El operativo en Retalhuleu culminó con la incautación de cocaína valorada en 15 millones de quetzales./(PNC de Guatemala)

Guatemala ha establecido nuevos récords en su lucha contra el narcotráfico, superando por primera vez la incautación de 30 toneladas de narcóticos, cuyo valor estimado supera los Q3.000 millones. Estas acciones, sumadas a la destrucción de cinco narcolaboratorios y la erradicación masiva de cultivos ilegales, marcan un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional, con efectos directos en la consolidación de la soberanía y la protección civil, según informó el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz en su más reciente conferencia de prensa.

En el marco de estos resultados, destaca en los últimos años la captura de 80 personas con órdenes de extradición, así como la erradicación de más de 10 millones de arbustos de coca y seis millones de plantas de marihuana, cuyo valor supera los Q100 millones, de acuerdo con el recuento por el ministro. Un indicador clave del avance es la drástica reducción de vuelos ilícitos: solo una ruta aérea ilegal fue detectada en los últimos veintiséis meses, frente a los setenta y tres vuelos identificados en el mismo periodo de años anteriores.

La respuesta directa a la pregunta central —qué ocurrió recientemente en Guatemala en materia de lucha antidrogas, quiénes fueron los protagonistas y cuál es el impacto inmediato— queda establecida: Guatemala logró cifras históricas en decomisos y erradicaciones, con participación decisiva de los ministerios de la Defensa y de Gobernación, la Policía Nacional Civil y unidades especializadas como la SGAIA, la DIIC y la DIPANDA. La consecuencia principal es el fortalecimiento del estatus del país como actor confiable en la seguridad hemisférica, apoyándose en una política de coordinación interinstitucional.

La implementación de la operación Cinturón de Fuego coincidió con la asunción del presidente Bernardo Arévalo y supuso la extensión de la presencia estatal en zonas fronterizas tradicionalmente controladas por el crimen organizado. Sáenz atribuyó a este despliegue en tierra, mar y aire buena parte de los éxitos recientes contra el narcotráfico, al disminuir riesgos asociados al tráfico ilícito y reposicionar a Guatemala como un actor central en la arquitectura de seguridad de la región centroamericana.

Fotografías: Ejército de Guatemala

Nueva etapa de modernización militar y cooperación regional

El gobierno guatemalteco ha remarcado que la modernización militar tras el levantamiento del embargo no se orienta a fines bélicos, sino a la defensa de la soberanía y al fortalecimiento institucional. Según la información oficial, el proceso de adquisición de tecnología y capacitación se realiza bajo el esquema de gobierno a gobierno con Estados Unidos, condicionado a mejoras en transparencia, respeto de los derechos humanos y fortalecimiento de las instituciones, en línea con los lineamientos impulsados por la actual administración.

En 2025, Guatemala participará por primera vez en el ejercicio naval UNITAS, el mayor del continente americano. La integración de la Marina de la Defensa Nacional a este evento permitirá avanzar en la homologación de procedimientos y elevar la profesionalización de sus efectivos, según precisó el gobierno citado en la comunicación oficial reportada por el medio fuente de este artículo.

Presencia en foros internacionales y compromiso multilateral

Durante la Conferencia de las Américas contra los cárteles, celebrada en Doral, Florida entre el 4 y el 5 de marzo, Guatemala se integró a un foro que reunió a ministros de Defensa, al secretario de Guerra de Estados Unidos y al comandante del Comando Sur. Este encuentro produjo una Declaración Conjunta de Seguridad, la cual sostiene: “La lucha contra los carteles no puede ser enfrentada por un país de manera aislada. Es una responsabilidad colectiva de las naciones del hemisferio”.

El narcolaboratorio desmantelado aprovechaba la geografía difícil de El Estor, planteando retos logísticos para las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico. Foto cortesía Ejército de Guatemala

Los resultados obtenidos a través de la articulación entre las fuerzas armadas, el Ministerio de Gobernación y cuerpos policiales han sido destacados por funcionarios del sector. La cooperación internacional y el enfoque interinstitucional posicionan a Guatemala como referente en los esfuerzos conjuntos para afrontar amenazas transnacionales que afectan a toda la comunidad continental.