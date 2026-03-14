Denuncian irregularidades y alzas injustificadas de combustibles en Guatemala

Un total de 42 denuncias penales se presentó ante el Ministerio Público por presunta especulación en la venta de combustibles en el país./(Ministerio de Economía)

El Gobierno de Guatemala ha intensificado las acciones de supervisión y control sobre el mercado de combustibles debido a la detección de incrementos injustificados en los precios en diversas estaciones de servicio del país. A través del Ministerio de Economía, por medio de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), se presentaron 42 denuncias penales ante el Ministerio Público por el posible delito de especulación en la venta de combustibles. Las autoridades buscan proteger la economía de los consumidores y promover la transparencia en la comercialización de estos productos.

“En nombre del Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), nos encontramos acá en el Ministerio Público de Gerona presentando denuncias penales en contra de estaciones de servicios por el posible delito de especulación. En esta ocasión estamos presentando diecisiete denuncias que son de verificaciones realizadas por Diaco en el Plan Centinela”, expresa la directora de Diaco, Leslie Tzicap González, en un video compartido en las redes sociales del Ministerio de Economía de Guatemala.

“De esas verificaciones establecimos irregularidades en los precios que se estaban dando y con alzas injustificadas. Entonces presentamos estas denuncias para que el ente investigador encargado pueda seguir con el trámite de las mismas y determine la existencia del delito”, añade la funcionaria, quien también informa sobre la presentación de veinticinco denuncias más, basadas en un informe técnico del Ministerio de Energía y Minas, que identificó irregularidades en los precios en otras veinticinco estaciones de servicio.

Las acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia interinstitucional que incluye la participación del Ministerio de Energía y Minas, la Diaco, el Centro Nacional de Metrología (CENAME), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). El objetivo de este plan es realizar monitoreos constantes para verificar el costo de los combustibles en todas las gasolineras del país y evitar prácticas que afecten negativamente a la población guatemalteca.

El Ministerio de Economía y la Diaco lideran la protección del consumidor y la transparencia en los precios de combustibles en Guatemala ante la coyuntura actual./(Ministerio de Economía)

Carlos Vásquez, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, señaló en un video difundido en redes sociales del Ministerio de Economía que se han realizado supervisiones “a centros de distribución de combustibles” en la zona diez. El funcionario explicó en el audiovisual que otros equipos cubrieron otras zonas en la capital y cabeceras departamentales.

“Nosotros estamos atentos ahora en el número de centro de llamadas 1544 de Diaco por cualquier llamada de un ciudadano que considere que se está abusando. Estamos visitando las gasolineras y específicamente revisando sus depósitos, porque también tenemos que determinar qué tanto inventario hay. Por lo tanto, ese inventario debe mantener los precios en el plazo en que se vaya consumiendo”, agregó.

Durante las verificaciones del Plan Centinela, realizado en las últimas horas en Guatemala, los equipos de inspección detectaron incrementos significativos en el precio de los combustibles en algunas estaciones, que no correspondían a la evolución del mercado internacional ni a factores externos que pudieran justificar tales aumentos. Las denuncias presentadas buscan que el Ministerio Público investigue y determine la existencia de delitos asociados a la especulación y la manipulación de precios.

El Ministerio de Economía detalló en un comunicado publicado el 10 de marzo que el monitoreo de precios y derivados de combustibles se ha fortalecido para garantizar precios justos a nivel nacional. “El esfuerzo interinstitucional pretende detectar cualquier irregularidad que afecte la economía de la población guatemalteca, con un enfoque preventivo contra la manipulación de precios o el acaparamiento de productos”, según el documento oficial. El Gobierno aseguró que, de detectarse anomalías durante las verificaciones, se presentarán de inmediato las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, asegurando de esta forma el cumplimiento de la ley y la protección efectiva de los derechos de los consumidores.

Las autoridades verifican inventarios y precios en gasolineras para evitar abusos en la venta de combustibles./ (crédito Colprensa)

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con los monitoreos y verificaciones en todo el país. “Seguiremos con los monitoreos, seguiremos con las verificaciones de acuerdo a los hallazgos que obtengamos”, afirmó la directora de la Diaco, subrayando que el objetivo es proteger a los consumidores y promover precios transparentes en el mercado de combustibles.

El Ministerio de Economía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el precio de los combustibles al centro de llamadas de Diaco, disponible en el número 1544, y reafirma que el trabajo conjunto de las instituciones es clave para asegurar equidad en la comercialización de combustibles en Guatemala.