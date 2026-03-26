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Guatemala: La Policía Nacional Civil inaugura subestación en Residencial de San José Pinula

El acto de apertura representa una medida dentro de la estrategia estatal para fortalecer la protección de la población y el despliegue institucional en Guatemala, según directivos y fuentes oficiales citadas por medios de comunicación

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La Policía Nacional Civil de Guatemala inaugura una subestación en el Residencial de San José para reforzar la seguridad ciudadana. (Cortesía: PNC)
La Policía Nacional Civil de Guatemala inaugura una subestación en el Residencial de San José para reforzar la seguridad ciudadana. (Cortesía: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala inauguró una nueva subestación en el Residencial de San José, hecho que representa el avance de las estrategias gubernamentales para fortalecer la seguridad ciudadana y la presencia estatal en el territorio, de acuerdo con declaraciones de David Custodio Boteo, director general de la entidad, recogidas por PNC y la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Según datos difundidos por la institución, la PNC ha centrado su labor en 2026 en el combate a las extorsiones, el narcotráfico y la consolidación de la seguridad pública. Como parte de estos esfuerzos, la institución reportó la captura de 272 presuntos extorsionistas y una disminución del 30% en las denuncias de este delito respecto a años anteriores. Este resultado se enmarca en las directrices estratégicas del Gobierno y en el despliegue de operativos diarios en distintas regiones.

En materia de crimen organizado, la PNC concretó la detención de cinco personas con órdenes de extradición hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, según información proporcionada por la Agencia Guatemalteca de Noticias. Además, durante las intervenciones bajo estado de sitio en enero, las fuerzas de seguridad informaron sobre 950 arrestos y decomisos de cocaína. El primer día del año, se realizaron 144 capturas por diversos delitos, manteniendo operativos constantes contra el narcomenudeo y el rescate de víctimas de secuestro.

Estadísticas

Las estadísticas de criminalidad reflejan cambios en los indicadores. Las autoridades subrayaron que entre el 1 de enero y el 12 de febrero se registró la cifra más baja de homicidios en los últimos 25 años, aunque reportes alternos señalaron que la tasa de enero superó levemente la del año anterior. El Ministerio de Gobernación informó sobre un descenso del 16% en el índice general de delincuencia al cierre de febrero, según datos oficiales citados en el sitio web del ministerio

La PNC reporta en 2026 la captura de 272 presuntos extorsionistas y una caída del 30% en denuncias de extorsión. (Cortesía: PNC)
La PNC reporta en 2026 la captura de 272 presuntos extorsionistas y una caída del 30% en denuncias de extorsión. (Cortesía: PNC)

En el ámbito institucional, se mantienen abiertas convocatorias para el ingreso de nuevos agentes para el ciclo 2026. Más de 3,400 alumnos de la 58 promoción continúan su proceso de formación, iniciado a finales de 2025 y con una duración de diez meses. La PNC también desplegó agentes en escuelas públicas al inicio del ciclo educativo, como parte de un plan de seguridad escolar.

Como medida de apoyo, el Congreso autorizó ayuda económica para familias de 10 agentes fallecidos en cumplimiento de su deber durante ataques armados registrados en enero, informó la SGED-PNC. Paralelamente, se ejecutan operativos preventivos en las principales rutas del país bajo el Plan Verano Seguro 2026, con énfasis en la ruta al Atlántico, para resguardar la seguridad de los viajeros.

Durante el acto inaugural, Custodio Boteo expresó que la nueva subestación responde a un mandato de fortalecer la seguridad y el orden público, y constituye un paso más en la implementación de políticas públicas orientadas a la protección ciudadana, según informó la Agencia Guatemalteca de Noticias. Las autoridades reiteraron el compromiso de la PNC con el resguardo de la población y el desarrollo de acciones preventivas y reactivas frente a la criminalidad.

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