El gobierno de Guatemala afronta investigación internacional por trabajo forzado

La Ministra de Economía y Comercio Exterior de Guatemala, Gabriela García, en conferencia de prensa acompañada del presidente Arévalo (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

El gobierno de Guatemala enfrenta un nuevo proceso de escrutinio internacional por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tras la apertura de investigaciones a sesenta economías sospechadas de prácticas de trabajo forzado.

Las autoridades guatemaltecas sostienen que esta situación les obliga a fortalecer los mecanismos de control y a colaborar más estrechamente con el sector privado para asegurar el cumplimiento de los estándares laborales exigidos por los acuerdos multilaterales.

Según la ministra de Economía y Comercio Exterior, Gabriela García, informó durante una rueda de prensa, la inclusión de Guatemala en la lista de economías bajo investigación responde a la preocupación internacional por las condiciones laborales en empresas de la región.

Enfatizó que la notificación enviada por Estados Unidos establece la realización de audiencias antes del 28 de abril y aclaró que la coordinación entre la parte guatemalteca y las entidades estadounidenses es un proceso conjunto, que recae principalmente en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía nacionales, en diálogo directo con la USTR. La funcionaria afirmó que se espera disponer de información precisa sobre el avance del caso tras la reunión programada para esta tarde de lunes.

En lo que va del año, el Ministerio de Trabajo de Guatemala ha realizado 38.800 inspecciones laborales, una cifra que, según señaló la representante gubernamental, da cuenta de los esfuerzos emprendidos para fiscalizar el respeto a las normas y combatir el trabajo forzado o infantil. En palabras de la funcionaria: “Debemos asegurarnos de que todo el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios en Guatemala cumpla los estándares internacionales y nacionales. La lucha contra el trabajo forzoso es un compromiso de país”.

La investigación del USTR surge como parte de los compromisos adoptados tras la ratificación de acuerdos comerciales, que exigen a los países signatarios la vigilancia activa de la cadena de valor exportadora y la garantía de condiciones laborales dignas. El Ministerio de Economía subrayó que las recientes acciones están orientadas a evitar que el tema del trabajo forzoso se mantenga como un cuestionamiento recurrente en foros internacionales.

La Ministra de Economía y Comercio Exterior de Guatemala, Gabriela García, en una conferencia de prensa. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

De acuerdo con lo expuesto durante la comparecencia, la participación guatemalteca en las audiencias y el esclarecimiento de los hechos se definen a través del intercambio formal con Estados Unidos, y las acciones concretas para atender las demandas internacionales serán informadas “con mucha claridad” en los días siguientes, tras la obtención de datos oficiales en reuniones bilaterales.

Desde la perspectiva del gobierno guatemalteco, la inclusión en la lista de países investigados representa tanto un reto como una oportunidad para presionar por mayor coordinación interinstitucional y profundizar la colaboración con el sector privado. El objetivo declarado es cumplir plenamente con los compromisos laborales y consolidar la imagen internacional de Guatemala en materia de derechos humanos y laborales.

EEUU inicia investigaciones comerciales contra Guatemala y otros 59 países

Estados Unidos abrió investigaciones comerciales contra Guatemala y otros 59 países por posible falta de control sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, comunicó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

La USTR inició este proceso apoyándose en el artículo301 de la Ley de Comercio de 1974, una normativa frecuentemente utilizada por el gobierno estadounidense para analizar prácticas en el extranjero que puedan resultar discriminatorias o perjudiciales para el comercio nacional, según lo destacado en el anuncio oficial.

En la lista difundida se incluye a Guatemala junto apaíses de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente. Las investigaciones determinarán si las políticas y prácticas de los Estados señalados, en relación con la falta de cumplimiento o aplicación efectiva de prohibiciones a la importación de productos fabricados con trabajo forzoso, son consideradas irrazonables o discriminatorias y si impactan negativamente el comercio estadounidense, según el reporte del Diario Prensa Libre.