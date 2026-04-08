El presidente Bernardo Arévalo juramenta a Luis Méndez Salinas como ministro de Cultura y Deportes de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo juramentó a Luis Méndez Salinas como nuevo Ministro de Cultura y Deportes en una ceremonia oficial en la Ciudad de Guatemala. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, juramentó este martes a Luis Méndez Salinas como nuevo Ministro de Cultura y Deportes, en una ceremonia oficial celebrada en la Ciudad de Guatemala. Méndez Salinas asume la conducción de una cartera responsable de la promoción, preservación y gestión del patrimonio cultural y deportivo del país.

Luis Méndez Salinas es reconocido por su trayectoria como escritor, editor y gestor cultural. Fundó Catafixia Editorial en 2009, un sello dedicado a la publicación de literatura contemporánea, clásicos de la poesía iberoamericana e historia política de Guatemala. En 2021, amplió su labor editorial con la creación de Maíz y Olivo Ediciones, centrada en la reflexión sobre la cultura popular guatemalteca. Entre 2012 y 2025, se desempeñó como editor de las memorias del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala.

Durante el periodo 2014-2020, Méndez Salinas integró el Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes, colaborando en la definición de políticas culturales. En 2019, abrió la librería Santiaguito Libros en Quetzaltenango y, en 2022, fundó Catafixia Centro en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Además, es uno de los fundadores de la Asociación 32 Volcanes, desde donde impulsa proyectos de proyección comunitaria y promueve la lectura a través de la Biblioteca Mario Payeras.

El nuevo ministro ha publicado artículos y colaboraciones en revistas académicas y literarias de Latinoamérica, así como dos libros, una plaquette de poesía y un libro de entrevistas. Su perfil combina la experiencia en gestión cultural con aportes al estudio y divulgación de la literatura nacional.

Luis Méndez Salinas, con amplia experiencia en gestión cultural y editorial, asume la responsabilidad de preservar y promover el patrimonio cultural guatemalteco. (Cortesía: Centroamérica Cuenta)

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) tiene como misión principal la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, la protección de monumentos nacionales y la administración de políticas de fomento artístico y recreativo. Entre sus funciones, establecidas en el artículo 31 de la Ley del Organismo Ejecutivo, destacan la formulación de políticas culturales, la preservación del patrimonio, la gestión de medios oficiales de comunicación y el impulso a la recreación y el deporte no federado ni escolar.

Con la fundación del ministerio, se trasladaron ocho dependencias que antes formaban parte del Ministerio de Educación, entre ellas el Instituto de Antropología e Historia y los Museos Oficiales de Guatemala. Este proceso marcó un hito en la historia del país, al sentar las bases para una infraestructura orientada al desarrollo artístico y cultural, apoyada en gran medida por la labor de la Dirección General de Bellas Artes.

“Ha desarrollado labores de proyección comunitaria en Quetzaltenango a través de la Biblioteca Mario Payeras”, señala uno de los perfiles institucionales difundidos sobre Méndez Salinas por el gobierno de Guatemala. La designación se produce en un momento en que las instituciones culturales buscan fortalecer su presencia y capacidad de gestión en todo el país.

Según información institucional, el Ministerio de Cultura y Deportes también se encarga de propiciar la repatriación y restitución de bienes culturales sustraídos o exportados ilícitamente, y de difundir la identidad cultural y los valores cívicos en el marco del carácter pluriétnico y multicultural de Guatemala.