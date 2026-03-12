Guatemala

Agentes antinarcóticos de Guatemala detiene a cinco personas durante decomiso de drogas en Morales

En el marco de acciones contra el narcotráfico, agentes localizaron sustancias prohibidas ocultas en automóviles y aseguraron diversas evidencias, entre ellas armas de fuego, municiones, teléfonos móviles y equipos electrónicos

Autoridades incautaron decenas de paquetes
Autoridades incautaron decenas de paquetes de droga sobre una carretera en Aldea Cucharas durante un operativo nocturno. (Policía Nacional Civil de Guatemala)

Agentes de la SGAIA-PNC incautaron 65 paquetes de cocaína y cuatro armas de fuego tras interceptar dos vehículos en la aldea Las Cucharas, municipio de Morales, departamento de Izabal, durante un operativo antinarcótico realizado el jueves 12 de marzo. En la intervención, cinco personas resultaron detenidas.

Estedecomiso se suma a las operaciones implementadas este año, en las que lasfuerzas antinarcóticas han confiscado casicinco toneladas de drogas y eliminado plantaciones tantode marihuana como de hoja de coca en varias regiones del país.

Los agentes secuestraron, además de los estupefacientes y las armas, 96 municiones, siete cargadores, once teléfonos y un radiotransmisor. La droga permanecía oculta en el tablero y debajo de los asientos de uno de los automóviles.

Entre los arrestados se encuentran Hugo “N” (38 años), Melvin “N” (35 años), Felipe “N” (37 años), Elder (31 años) y Melvin “N” (40 años), quienes se desplazaban en los vehículos interceptados para el traslado de los paquetes.

La Policía Nacional Civil mantiene habilitada la Línea Antinarcótica 1577 para recibir denuncias anónimas de la población sobre movimientos relacionados con el narcotráfico.

Las autoridades antinarcóticas han realizado operativos en distintos departamentos, con apoyo del Ejército y diversas instituciones, logrando incautar cerca de cinco toneladas de droga durante el año.

Las fuerzas de seguridad han intervenido en zonas del país para eliminar cultivos de hoja de coca y erradicar plantaciones de marihuana.

Los reportes oficiales destacan la coordinación entre organismos y su impacto en la reducción de actividades vinculadas al narcotráfico.

El gobierno reporta decomisos récord de drogas y avances contra el narcotráfico

Guatemala ha conseguido resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico al decomisar poco más de 30 toneladas de narcóticos y destruir cinco laboratorios clandestinos, según cifras oficiales, brindadas recientemente por el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz. El valor de las drogas incautadas supera los Q3.000 millones, mientras que la erradicación de más de 10 millones de arbustos de coca y seis millones de plantas de marihuana representa un impacto económico adicional de más de Q100 millones.

El avance en el combate al crimen organizado se atribuye al fortalecimiento de la Operación Cinturón de Fuego, lanzada durante el inicio de la presidencia de Bernardo Arévalo. Esta estrategia priorizó la vigilancia de las fronteras, en particular la que limita con México, mediante la instalación continua de fuerzas estatales en zonas donde antes operaban estructuras criminales. La intervención terrestre, marítima y aérea permitió contener y desbaratar numerosos grupos ligados al tráfico de drogas.

Entre los logros recientes, el periodo reportado incluyó la captura de 80personas buscadas para extradición. Las autoridades destacan como un factor clave la fuerte disminución del tráfico aéreo ilegal: en los últimos veintiséis meses, solo se ha detectado una ruta aérea ilícita, frente a los 73 vuelos clandestinos registrados en años anteriores.

La articulación entre Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil —incluyendo sus divisiones especializadas SGAIA, DIIC y DIPANDA— fue esencial en labores de inteligencia, patrullaje fronterizo, investigaciones y desarticulación de redes criminales.

La cooperación militar entre Guatemala y Estados Unidos experimenta un cambio de magnitud histórica tras la reciente decisión de levantar el embargo militar que pesaba sobre el país centroamericano durante cuarenta y siete años, una medida atribuida a los avances concretos en la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad regional realizados

