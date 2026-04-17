El gobierno de Guatemala define reglamento final para implementar subsidio a combustibles

Un inspector con casco blanco vierte una muestra de combustible de color verde en un cubo como parte de un control de calidad en una estación de servicio. (ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala )

El Gobierno de Guatemala se encuentra en la fase final de formulación del reglamento que permitirá la entrada en vigor de la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, establecida por el Decreto 11-2026.

Esta normativa, aprobada por el Congreso de la República y a la espera de sanción presidencial, busca mitigar el impacto del alza internacional en los precios de los combustibles a través de un subsidio directo, financiado con Q2 mil millones reasignados del presupuesto estatal vigente.

Según la información difundida por la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), la reducción será de Q5 por galón en las gasolinas regular y super, y Q8 por galón en el diésel, beneficio que se aplicará de forma inmediata en el punto de venta, reflejándose en las facturas de los consumidores.

El subsidio implicará una reducción presupuestaria sin afectar sectores esenciales

La medida anunciada por el Ministerio de Finanzas Públicas detalla que la cobertura del subsidio provendrá de espacios fiscales estimados por niveles de ejecución presupuestaria situados entre 94% y 96%. Esto permite una reasignación sin afectar la prestación de servicios ni la operación de instituciones fundamentales del Estado.

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas, se resguarda el financiamiento de los ministerios de Educación, Salud Pública y Gobernación, así como las asignaciones destinadas al personal de todas las dependencias públicas.

Un inspector con casco blanco vierte una muestra de combustible de color verde en un cubo como parte de un control de calidad en una estación de servicio. (ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala )

El monto del apoyo, Q2 mil millones, será absorbido mediante la readecuación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente a 2026, que permanece en Q168.100 millones. El ministerio recalca que la medida no generará nuevos tributos, no incrementará los existentes ni implicará endeudamiento adicional. Se cumple así con el objetivo de evitar impactos negativos sobre la estabilidad macroeconómica nacional.

Según el viceministro de Hidrocarburos, Erwin Barrios, citado por la AGN, el apoyo no beneficia directamente a las distribuidoras, ya que el aporte estatal se limita a cubrir el monto equivalente al descuento aplicado al consumidor en el precio de venta.

El proceso legislativo y los controles de transparencia en la aplicación

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, por su parte, informó que el Decreto 11-2026 se encuentra en periodo de objeciones, el cual concluye este viernes 17 de abril, a las 16:30 horas. Tras ese punto, la iniciativa será remitida para su sanción y promulgación por el Organismo Ejecutivo. Contreras informó que la ley responde a la “crisis económica actual derivada de factores internos y externos”, que encareció los bienes y servicios esenciales para los guatemaltecos.

El Ministerio de Energía y Minas será responsable de definir el precio de referencia que cada gasolinera deberá publicar, a fin de facilitar la transparencia y la competitividad en el mercado de combustibles. El subsidio, conforme a la disposición oficial, será reconocido exclusivamente a los importadores de combustibles registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos, con previa verificación de la Superintendencia de Administración Tributaria.

El control de la correcta implementación estará bajo supervisión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), organismo encargado de realizar monitoreos regulares en las estaciones de servicio para validar el traslado efectivo del descuento a los compradores.

Funcionamiento técnico del apoyo, alcance y objetivo final de la medida

El mecanismo establece que el subsidio se traslade de forma automática durante la compra, constando explícitamente en las facturas emitidas al cliente. El monto cubierto será pagado a la importadora de combustibles, cubriendo la diferencia entre el precio real y el valor subsidiado para el usuario final. Según el Ministerio de Finanzas Públicas, la medida no modifica los techos presupuestarios previamente aprobados ni afecta los destinos específicos establecidos por la Constitución y la legislación ordinaria, lo que mantiene la continuidad en la financiación de los programas sociales y los servicios públicos.

El propósito general, conforme al Ejecutivo citado por la AGN, es preservar el poder adquisitivo de la población guatemalteca ante un escenario internacional adverso para los combustibles y asegurar que las familias y los sectores productivos tengan un alivio inmediato en sus gastos básicos, sin comprometer la disciplina fiscal ni los compromisos macroeconómicos del Estado.