Guatemala

El Ejecutivo recurrirá a vías legales tras suspensión de la cárcel El Triunfo en Guatemala

Las autoridades informaron que se han tomado medidas inmediatas para impugnar la decisión judicial sobre una prisión clave, cuyo proceso deberá resolverse en instancias judiciales competentes con sede en la capital guatemalteca

Guardar
Construcción de Cárcel Máxima seguridad El Triunfo, en Guatemala
Fotografías: Gobierno de Guatemala

El ministro de gobernación de Guatemala, Marco Villeda, anunció que el Ejecutivo acudirá de inmediato a los mecanismos legales disponibles tras la suspensión provisional de la construcción de la cárcel El Triunfo, una obra considerada pieza clave en la política de seguridad nacional.

La decisión, tomada por una sala de apelaciones de Izabal después de un amparo presentado contra el proyecto, abre un escenario de litigio en tribunales para determinar si la obra puede continuar, según informaron este lunes periodistas de diversos medios de comunicación.

Villeda subrayó que para el gobierno guatemalteco es prioritario revertir la medida y garantizar que el fondo del amparo sea resuelto por las instancias judiciales competentes, ya que considera que la suspensión afecta directamente la estrategia de seguridad pública acordada a nivel nacional.

La última fase del proceso judicial muestra que el expediente fue remitido desde Izabal hacia Ciudad de Guatemala, pues ambos ministerios involucrados —el de gobernación y el de defensa— tienen su sede en la capital. Villeda declaró ante periodistas que “la sala de apelaciones de Izabal ha otorgado un amparo provisional y lo ha remitido directamente a Guatemala porque es una sala de Guatemala la que tiene la competencia para conocer, habida cuenta la sede de donde funcionan estos ministerios”, según reproduce la cobertura de los medios presentes.

Construcción de Cárcel Máxima seguridad El Triunfo, en Guatemala
Fotografías: Gobierno de Guatemala

A diferencia de otros recursos, este amparo fue concedido sin audiencia previa a las instituciones señaladas. Villeda precisó que ni el Ministerio de Gobernación ni el Ministerio de la Defensa fueron escuchados antes de la decisión, lo que, a su juicio, vicia el procedimiento y genera dudas sobre la solidez del fundamento legal presentado por los promoventes del recurso.

Sostuvo que esta omisión procesal constituye una de las principales vías de impugnación y motivo del recurso anunciado, pues entiende que se trata de un acto judicial que requiere pleno respeto a las garantías procedimentales.

Villeda destacó su compromiso con el Estado de derecho y enfatizó que el Ejecutivo utilizará “las instancias legales que deben conocer este asunto”, reafirmando que recurrirán todos los canales judiciales disponibles para lograr que la suspensión sea revisada por los tribunales con competencia territorial en la capital, en línea con la normativa que rige la sede de los ministerios implicados.

El ministro también cuestionó la legitimidad de quienes interpusieron el amparo, porque entiende que para presentar este tipo de recurso resulta indispensable demostrar un interés concreto. Según planteó, “el recurso fue presentado basado en hechos supuestos”, por lo cual solicitó que se analice si efectivamente quienes promovieron la acción cumplen con los requisitos legales para ello.

La construcción de la cárcel El Triunfo había comenzado oficialmente el viernes anterior con la colocación de la primera piedra en un acto encabezado por el presidente de Guatemala.

Desde ese momento, el proyecto fue presentado por el Ejecutivo como un refuerzo central para la seguridad nacional. Ahora, la suspensión provisional obliga a dilucidar en tribunales tanto la competencia territorial como la legitimidad de los demandantes, así como la argumentación jurídica en torno al procedimiento adoptado por la sala de Izabal, de acuerdo con lo expuesto por Villeda.

Construcción de Cárcel Máxima seguridad El Triunfo, en Guatemala
Fotografías: Gobierno de Guatemala

Resolución de la Sala mixta

La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Izabal ordenó la suspensión inmediata de la construcción del centro de detención de máxima seguridad “El Triunfo” en Guatemala, medida que afecta directamente a la estrategia de seguridad penitenciaria impulsada por el Gobierno de Bernardo Arévalo.

