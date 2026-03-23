El sector acuícola debatirá sobre innovación y sostenibilidad en encuentro regional en Antigua Guatemala

Foto de archivo para ilustrar: . En imagen de archivo el Barco Tarola que recolecto en cuatro días 1,200 kilogramos. FOTO: VÍCTOR HUGO OLIVAS/EL DEBATE DE SIINALOA/CUARTOSCURO

La ciudad de Antigua Guatemala será el escenario, en mayo, de la reunión internacional más relevante del sector acuícola regional: el Simposio de Acuicultura, una iniciativa impulsada por el Sector de Acuicultura y Pesca de AGEXPORT que reunirá a especialistas de todo el mundo para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en el actual contexto de incertidumbre ambiental y creciente demanda global.

Esta edición no solo enfatizará la generación y aplicación de conocimiento técnico, sino que busca transformar los retos de la acuicultura en oportunidades reales de crecimiento sostenible para los productores y la cadena de valor, según informó AGEXPORT.

De acuerdo con los organizadores, el evento tendrá lugar en el Hotel Casa Santo Domingo y contará con la presencia de más de 25 conferencistas internacionales, quienes expondrán sobre tendencias globales, innovaciones tecnológicas y estrategias que permitan fortalecer la competitividad en mercados cada vez más exigentes, tal como destacó AGEXPORT.

Además de productores, asistirán inversionistas, especialistas y representantes de empresas de toda la cadena acuícola, consolidando al simposio como plataforma de intercambio técnico-estratégico.

El programa académico está estructurado en torno a cinco ejes principales: diferenciación y posicionamiento internacional, tecnologías y estrategias de producción, alimentación estratégica y eficiencia nutricional, avances en líneas genéticas y su relación con la productividad, y enfermedades junto con estrategias de prevención y control.

Entre los temas destacados figuran el panorama global de la acuicultura, la importancia de Asia como mercado estratégico, la optimización de recursos productivos, la integración de herramientas digitales en la gestión del sector y el análisis sobre el control biológico de patógenos y las enfermedades emergentes.

Uno de los bloques principales estará dedicado al cultivo de camarón, donde se discutirá sobre el impacto de la acuicultura en los mercados internacionales y las mejores prácticas para garantizar la calidad del producto desde el origen hasta el consumidor final.

El apartado específico sobre tilapia abordará la dinámica de los mercados, la innovación en sistemas intensivos de producción y los avances en vacunación y prevención sanitaria, con atención a enfermedades como la estreptococosis y el Til-V.

Las cifras y el enfoque de esta edición subrayan la transformación que atraviesa la industria:

“Este año, el juego ha cambiado. El enfoque central es la diferenciación estratégica, el único camino real para blindar tu competitividad y asegurar un éxito sostenible en mercados globales cada vez más exigentes”, enfatizó AGEXPORT al presentar la convocatoria. La entidad reiteró su compromiso de impulsar la sostenibilidad, la resiliencia y la expansión internacional de los productos acuícolas regionales.

El Simposio de Acuicultura de Guatemala 2026 se consolida, así como un encuentro académico y de negocios de alta especialización, donde la ciencia, la tecnología y la gestión empresarial se integran para analizar los grandes retos globales y locales de la acuicultura.

Con la participación de expertos reconocidos y experiencias internacionales, la cita representa un punto de inflexión para quienes buscan anticipar tendencias, innovar en procesos y fortalecer la posición de América Central en el mercado acuícola internacional.

Foto de archivo para ilustrar: una persona desembarcando camarón, en Ciudad de México (México). EFE/ Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El sector acuícola de Guatemala impulsa exportaciones millonarias

El sector acuícola de Guatemala registró en 2022 exportaciones de pesca y acuicultura por $154,8 millones, consolidándose como motor clave para la economía costera del país. El cultivo de camarón, que representó el 62% de la producción en 2017, es la principal línea productiva y tiene como destinos prioritarios a Estados Unidos, España y México, además de mercados como la Unión Europea, Japón y Taiwán.

La industria opera como un clúster organizado que conecta a proveedores, productores y plantas procesadoras, generando aproximadamente 20.000 empleos directos y un valor anual superior a $90 millones, de acuerdo con datos de AGEXPORT.

Las empresas líderes del sector, entre ellas Acuamaya, fundada en 1983, mantienen certificaciones internacionales como ASC y apuestan por altos estándares de sostenibilidad mediante sistemas de producción semi-intensivos (86%) e intensivos, lo que permite alcanzar altos rendimientos en las granjas camaroneras.

La diversificación es parte de la estrategia del sector, con el desarrollo de la producción de tilapia a través de estaciones de capacitación y el impulso de nuevos mercados internacionales en Brasil, China y Emiratos Árabes Unidos. El sector enfrenta desafíos relacionados con el acceso a financiamiento y la necesidad de avanzar en la tecnificación de pequeños productores, indica AGEXPORT.