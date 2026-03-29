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La policía y el Ejército localizan y erradican cultivos de coca en regiones claves de Guatemala

El aumento de operativos en municipios de Alta Verapaz y Petén incluye la destrucción de miles de arbustos de coca, medida respaldada por información de inteligencia y estrategias interinstitucionales

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Ejército y PNC de Guatemala erradican plantaciones de hoja de coca
Fotografías: Agencias de Gobierno

Más de 103.000 arbustos de hoja de coca fueron localizados, erradicados e incinerados en una zona montañosa del caserío San Marcos II, aldea Telemán, municipio de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz, durante un operativo coordinado por unidades del Ejército de Guatemala y agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA). El avalúo de lo incautado alcanza los Q2.597.900, según reportes oficiales.

El Gobierno de Guatemala indicó que estas acciones forman parte de su estrategia para enfrentar el crimen organizado transnacional. El refuerzo de la presencia institucional en Petén también se reflejó en procedimientos anteriores, detalló la SGAIA, que calificó los resultados como “otro golpe importante a las estructuras criminales dedicadas al cultivo ilícito”.

En la aldea Río La Caoba, municipio de San Luis, Petén, una diligencia previa permitió la erradicación e incineración de 30.000arbustos de hoja de coca y 4.000almácigos. Durante ese procedimiento, el personal halló alrededor de 34.000arbustos evaluados en Q330.000 en el mercado ilícito, de acuerdo con información oficial.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional reiteraron el compromiso del país en la lucha contra la narcoactividad, e instaron a la población a realizar denuncias a través de las líneas telefónicas110 y 1577 de la Línea Antinarcótica.

Ejército y PNC de Guatemala erradican plantaciones de hoja de coca
Fotografías: Agencias de Gobierno

Operativos de erradicación en Petén: objetivos y resultados

La SGAIA enfatizó la continuidad de los operativos de erradicación en el departamento de Petén, con el objetivo de desalentar el narcotráfico y debilitar las economías ilícitas vinculadas al crimen organizado transnacional.

La entidad señaló: “El operativo representa un fuerte golpe a las estructuras criminales dedicadas al cultivo y procesamiento de estupefacientes en la región, reafirmando nuestro compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico”.

Erradican de más de 637 mil arbustos de coca se realiza en Semox II

Anteriormente, unidades del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil erradicaron 637.160 arbustos de hoja de coca en la aldea Semox II, Chahal, Alta Verapaz, durante la última semana de marzo. La intervención permitió destruir 19 plantaciones ilegales valoradas en más de Q15.929.000 (USD2.042.179,49), de acuerdo con datos oficiales.

Según la PNC, estas acciones forman parte de la estrategia nacional para evitar que redes de crimen organizado transnacional utilicen Guatemala para la producción y distribución de drogas.

El operativo, comunicado por la Policía Nacional Civil, contó con la participación de efectivos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), el Ejército de Guatemala y fiscales del Ministerio Público. El despliegue se realizó en zonas montañosas de los caseríos Valle Verde y Semox I y II, donde las plantas se encontraban listas para su aprovechamiento.

El procedimiento siguió los pasos legales establecidos para la destrucción e incineración de los cultivos, además del aseguramiento del área intervenida por las fuerzas del orden, según el reporte preliminar de las autoridades

Ejército y PNC de Guatemala erradican plantaciones de hoja de coca
Fotografías: Agencias de Gobierno

Gobernación reporta eliminación de más de seis millones de plantas ilícitas en 2025

Más de 6.7 millones de plantas ilícitas fueron erradicadas en 2025 por las fuerzas de seguridad bajo coordinación del Ministerio de Gobernación (Mingob), en una operación nacional destinada a debilitar la producción de drogas desde su origen, según información oficial.

Las autoridades priorizaron la eliminación de cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca. Se logró suprimir 2.609.777 matas de marihuana, 4.582 de amapola y 4.088.739 arbustos de hoja de coca a lo largo del año, de acuerdo con los datos recopilados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La cifra consolidada asciende a 6.703.098 plantas destruidas durante el período. El Mingob informó que la erradicación constituye una herramienta para impedir que la droga avance hacia las fases de procesamiento y comercialización.

Detalles de la operación y alcance anual

Durante las jornadas de erradicación organizadas en varios puntos del país, se reforzaron las acciones en departamentos identificados como principales áreas de cultivo. Las fuerzas de seguridad actuaron con apoyo de unidades especializadas, en coordinación con otros organismos estatales, siguiendo lineamientos oficiales.

Las campañas incluyeron capacitaciones para el personal y la actualización de tecnología para la identificación de plantaciones ilícitas, lo que optimizó las intervenciones y permitió alcanzar una cobertura nacional durante el año.

Ejército y PNC de Guatemala erradican plantaciones de hoja de coca
Fotografías: Agencias de Gobierno

De acuerdo con los funcionarios, los resultados “evidencian una respuesta estatal sostenida contra el narcotráfico”, especialmente en regiones fronterizas donde históricamente se han ubicado los mayores volúmenes de producción.

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