeconómico, las cuentas fiscales, la política monetaria y la agenda de reformas del Gobierno, incluida una nueva ley antilavado vinculada a la búsqueda del grado de inversión, según informó este jueves el Ministerio de Finanzas Públicas.

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento de 4,3% en 2025. El jefe de misión, Alex Culiuc, dijo que el desempeño luce “demasiado impresionante” en un contexto internacional en el que, según su evaluación, los aranceles impuestos por Estados Unidos no generaron el impacto que el organismo había previsto.

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El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, afirmó que la relación con el Fondo “ha ido mucho más allá del marco tradicional de evaluación”, de acuerdo con la cartera. Señaló que el Gobierno de Bernardo Arévalo prioriza crecimiento, empleo y un uso estratégico de las finanzas públicas.

La ley antilavado y el grado de inversión en la agenda del Gobierno

Uno de los puntos centrales que el Ejecutivo llevó a la misión fue la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que el Gobierno considera clave para avanzar hacia el grado de inversión, según informó el Ministerio de Finanzas Públicas.

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La delegación oficial expuso ante el organismo internacional los proyectos legislativos enfocados en transparencia financiera y el impulso de condiciones favorables para la inversión extranjera, además de discutir políticas monetarias y fiscales vigentes (Foto cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)

Menkos dijo que las conversaciones en el Congreso, encabezadas por la Superintendencia de Bancos, permiten ser “bastante optimistas” sobre una votación prevista para el 2 de junio. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, agregó que existe “un consenso total” alrededor del proyecto, aunque aún se discuten puntos específicos en el Legislativo, de acuerdo con Finanzas.

El superintendente de Bancos, Julio César Gálvez Díaz, sostuvo, según el Ministerio de Finanzas Públicas, que el proyecto actualiza el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También dijo que la norma busca mejorar condiciones para atraer inversión extranjera y reforzar la supervisión financiera.

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La evaluación del Banco de Guatemala sobre crecimiento, inflación y reservas: González Ricci definió la visita como “un chequeo económico”. En su exposición, sostuvo que Guatemala mantiene expansión, inflación bajo control, tipo de cambio estable y reservas monetarias en máximos. “Estamos creciendo bien”, dijo el titular del banco central.

El presidente del Banco de Guatemala también mencionó la publicación del primer informe de estabilidad financiera. Según la misma fuente, afirmó que ese documento respalda la capacidad del sistema bancario para absorber shocks.

El equipo internacional comenzó el análisis previsto por el Artículo IV, evaluando indicadores clave y avances legislativos durante encuentros con autoridades y sectores económicos, mientras que el informe final se publicaría a finales de julio (Foto cortesía Ministerio de Finanzas Públicas)

Los riesgos internacionales y el foco del FMI en combustibles, caja fiscal e infraestructura

Culiuc advirtió, según el Ministerio de Finanzas Públicas, que la consulta de este año ocurre con nuevos riesgos externos, en especial por las repercusiones de la guerra en el Golfo. Explicó que ese escenario puede afectar el crecimiento, la inflación y el saldo externo de Guatemala.

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El jefe de misión detalló que el Fondo analizará el impacto económico del conflicto y el diseño de subsidios a combustibles para orientarlos a quienes más los necesitan, de acuerdo con Finanzas. También revisará proyectos de infraestructura y, en particular, el puerto Quetzal, la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los Consejos de Desarrollo, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios y la Ley de Contrataciones Públicas.

La misión evaluará además los saldos de caja del Estado, las asignaciones específicas de ingresos, la coordinación entre Tesorería y Crédito Público y las restricciones para emitir deuda de corto plazo, según el Ministerio de Finanzas Públicas. Culiuc planteó la posibilidad de discutir una Ley Orgánica de Presupuesto orientada a simplificar y ordenar la administración financiera pública, de acuerdo con la misma fuente.

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