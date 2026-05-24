Detenidos por ataque armado en Guatemala: se hacían pasar por vendedores de pan

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a dos presuntos sicarios que fingían ser repartidores de pan en Santa Lucía Milpas Altas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un operativo realizado este sábado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, dos individuos fueron detenidos tras ser señalados como presuntos responsables de un ataque armado cometido bajo la fachada de repartidores de pan en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. Según el reporte oficial, los capturados son Emilio “N”, de 25 años, alias “Primo”, y su hijastro de 14 años, quienes habrían simulado vender pan para ejecutar actos de sicariato en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con la información difundida por la PNC, el hecho ocurrió en la zona 1 de Santa Lucía Milpas Altas, cuando los supuestos responsables, a bordo de una motocicleta y portando un canasto con pan, circularon por las calles ofreciendo el producto casa por casa. El caso tomó un giro violento cuando, tras llegar a la vivienda de una mujer de 29 años, tocaron la puerta y, al salir la víctima, abrieron fuego a corta distancia. La mujer resultó herida en el ataque y fue trasladada a un centro asistencial.

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La Policía detalló que los agresores utilizaron la venta de pan como señuelo para ocultar su verdadera intención. Tras disparar, abandonaron el canasto con pan frente a la residencia de la víctima y huyeron rápidamente en la motocicleta. Este elemento, según el informe policial, formaba parte de su modus operandi para pasar desapercibidos en el municipio.

Alias 'Primo', uno de los detenidos, ya cuenta con antecedentes por atentado en 2020 y es investigado por otros hechos violentos recientes. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Operativo policial permitió captura y decomiso de armas ilegales

Las autoridades, alertadas por el ataque, iniciaron un operativo de búsqueda que culminó a aproximadamente un kilómetro del lugar de los hechos. En ese punto, los agentes de la comisaría 74 procedieron a la captura de Emilio “N” y a la conducción del menor ante el juzgado correspondiente. Durante la detención, fueron decomisadas dos pistolas sin registro legal, una marca Bryco Arms y la otra Zigana, junto a dos tolvas y diez municiones. Además, las fuerzas de seguridad incautaron la motocicleta utilizada por los presuntos atacantes.

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Según la PNC, el mayor de los capturados, alias “Primo”, cuenta con antecedentes por atentado registrados en el año 2020. Las autoridades señalaron que no se descarta la participación de los detenidos en otros hechos violentos ocurridos tanto en Antigua Guatemala como en la propia Santa Lucía Milpas Altas.

Autoridades decomisaron dos pistolas sin registro legal, municiones y la motocicleta utilizada en el ataque, según la Policía Nacional Civil. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Llamado de la PNC a denunciar actividades sospechosas

El caso ha generado preocupación entre los vecinos del municipio, quienes manifestaron inquietud ante la posibilidad de que este tipo de prácticas se extienda a otras zonas, aprovechando la confianza que suele existir hacia los vendedores locales. La PNC de Guatemala reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa y colabore con las autoridades proporcionando información que permita identificar a posibles implicados en hechos similares.

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Las investigaciones continúan abiertas, y las fuerzas de seguridad analizan la relación de estos hechos con otros ataques armados recientes en la región.

La PNC informó que el menor involucrado fue puesto a disposición del juzgado de menores, donde se determinará su situación jurídica, mientras que Emilio “N” enfrentará cargos relacionados con portación ilegal de armas y tentativa de homicidio. El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan nuevas capturas vinculadas a la estructura criminal detrás de estos ataques.

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