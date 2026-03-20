El gobierno guatemalteco se pronuncia por logro en reconocimiento procesal en disputa sobre los Cayos Zapotillos

De acuerdo con los antecedentes, la aceptación de Guatemala como interviniente es tan excepcional que el propio tribunal señaló que el caso se suma a la lista de solo cuatro admisiones de este tipo en ocho décadas, y a la de apenas dos donde la medida se concreta pese a la oposición activa de las partes. (AP Foto/Peter Dejong)

El reciente aval de la Corte Internacional de Justicia a la intervención de Guatemala como tercero en la controversia internacional sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos introduce un cambio relevante en la dinámica de resolución de disputas ante el máximo tribunal judicial de las Naciones Unidas.

El gobierno guatemalteco, mediante un comunicado oficial difundido por el ministerio de Relaciones Exteriores, calificó esta inclusión procesal como un paso que garantiza que sus intereses jurídicos sean formalmente examinados en el litigio que enfrentan Belice y Honduras desde La Haya, una decisión que, según el propio tribunal, fortalece los principios de transparencia y participación en el derecho internacional.

En más de ochenta años de funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia, solo en cuatro ocasiones —con la actual— se ha facilitado la intervención de un Estado no parte en una disputa bajo el procedimiento especial que establece el artículo 62 de su Estatuto, según informaron autoridades guatemaltecas en la nota oficial.

Este precedente toma aún más relieve porque, de acuerdo con el fallo publicado, es la segunda vez en la historia en que tal admisión ocurre pese a las objeciones expresas de los países litigantes, en este caso Honduras y Belice, una rareza procesal que subraya la dificultad de satisfacer los altos estándares requeridos para este tipo de participación, consignó el medio oficial.

La Corte precisó en su resolución: “La República de Guatemala tiene permitido intervenir como no parte en el caso, de conformidad con el artículo 62 del Estatuto de la Corte".

La histórica resolución se traduce en una invitación formal para que Guatemala presente, antes del 19 de mayo de 2026, una declaración escrita en la que detalle los elementos jurídicos específicos que sustenten su posición sobre los Cayos Zapotillos, posicionándose así dentro de los parámetros que exige el derecho internacional y reforzando el alcance de la soberanía estatal frente a disputas multilaterales, de acuerdo con lo notificado hoy por la Corte en La Haya.

La Corte Internacional de Justicia, (CIJ) autorizó este jueves a Guatemala a intervenir como tercero en el proceso sobre la soberanía de los Cayos Zapotillos/Sapodilla que enfrenta a Belice y Honduras. Foto: Google map

La objeción de Honduras no frenó el proceso

El 1 de diciembre de 2023, Guatemala formalizó su petición para intervenir en el pleito invocando el artículo 62 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que permite a Estados no involucrados directamente pedir participación cuando consideran que su interés jurídico podría verse afectado por el fallo.

Honduras presentó objeciones formales a esta solicitud, lo que motivó la convocatoria de audiencias públicas entre el 24 y el 26 de noviembre de 2025.

Durante esas jornadas, el tribunal escuchó los argumentos de los tres Estados involucrados. Finalmente, la Corte Internacional de Justicia rechazó las objeciones de Honduras y estableció la plena legitimidad del interés presentado por Guatemala, como consta en los registros procesales divulgados por el medio oficial.

La intervención como precedente jurídico internacional

De acuerdo con los antecedentes, la aceptación de Guatemala como interviniente es tan excepcional que el propio tribunal señaló que el caso se suma a la lista de solo cuatro admisiones de este tipo en ocho décadas, y a la de apenas dos donde la medida se concreta pese a la oposición activa de las partes.

Esta decisión, quedó asentado, constituye un precedente formal para la participación de Estados no parte en disputas internacionales, con el potencial de modificar futuras resoluciones en materia de interés jurídico internacional colectivo.

En su declaración final recogida por el medio oficial, el Gobierno de Guatemala reiteró su compromiso con la defensa del territorio y la soberanía nacional ante la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas.