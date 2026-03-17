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Gobierno de Guatemala proyecta negocios por más de 170 millones de quetzales para 29 empresas en ferias internacionales

La participación de compañías guatemaltecas en eventos comerciales externos ha impulsado la expectativa de nuevas exportaciones y oportunidades de negocio, según datos oficiales

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Nuevas inversiones, ferias clave y
Nuevas inversiones, ferias clave y negociaciones exitosas impulsan la expansión del comercio guatemalteco. Diversos sectores y regiones se benefician con alianzas inéditas en el extranjero, según reportan fuentes institucionales (Foto cortesía Ministerio de Economía)

El Ministerio de Economía de Guatemala ha proyectado 170 millones 91 mil 588 quetzales (unos 21.808.153 dólares estadounidenses) en potenciales negocios para 29 empresas nacionales tras su participación en ferias internacionales durante el año en curso. Con este impulso, la actual administración busca consolidar la presencia de emprendimientos guatemaltecos en mercados extranjeros y fortalecer las exportaciones, según informó el Ministerio de Economía, así como la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) este lunes.

La expectativa de crecimiento se observa en el ritmo de inversiones y respaldos directos a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), que al cierre de 2025 sumaron más de 15 millones de quetzales en apoyos económicos aprobados por el ministerio, según la misma fuente. Además, la cartera reportó que la herramienta financiera CrediMIPYME facilitó 1.004 créditos, con un monto total de 115 millones 718 mil 456,09 quetzales durante el último año.

Durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025, la cartera económica guatemalteca coordinó la presencia de empresas nacionales en ferias internacionales estratégicas. De acuerdo con la ministra Gabriela García, estas actividades posibilitaron la realización de 235 citas de negocios y marcaron la reactivación de los eventos presenciales tras la interrupción global que impactó el comercio exterior en años anteriores.

La ministra de Economía Gabriela García detalló que el enfoque institucional priorizó el respaldo a productos de pequeñas y medianas empresas. Se llevaron a cabo 30 planes de exportación destinados a este segmento empresarial durante 2025. La mitad de estos proyectos benefició a negocios dirigidos por mujeres, en línea con la estrategia del ministerio de fortalecer la equidad de género en la economía.

La presencia guatemalteca en una
La presencia guatemalteca en una de las ferias más importantes de la región marca logros palpables y refuerza el posicionamiento internacional. Una oportunidad de crecimiento consolidada por esfuerzos conjuntos y estrategias innovadoras (Foto Ministerio de Economía)

De las 29 empresas participantes en ferias internacionales, 15 están lideradas por mujeres y tienen su origen en ocho departamentos, entre ellos Chimaltenango y Sacatepéquez. El apoyo a la diversificación regional y sectorial incluyó sectores como la metalmecánica, la tecnología financiera y el de vestuario y textiles, identificados por el gobierno como ejes para la inserción en mercados globales.

La estrategia dirigida a las mipymes abarcó, además de la asistencia en ferias, un impulso concreto para facilitar el acceso a financiamiento. Los fondos gestionados a través de CrediMIPYME permitieron que emprendedores de distintos departamentos accedieran a capital de trabajo, inversión y expansión, fortaleciendo la descentralización y la focalización de recursos institucionales.

Expocomer Panamá: nuevas oportunidades en el comercio internacional

La participación de 18 empresas guatemaltecas en la Expocomer 2026, desarrollada del 10 al 12 de marzo en el Panamá Convention Center, representó uno de los puntos clave del año. En esa edición, Guatemala destacó en alimentos, bebidas, textiles y artesanías, con la meta de superar los 2,5 millones de quetzales en transacciones comerciales directas.

El viceministro de Integración y Comercio Exterior, Héctor Marroquín Mora, comentó a través de las redes institucionales y a la AGN la importancia de asistir “por segundo año consecutivo a una plataforma comercial bastante grande que se celebra en Panamá, donde asisten compradores de 30 países de los diferentes continentes”. Según el funcionario, la expansión de la presencia guatemalteca ha abierto oportunidades para negociaciones y el crecimiento del portafolio exportador del país.

El sector local celebra acuerdos
El sector local celebra acuerdos inéditos y acceso a clientes de treinta países. Alimentos, textiles y artesanías alcanzan mercados regionales con respaldo gubernamental y resultados aún en desarrollo (Foto cortesía Ministerio de Economía)

Entre los logros concretos, la empresa Romo’s Delights Premium cerró una negociación para exportar productos a Guyana durante la Expocomer Panamá, hecho que, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Economía del 11 de marzo, pone en evidencia la capacidad de las empresas guatemaltecas para ingresar a nuevos mercados regionales con respaldo institucional. Según el ministerio, "Guatemala sigue abriendo oportunidades y llevando su talento más allá de las fronteras“.

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