El ejército de Guatemala recibe autorización para comprar armamento estadounidense tras 47 años de embargo

El ejército de Guatemala ha obtenido autorización para adquirir equipo militar directamente de Estados Unidos después de 47 años, gracias a una certificación que reconoce el respeto guatemalteco por la democracia y los derechos humanos. Este avance, según declaraciones oficiales del ministro de Defensa Henry Saenz en LaRondaGT, permite que el país compre armamento y tecnología de punta bajo un régimen de transparencia y acuerdos de Estado a Estado, lo que refuerza la lucha nacional contra el narcotráfico y mejora la capacidad de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad interna.

Entre los elementos más destacados de esta operación figura una asignación presupuestaria de 400 millones destinada a insumos y equipos para defensa durante el ejercicio fiscal en curso. El jefe del Ministerio de Defensa Nacional precisó que esta inversión no solo incluye armamento, sino también aviones, municiones y equipo especializado para operaciones nocturnas. Indicó que “vamos a usar el Colt cinco cincuenta y seis M4, el mismo armamento que usan las fuerzas de Estados Unidos en todo el mundo”. Añadió que ya existen cartas de aceptación para la compra de aeronaves y confirmó la adquisición de más de 2.200 fusiles M4.

Guatemala accede al mercado militar estadounidense tras casi medio siglo restringido

Durante casi cinco décadas, Guatemala se había visto imposibilitada de comprar equipos militares estadounidenses debido a la falta de certificaciones relacionadas con prácticas democráticas y derechos humanos. Antes de este acuerdo, el país recurría a otros proveedores como Israel, que suministraba fusiles Galil, y Colombia, de donde se adquirían armas Córdoba. La nueva certificación, alcanzada bajo la administración del actual presidente, ha cambiado este panorama al reconocer al país como “socio serio y comprometido”, de acuerdo con declaraciones oficiales.

El proceso de certificación exigió que Guatemala demostrara profesionalismo y neutralidad política en la conducción de su ejército. El ministro de defensa subrayó el carácter “apolítico” de la institución y explicó que el cumplimiento de estos requisitos resultó clave para que las cartas de requerimiento, necesarias para la adquisición de equipos, recibieran una respuesta positiva de las autoridades estadounidenses.

El Ejército de Guatemala realiza
El Ejército de Guatemala realiza una requisa focalizada en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón para reforzar la seguridad penitenciaria. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

La posibilidad de adquirir equipamiento moderno refuerza el impacto de iniciativas actuales, como la Operación Cinturón de Fuego, lanzada para asegurar las fronteras y combatir los corredores del narcotráfico y otras amenazas transnacionales. Según el funcionario, la coordinación entre el Ministerio de Defensa Nacional y el de Gobernación ha permitido mejorar la capacidad de compartir inteligencia y articular de manera más eficaz las acciones de seguridad.

Mejora en seguridad y ambiente económico

El acceso a armamento estadounidense responde a imperativos de seguridad y a la consolidación de la estabilidad macroeconómica. Las autoridades destacan que “los resultados mostrados” en la lucha contra el narcotráfico han motivado que las calificaciones económicas sean positivas para Guatemala, vinculando las inversiones en defensa con la percepción internacional del país como un entorno seguro para el desarrollo económico.

La adquisición de tecnología y armas de última generación “da mejores argumentos para desarticular las organizaciones criminales”, precisó el titular de defensa. El objetivo es que los ciudadanos guatemaltecos cuenten con un entorno donde puedan desarrollarse con la certeza de tener un ejército y fuerzas públicas mejor equipadas.

Guatemala se convierte en uno de los primeros países del hemisferio en aplicar el despliegue permanente del ejército en las fronteras, una tendencia que otros gobiernos de la región comienzan a observar como modelo, según declaracionesdel funcionario.

