Honduras

Transportistas de carga pesada anuncian paro general en Honduras

La continuidad del conflicto preocupa a empresarios y autoridades, ya que la interrupción en la cadena de suministro tiene repercusiones directas sobre el abastecimiento y la economía local

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Dos agentes policiales de espaldas, uno con chaleco de Policía Nacional Civil y otro de GRIL, frente a un camión rojo con remolque blanco en un terreno de tierra
Sectores comerciales anticipan retrasos en entregas y desabastecimiento temporal en puntos de venta por el paro de transportistas.

El paro de transporte de carga anunciado por transportistas del sur de Honduras comenzará este lunes 25 de mayo y podría interrumpir el traslado de mercancías en los principales corredores logísticos de la región. Dirigentes del gremio afirmaron que la protesta seguirá “de forma indefinida” hasta obtener una respuesta del Gobierno y la instalación de mesas de negociación.

La medida prevé una paralización total o parcial de las unidades de carga pesada, con posible impacto en la distribución de alimentos, productos de consumo masivo, materiales de construcción, combustibles y otros insumos, según advirtieron representantes del sector.

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Sectores comerciales y productivos de la zona sur anticiparon retrasos en entregas, desabastecimiento temporal en puntos de venta y un aumento de costos logísticos que podría trasladarse al consumidor si la suspensión del servicio se prolonga.

incumplimientos de acuerdos laborales

Representantes del gremio del transporte de carga atribuyeron la convocatoria a un “prolongado” cúmulo de inconformidades y a la falta de acuerdos con las autoridades. Aunque no detallaron un pliego completo de exigencias, mencionaron reclamos vinculados a condiciones laborales, operativas y administrativas.

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Los dirigentes sostuvieron que la situación del sector llegó a un punto que consideran “nivel crítico” para operar, y plantearon que el paro busca presionar para obtener respuestas concretas por parte de las instituciones responsables.

Empresarios advierten que la falta de diálogo inmediato puede profundizar el conflicto y agravar el impacto económico en la zona sur de Honduras.(Foto: Cortesía)
Empresarios advierten que la falta de diálogo inmediato puede profundizar el conflicto y agravar el impacto económico en la zona sur de Honduras.(Foto: Cortesía)

La zona sur es un punto clave para la movilización de mercancías hacia distintos destinos del país. Transportistas advirtieron que la paralización parcial o total puede afectar de inmediato la cadena de suministro, con dificultades para reponer productos básicos y para sostener el ritmo de distribución habitual.

Comerciantes y distribuidores de la región señalaron que incluso un freno de corta duración puede generar faltantes puntuales, sobre todo en rubros de alta rotación. También alertaron sobre demoras en la entrega a supermercados, ferreterías y estaciones de servicio, en la medida en que el traslado dependa del transporte pesado.

Dos agentes policiales de espaldas, uno con chaleco de Policía Nacional Civil y otro de GRIL, frente a un camión rojo con remolque blanco en un terreno de tierra
Dirigentes del sector anuncian que la protesta será indefinida hasta obtener respuesta del Gobierno y la instalación de mesas de negociación.

Los dirigentes del transporte pidieron al Gobierno la instalación “inmediata de mesas” de negociación con participación del sector. Según el gremio, hay disposición al diálogo, pero condicionada a compromisos que puedan verificarse.

Los transportistas insistieron en que el paro continuará de manera “indefinida” hasta que exista una respuesta oficial. En el ámbito empresarial, actores del sector productivo advirtieron que, si no se abre una instancia de diálogo en las próximas horas, el conflicto puede escalar y profundizar el impacto en el abastecimiento y la actividad económica de la zona sur de Honduras.

En este escenario, la incertidumbre se mantiene en la zona sur del país a pocas horas de que entre en vigor la paralización, mientras distintos sectores económicos permanecen a la expectativa de una posible salida de último momento que permita evitar afectaciones mayores.

De momento, el sector transporte sostiene su postura y condiciona cualquier retorno a las operaciones a la apertura de un proceso de diálogo con respuestas concretas a sus demandas.

Hasta el cierre de esta información, no se ha confirmado ningún acuerdo entre las partes, por lo que la medida de presión se mantiene vigente para iniciar este lunes.

El panorama sigue siendo de expectativa en la zona sur del país, donde el impacto del paro dependerá de su duración y del alcance de la paralización en los principales corredores de transporte de carga.

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