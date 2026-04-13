Guatemala

El gobierno de Estados Unidos dona equipo especializado al Inacif de Guatemala para la detección de fentanilo

Una actualización en procedimientos operativos y adquisición de equipos de vanguardia permitirá mejorar el soporte técnico al sistema de justicia frente a delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado

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Grupo de profesionales sentados en un laboratorio, algunos con batas blancas, escuchando a una mujer de pie. Hay campanas de extracción y un extintor rojo
Personal del INACIF Guatemala asiste a una capacitación en sus instalaciones tras recibir la donación de equipo por parte de EE UU para la detección de fentanilo, fortaleciendo la capacidad forense del país. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala )

Estados Unidos entregó equipo especializado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala para fortalecer la identificación y cuantificación de sustancias controladas, informa la Embajada de Estados Unidos en el país.

Según la sede diplomática, el curso de capacitación sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección de sustancias psicoactivas y evidencias químicas finalizó el 8 de abril. La formación, de 10 días, estuvo destinada a 40 peritos y analistas de los laboratorios de criminalística del Inacif, quienes recibieron instrucción en la identificación de precursores químicos procedentes en su mayoría de China, detalló la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

Equipo cromatógrafo de líquidos y espectrómetro de masas (LC-MS) en un laboratorio forense, con un monitor y teclado sobre un escritorio blanco
El equipo donado por EE UU al INACIF de Guatemala permitirá mejorar significativamente la capacidad de detección de fentanilo y otras drogas sintéticas en el país. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala )

La Embajada de Estados Unidos señaló que más de 200 personas fallecen cada día en el mundo por fentanilo, subrayando que el combate a esta crisis y el desmantelamiento de redes de narcoterrorismo forman parte de las prioridades del presidente Donald Trump.

Nueva tecnología para los laboratorios forenses

Con estos recursos, el Inacif refuerza su soporte técnico al sistema de justicia guatemalteco en procesos contra el crimen organizado y el narcotráfico, indicó la legación.

La donación incluye tecnología avanzada para los laboratorios, orientada a mantener la autonomía y eficiencia técnica del Inacif en la región, comunicó la Embajada de Estados Unidos.

Una científica con bata azul y cabello castaño trabaja en un laboratorio, usando un ordenador y equipo analítico blanco para la detección de sustancias
Una científica utiliza el equipo donado por EE UU a INACIF Guatemala, vital para la detección precisa de fentanilo en el país. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala )

Guatemala fortalece la detección de fentanilo con binomios K-9 regionales

Guatemala ha avanzado en su estrategia de seguridad regional con la formación de binomios K-9 dedicados a la detección de fentanilo, una sustancia catalogada por las autoridades como altamente peligrosa y de efectos letales, consolidando alianzas internacionales para frenar el avance del crimen organizado en Centroamérica. El Ministerio de Gobernación informó que entre el 2 y el 27 de marzo se realizó la II Capacitación Internacional para la Detección de Fentanilo en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino (ECEC), en Barberena, Santa Rosa, un evento que marca un nuevo capítulo en la cooperación transfronteriza contra amenazas asociadas a las drogas sintéticas.

El proceso de capacitación reunió a 14 guías K-9 de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil de Guatemala, junto a dos agentes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica y cuatro agentes hondureños, incluyendo detectives del Ministerio Público y miembros de las fuerzas de seguridad del país vecino. Esta integración multinacional responde directamente a la necesidad de contar con unidades especializadas en la identificación y prevención del tráfico de fentanilo, una droga cuyos efectos han elevado la preocupación de los organismos de seguridad de la región, según datos del Ministerio de Gobernación publicador por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Durante el programa, los instructores enseñaron tanto técnicas teóricas como prácticas, empleando muestras simuladas del olor del fentanilo para que los perros pudieran asociar la sustancia con una señal de recompensa. Wuilber Arreaga, subdirector de la SGAIA, detalló que este sistema garantiza la certificación anual de los equipos K-9 en detección de fentanilo, consolidando así la continuidad y excelencia operativa en el combate al narcotráfico regional. Según Arreaga, se trata de un esfuerzo “sostenido y comprometido en la prevención y combate al narcotráfico” que reafirma el papel protagónico de Guatemala en materia de seguridad centroamericana.

Los equipos K-9, pieza clave en la seguridad y detección de drogas

Los agentes K-9 constituyen un recurso crucial para las tareas de detección de sustancias ilegales y rescate en operaciones policiales, según información recogida en Wikipedia. Su entrenamiento incluye labores específicas de patrullaje, búsqueda, rastreo de personas y localización de explosivos, además de drogas como marihuana, cocaína, metanfetaminas y el propio fentanilo.

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