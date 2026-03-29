Guatemala

El Cuerpo Voluntario de Bomberos activa cobertura total ante emergencias para la Semana Mayor de 2026 en Guatemala

Un despliegue técnico-operativo proporcionará atención inmediata en incendios, accidentes y rescates, con unidades terrestres y acuáticas, beneficiando a pobladores y turistas durante la temporada de mayor afluencia en el país

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Bomberos Voluntarios lanzan su plan de prevención para Semana Santa 2026
Fotografías: Bomberos Voluntarios de Guatemala

Más de cuatro mil bomberos voluntarios y mil elementos de guardia permanente en servicio continuo estarán desplegados en Guatemala para el mayor dispositivo nacional de prevención y respuesta a emergencias durante la Semana Santa 2026.

El Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE), bajo la coordinación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), inició formalmente sus operaciones en un acto realizado en el parque nacional Tikal, en Flores, Petén, según informó el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala en conferencia de prensa.

El objetivo es disminuir los riesgos y proteger a la población durante la temporada de mayor movilidad y concentración de visitantes, desde el 29 de marzo a las 8:00 hasta el 6 de abril al mediodía.

El operativo incluye un plan exclusivo de setenta y dos horas de cobertura máxima, diseñado para los días de mayor afluencia. Para este periodo, la institución contará con cuatrocientas ambulancias, ochenta motobombas y cuarenta camiones de abastecimiento, brindando cobertura en trece regiones nacionales.

El comandante tercer jefe mayor Edgar Augusto Ramírez detalló estos recursos durante la presentación, en la que también participaron el mayor Edgar Rolando Cornejo Sáenz, director de la Escuela Nacional de Bomberos Voluntarios, y el oficial Byron Corial Duarte, responsable del servicio general de emergencias de la Escuadra B.

La estrategia anunciada para SINAPRESE 2026 establece la instalación de Puestos de Gestión Institucional y bahías de prevención y monitoreo distribuidas en puntos de tráfico intenso, playas, ríos y centros turísticos.

Esta disposición permite la atención inmediata de incidentes en el lugar y la coordinación interinstitucional eficiente. El Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala tendrá equipos de atención prehospitalaria listos y operativos en sitios de alta concurrencia, ampliando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Cobertura y especialización en emergencias

La motivación principal de este operativo es la frecuencia de emergencias durante la Semana Mayor. Las cuadrillas atenderán desde incendios forestales y estructurales, accidentes vehiculares y laborales, hasta rescates acuáticos y de estructuras colapsadas. El despliegue incluye equipos con técnicos en urgencias médicas, rescatistas acuáticos —incluida la sección de “hombre rana”—, unidades caninas, escuadras especializadas en incidentes con materiales peligrosos y personal de intervención aérea.

Bomberos Voluntarios lanzan su plan de prevención para Semana Santa 2026
Fotografías: Bomberos Voluntarios de Guatemala

El sistema operativo se estructura a través de ciento treinta y cuatro compañías y subestaciones conectadas por radio y teléfono todo el día. Este formato permite un monitoreo permanente y la gestión coordinada de incidentes en tiempo real.

Ramírez precisó: “Se brindará cobertura total con emergencias que incluyen incendios estructurales y forestales, rescates terrestres y acuáticos, accidentes vehiculares y laborales, así como atención prehospitalaria ante enfermedades comunes y emergencias médicas”.

Alcance técnico y líneas de contacto

El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala expuso ante la prensa la cobertura técnica de su misión. En su comunicado oficial, la institución señaló que la operación busca “prevenir y combatir los incendios, salvaguardar la vida, bienes y propiedades, y asistir en caso de desastres naturales o provocados, prevención y asistencia a nivel nacional”.

El plan operativo abarca la recuperación de víctimas en aguas abiertas, la respuesta a incidentes con materiales peligrosos y el combate de incendios en zonas de difícil acceso, utilizando vehículos tipo pick up de ataque rápido.

Demanda de temporada y extensión del operativo

La fuerza activa implementada permitirá cubrir las demandas que aumentan durante esta época, en la que crece el tránsito por carreteras y la asistencia a balnearios y centros turísticos. La variedad de especialidades y la cobertura nacional aseguran intervenciones en incidentes menores y grandes emergencias —desde conatos de incendio hasta siniestros de gran escala y rescates complejos—, tanto en tierra como en agua.

El plan preventivo estará en vigor desde la mañana del 29 de marzo y se extenderá hasta el 6 de abril a las 12:00, garantizando monitoreo y protección continua para la población guatemalteca y visitantes en todo el país.

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