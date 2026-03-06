Diputados oficialistas en Guatemala buscan suspender elección de magistrados y piden a la máxima Corte revocar amparo provisional contra el Congreso

captura de pantalla de la sesión plenaria del Congreso de la República

Diputados solicitan a la Corte de Constitucionalidad revocar el amparo provisional impuesto al Congreso. En la petición, afirman que no existe riesgo de incumplimiento de plazos legales y que la medida carece de justificación jurídica.

La solicitud destaca que se debería dejar sin efecto inmediato el amparo que obliga al Congreso a elegir a los magistrados de la CC este jueves. Entre los argumentos, los parlamentarios enfatizan que no hay fundamentos legales suficientes para mantener la resolución temporal, por lo que exigen que se revoque el amparo otorgado dentro del expediente 1857-2026.

El diputado Samuel Pérez publicó en redes sociales: “Hemos presentado una solicitud a la CC para que revoquen de manera inmediata el ilegal y arbitrario amparo provisional por medio del cual pretenden obligarnos a elegir a Molina Barreto el día de hoy”.

Los congresistas solicitan que el escrito sea incorporado al expediente, que se les reconozca oficialmente como diputados y como terceros interesados de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de constitucionalidad, y que la Corte los tenga por notificados en el lugarseñalado. Además, piden la revocatoria del amparo de acuerdo con el artículo 30de la citada ley.

Por lo tanto, los congresistas piden revocar el amparo provisional otorgado y solicitan a la Honorable Corte de Constitucionalidad las siguientes peticiones:

1. Que se agregue el presente escrito al expediente respectivo

2. Que se reconozca nuestra calidad de diputados al Congreso de la República y se tenga por señalado el lugar para recibir notificaciones.

3. Que se nos tenga como TERCEROS INTERESADOS dentro del presente proceso de amparo, conforme el artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

4.Que se tenga por planteada SOLICITUD DE REVOCATORIA DEL AMPARO PROVISIONAL, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

5. Que oportunamente esta honorable Corte REVOQUE EL AMPARO PROVISIONAL otorgado dentro del expediente 1857-2026, por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento. https://x.com/samuel_pz/status/2029694654061367656

La Corte ordenó que la sesión permanezca abierta mientras existan temas pendientes

La CC ordenó mantener abierta la sesión, prohibiendo que se levante antes de concluir los puntos del orden del día, luego de que el pasado martes, el presidente del Congreso, Luis Contreras, cancelara la convocatoria por falta de cuórum en la Junta Directiva.

Durante la jornada, los diputados deberán someter a votación la elección de los magistrados que representarán al Congreso ante la CC para el período 2026-2031, tomando como base la nómina de 47 candidatos propuesta por la Comisión Mixta, conformada por los Jefes de Bloque y miembros de la Junta Directiva.

De acuerdo con las disposiciones, primero se votará por el magistrado titular y después por el suplente, siendo electos quienes alcancen la mayoría absoluta de 81 votos entre todos los diputados.

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Retoman sesión plenaria convocada por orden constitucional

El anuncio, de la presentación de la acción planteada por los legisladores afines al presidente de la República, Bernardo Arévalo, se dio posterior al reinició de la sesión convocada para la elección de los magistrados titular y suplente, plenaria realizada entre discusiones y disturbios dentro del Hemiciclo, por la solicitud de limitar a cinco minutos el tiempo para expresarse.

Elmer Palencia, segundo vicepresidente, se manifestó a favor de limitar el uso de la palabra a cinco minutos durante la sesión, acusando a algunos presentes de repetir el espectáculo ocurrido el 14 de enero. Palencia insistió en que existe temor frente a la votación y solicitó que se avance en el proceso. Expresó que las decisiones en el pleno deben definirse por “votos, no por empujones, no subiéndose en los escritorios, no el que más grita".