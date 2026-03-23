Autoridades de Guatemala localizan drogas en una pastelería durante operativos contra el narcotráfico

El hallazgo de drogas en una pastelería de Guatemala confirma la infiltración del narcotráfico en establecimientos comerciales urbanos. (Foto cortesía MP)

En el transcurso de una serie de allanamientos realizados en diferentes puntos del país, las autoridades de Guatemala localizaron drogas en una pastelería, en una operación que forma parte de los esfuerzos oficiales para desarticular redes de narcotráfico. Los procedimientos, conducidos por el Ministerio Público y la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad con apoyo de la Policía, respondieron a investigaciones abiertas sobre actividades ilícitas y buscan fortalecer la capacidad estatal en la identificación y recolección de pruebas para combatir el tráfico de estupefacientes, según la información facilitada por el Ministerio Público de Guatemala.

Hallazgo en una pastelería y operativos simultáneos en áreas urbanas

Como parte de un despliegue en la capital y municipios aledaños, quince diligencias simultáneas de allanamiento, inspección y secuestro de evidencia fueron ejecutadas en inmuebles de la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva. El Ministerio Público de Guatemala explicó que los operativos, coordinados desde el Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), tenían como objetivo la localización de pruebas para reforzar procesos judiciales en curso.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre detenciones ni el tipo preciso de evidencia hallada en los domicilios inspeccionados. No obstante, la presencia de sustancias ilícitas en una pastelería representa una señal del alcance de las estructuras de narcotráfico incluso en establecimientos comerciales visibles, según el reporte oficial.

Quince allanamientos simultáneos en Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva refuerzan la lucha estatal contra las redes de narcotráfico. (Foto cortesía MP)

El bloque de operaciones está orientado principalmente a fortalecer investigaciones y está diseñado para identificar puntos de almacenamiento, distribución y tránsito de estupefacientes en ambientes urbanos. El trabajo articulado de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y el fiscal regional metropolitano formó el núcleo de estas acciones.

Las penas por actividades de tráfico de drogas en Guatemala están reguladas por el Decreto 48-92 o Ley contra la Narcoactividad, cuyo artículo 40 establece condenas de entre seis y diez años de prisión, junto con multas que pueden llegar hasta Q 100,000 para quienes promuevan el cultivo, almacenamiento o comercio de drogas. Casos de transporte y comercialización, según sentencias judiciales recientes, han derivado en penas inconmutables de hasta trece años de cárcel.

La operación fue coordinada por el Ministerio Público y la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad con el respaldo de la Policía Nacional Civil. (Foto cortesía MP)

Intensificación de la política estatal ante el narcotráfico

La renovación del estado de prevención en cuatro departamentos fronterizos refleja la prioridad del Gobierno en la materia. Tras un aumento de hallazgos y capturas en regiones clave, el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete ampliaron las operaciones en San Marcos, Huehuetenango, Izabal y Petén, zonas señaladas por su posición estratégica para el tráfico transnacional. El titular de Gobernación, Marco Villeda, detalló en conferencia de prensa que la medida tiene como objetivo “evitar el ingreso de grupos criminales relacionados con el narcotráfico”, según declaraciones publicadas por las autoridades.

El impacto inmediato de las nuevas políticas ha sido palpable en los primeros tres meses del año, con un aumento del 32 % en aprehensiones vinculadas al narcotráfico y más de 5,111 detenciones en flagrancia a nivel nacional, de acuerdo con la vocería oficial. El control del narcomenudeo se ha reforzado mediante inspecciones en cárceles y áreas identificadas como centros de distribución, con participación activa de policía y ejército.

Las acciones de las autoridades abarcaron también delitos aduaneros y extradiciones internacionales. En ese ámbito, se registró un incremento del 119 % en aprehensiones por ilícitos aduaneros, con más de 200 personas detenidas respecto al año anterior. La cifra de extradiciones ascendió a once aprehendidos bajo órdenes vinculadas a narcotráfico, un 735 % superior al mismo periodo del año anterior. Seis extradiciones ya han sido concretadas, el doble que en igual trimestre previo, junto a la destrucción de un laboratorio clandestino, lo que representa el doble de casos similares reportados por las autoridades en 2025.

Las aprehensiones por narcotráfico aumentaron un 32 % en el primer trimestre, con más de 5.111 detenciones en flagrancia en todo el país. (Foto cortesía MP)

La respuesta conjunta del aparato estatal busca frenar el avance del crimen organizado y restablecer el control en corredores clave para el trasiego de drogas, destacando un cambio cuantitativo en la intensidad de las intervenciones y el alcance de las redes detectadas en territorios urbanos y de frontera.