La resolución, dictada por el tribunal como respuesta a un amparo presentado por ciudadanos particulares, detiene el avance del proyecto carcelario sobre un terreno expropiado al narcotráfico, según consta en la decisión judicial. La Sala Mixta de Izabal justificó la medida con el objetivo de prevenir “daños de difícil reparación”, resaltando que la suspensión es inmediata y provisional, de acuerdo a la orden oficial.

El plan de construir esta prisión buscaba albergar a líderes de maras, pandillas y grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. La suspensión afecta uno de los proyectos más relevantes del Ejecutivo y obliga a replantear las acciones en materia penitenciaria, según consta en el expediente judicial.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de GobernaciónCárcel El Triunfoacciones legales

Últimas Noticias

República Dominicana: El presidente Abinader entrega más de mil títulos de propiedad en Hato del Yaque

La ceremonia, que formó parte de la segunda fase del proyecto en la zona, representó un avance en el programa de regularización inmobiliaria y contó con la presencia de autoridades y beneficiarios del sector

República Dominicana: El presidente Abinader entrega más de mil títulos de propiedad en Hato del Yaque

Del campo a la liturgia: La flor inmortal que da color a la Semana Santa guatemalteca

La disminución en la producción de estaticia por factores climáticos plantea interrogantes sobre el futuro de una práctica ancestral que sostiene la economía local y la identidad religiosa centroamericana

Del campo a la liturgia: La flor inmortal que da color a la Semana Santa guatemalteca

Gobierno dominicano inaugura nuevo edificio de la operadora de autobuses y anuncia que se integrarán 200 nuevas unidades

La nueva sede administrativa de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses inicia operaciones tras una inversión superior a 117 millones de pesos y tiene como prioridad la modernización del sistema de transporte público

Gobierno dominicano inaugura nuevo edificio de la operadora de autobuses y anuncia que se integrarán 200 nuevas unidades

Béisbol en Panamá: detenido jugador por intento de homicidio tras ataque con bate

El Ministerio Público sustentó la imputación con pruebas médicas que evidencian la gravedad del ataque ocurrido en pleno encuentro deportivo.

Béisbol en Panamá: detenido jugador por intento de homicidio tras ataque con bate

El presidente Abinader convoca a sectores económicos a analizar medidas ante alza de precios

La cita se realizará este martes en el Palacio Nacional y buscará consensuar acciones con representantes empresariales para enfrentar el incremento de costos en insumos esenciales derivado de la crisis internacional del crudo en Medio Oriente

El presidente Abinader convoca a sectores económicos a analizar medidas ante alza de precios

TECNO

MacBook Neo: la laptop económica de Apple que no sacrifica calidad ni eficiencia

MacBook Neo: la laptop económica de Apple que no sacrifica calidad ni eficiencia

El precio de la PS5 aumenta a nivel global: cuánto costaría comprarla en Perú

Filtran el segundo juego que llegará a PlayStation Plus Essential en abril

Internet más rápido en el celular: la función que debes activar para tener una conexión sin interrupciones

Así es el modelo Centauro Digital: un nuevo liderazgo que une creatividad humana y automatización inteligente

ENTRETENIMIENTO

El juicio de Russell Brand por cargos de violación y agresión sexual se retrasa hasta octubre

El juicio de Russell Brand por cargos de violación y agresión sexual se retrasa hasta octubre

Florinda Meza le responde a Carlos Villagrán por decir que lo acosaba invitándolo a su casa

El divorcio de Shannen Doherty finalmente queda resuelto tras su muerte

‘Harry Potter’: HBO prepara la continuación de la serie incluso antes del estreno

El baile inesperado de una concursante en Miss Grand Thailand se vuelve viral

MUNDO

Un ataque iraní provocó un incendio en un petrolero kuwaití cargado de crudo en el puerto de Dubai

Un ataque iraní provocó un incendio en un petrolero kuwaití cargado de crudo en el puerto de Dubai

Informe de Naciones Unidas sobre la economía plateada: cómo convertir el envejecimiento en un motor de desarrollo

El avance de los humanos y los encuentros con osos: qué hacer y qué evitar ante una situación fortuita

La coalición cierra filas con Meloni tras el fracaso del referéndum y descarta elecciones anticipadas

El mundo del arte despide a Pat Steir, la artista que desafió los límites de la pintura