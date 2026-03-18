Guatemala

El gobierno de Guatemala asume la presidencia del CIRSA en Centroamérica y el Caribe ante desafío fitosanitario

La gestión encabezada por María Fernanda Rivera Dávila prioriza el fortalecimiento de la cooperación entre países ante desafíos sanitarios que amenazan la producción agrícola y la seguridad alimentaria de la región centroamericana y caribeña

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ministra de Agricultura, Ganadería y
ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Fernanda Rivera. (ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Guatemala ha asumido la presidencia del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA) con el mandato de fortalecer la cooperación regional ante la creciente amenaza de enfermedades y plagas que comprometen la seguridad alimentaria en Centroamérica y el Caribe.

Este liderazgo, que recae en María Fernanda Rivera Dávila, fue anunciado durante la apertura de la 73ª Reunión Ordinaria del organismo y responde al desafío de proteger los sistemas productivos frente a riesgos fitosanitarios emergentes, según informó el mismo ministerio.

La ministra Rivera Dávila llamó la atención sobre la expansión del hongo Fusarium oxysporum Raza 4 Tropical, identificado por su capacidad para devastar grandes zonas de cultivo de banano y plátano. Este patógeno, detalló Rivera Dávila en declaraciones recogidas por el mismo ministerio, exige la cooperación transnacional, ya que su impacto potencial trasciende fronteras y amenaza a millones de familias cuya subsistencia depende directamente de estos cultivos.

La responsabilidad que asume Guatemala abarca la modernización de los servicios sanitarios regionales, la incorporación de tecnologías avanzadas de vigilancia y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana para anticipar brotes y minimizar daños económicos y sociales. Rivera Dávila enfatizó: “Solo por medio de la cooperación regional podemos proteger los sistemas productivos, las economías rurales y la seguridad alimentaria de millones de familias”.

El Fusarium Raza 4 Tropical obliga a una respuesta compartida

El Fusarium oxysporum Raza 4 Tropical figura entre los mayores peligros fitosanitarios que ha enfrentado la región en los últimos años. Su propagación exige que los países miembros del CIRSA fortalezcan la implementación de tecnologías innovadoras y desplieguen acciones coordinadas. Las enfermedades y plagas de alcance transfronterizo se han incrementado por factores como el cambio climático y el auge del comercio internacional, señala Rivera Dávila en su discurso tras recibir la presidencia de CIRSA.

La ministra reconoció el papel del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), cuya asistencia técnica ha permitido robustecer la red de vigilancia y alerta fitosanitaria en Centroamérica y el Caribe. Destacó: “El trabajo conjunto permite anticipar riesgos y brindar una respuesta con mayor eficacia”, remarcando que el enfoque integrado es crucial para proteger la producción agrícola y ganadera.

Un representante de CIRSA
Un representante de CIRSA se dirige a la audiencia junto a una intérprete de lengua de signos durante la 73ª Reunión Ordinaria del CIRSA, organizada por el Ministerio de Agricultura de Guatemala. (ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La reunión celebrada en el marco del CIRSA congregó a autoridades sanitarias y delegados de países de la región, todos enfocados en diseñar estrategias que permitan sostener la defensa fitosanitaria ante riesgos cada vez más complejos.

Innovación, integración y seguridad alimentaria como ejes del mandato guatemalteco

Durante la presidencia guatemalteca, el CIRSA priorizará la modernización de los servicios sanitarios, así como el uso de herramientas tecnológicas para consolidar los sistemas de alerta temprana. Este enfoque, subrayó Rivera Dávila, contribuirá a salvaguardar el bienestar de las comunidades rurales más vulnerables ante los estragos provocados por plagas y enfermedades agropecuarias.

La agenda impulsada desde Guatemala se orienta a la protección conjunta del sector agropecuario como pilar de la seguridad alimentaria regional. En la 73ª Reunión Ordinaria, los representantes acordaron avanzar en planes conjuntos que garanticen la resiliencia de los sistemas productivos y preserven la estabilidad económica de millones de personas en Centroamérica y el Caribe.

CIRSA lidera la toma de decisiones en el OIRSA

El Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA) constituye la máxima autoridad dentro del OIRSA, integrado por los titulares de Agricultura, Ganadería, Alimentación, Pesca y Forestal de los nueve países signatarios. Este órgano tiene la responsabilidad de emitir directrices obligatorias y definir las políticas que rigen a la organización.

Entre sus funciones principales figura la aprobación del Programa-Presupuesto Anual, la designación del director ejecutivo, así como la evaluación y validación de informes de gestión y el nombramiento tanto del administrador general como de los auditores externos. La admisión de nuevos Estados miembros y la aprobación de reglamentos internos también se contemplan dentro de sus atribuciones, según las normas internas del organismo.

La presidencia del CIRSA recae anualmente en el ministro o secretario del Estado anfitrión de la Reunión Ordinaria, celebrándose este encuentro cada año, habitualmente en marzo, y la sede rota entre los integrantes del bloque. Durante estas sesiones, se examinan las recomendaciones de las comisiones Ejecutiva y Técnica para su posible aprobación.

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