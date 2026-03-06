Guatemala

Diputados oficialistas en Guatemala buscan suspender elección de magistrados y piden a la máxima Corte revocar amparo provisional contra el Congreso

La petición presentada señala que la resolución que impone la elección de magistrados carece de sustento jurídico y no representa un riesgo para el cumplimiento de plazos legales, por lo que reclaman la anulación inmediata

Guardar
captura de pantalla de la
captura de pantalla de la sesión plenaria del Congreso de la República

Diputados solicitan a la Corte de Constitucionalidad revocar el amparo provisional impuesto al Congreso. En la petición, afirman que no existe riesgo de incumplimiento de plazos legales y que la medida carece de justificación jurídica.

La solicitud destaca que se debería dejar sin efecto inmediato el amparo que obliga al Congreso a elegir a los magistrados de la CC este jueves. Entre los argumentos, los parlamentarios enfatizan que no hay fundamentos legales suficientes para mantener la resolución temporal, por lo que exigen que se revoque el amparo otorgado dentro del expediente 1857-2026.

El diputado Samuel Pérez publicó en redes sociales: “Hemos presentado una solicitud a la CC para que revoquen de manera inmediata el ilegal y arbitrario amparo provisional por medio del cual pretenden obligarnos a elegir a Molina Barreto el día de hoy”.

Los congresistas solicitan que el escrito sea incorporado al expediente, que se les reconozca oficialmente como diputados y como terceros interesados de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de constitucionalidad, y que la Corte los tenga por notificados en el lugarseñalado. Además, piden la revocatoria del amparo de acuerdo con el artículo 30de la citada ley.

Por lo tanto, los congresistas piden revocar el amparo provisional otorgado y solicitan a la Honorable Corte de Constitucionalidad las siguientes peticiones:

1. Que se agregue el presente escrito al expediente respectivo

2. Que se reconozca nuestra calidad de diputados al Congreso de la República y se tenga por señalado el lugar para recibir notificaciones.

3. Que se nos tenga como TERCEROS INTERESADOS dentro del presente proceso de amparo, conforme el artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

4.Que se tenga por planteada SOLICITUD DE REVOCATORIA DEL AMPARO PROVISIONAL, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

5. Que oportunamente esta honorable Corte REVOQUE EL AMPARO PROVISIONAL otorgado dentro del expediente 1857-2026, por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento. https://x.com/samuel_pz/status/2029694654061367656

La Corte ordenó que la sesión permanezca abierta mientras existan temas pendientes

La CC ordenó mantener abierta la sesión, prohibiendo que se levante antes de concluir los puntos del orden del día, luego de que el pasado martes, el presidente del Congreso, Luis Contreras, cancelara la convocatoria por falta de cuórum en la Junta Directiva.

Durante la jornada, los diputados deberán someter a votación la elección de los magistrados que representarán al Congreso ante la CC para el período 2026-2031, tomando como base la nómina de 47 candidatos propuesta por la Comisión Mixta, conformada por los Jefes de Bloque y miembros de la Junta Directiva.

De acuerdo con las disposiciones, primero se votará por el magistrado titular y después por el suplente, siendo electos quienes alcancen la mayoría absoluta de 81 votos entre todos los diputados.

Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala
Fotografías: Organismo Legislativo de Guatemala

Retoman sesión plenaria convocada por orden constitucional

El anuncio, de la presentación de la acción planteada por los legisladores afines al presidente de la República, Bernardo Arévalo, se dio posterior al reinició de la sesión convocada para la elección de los magistrados titular y suplente, plenaria realizada entre discusiones y disturbios dentro del Hemiciclo, por la solicitud de limitar a cinco minutos el tiempo para expresarse.

Elmer Palencia, segundo vicepresidente, se manifestó a favor de limitar el uso de la palabra a cinco minutos durante la sesión, acusando a algunos presentes de repetir el espectáculo ocurrido el 14 de enero. Palencia insistió en que existe temor frente a la votación y solicitó que se avance en el proceso. Expresó que las decisiones en el pleno deben definirse por “votos, no por empujones, no subiéndose en los escritorios, no el que más grita".

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévaloelección de magistrados de la CCCongreso de la RepúblicaCorte de Constitucionalidad

Últimas Noticias

El precio internacional del café sube ante tensiones y desafíos logísticos, según Instituto Salvadoreño del Café

Las recientes alzas han sido impulsadas por un escenario de incertidumbre global, repercutiendo en la cadena de suministro y reflejando la influencia del contexto geopolítico y los problemas logísticos, según fuentes del sector cafetalero

El precio internacional del café

La colaboración entre Estados Unidos y República Dominicana se afianza con donación sanitaria

Una iniciativa conjunta permitió equipar al consejo nacional encargado de discapacidad, en un acto encabezado por la embajadora Campos y referentes del gobierno local, con fines orientados a la integración social

La colaboración entre Estados Unidos

La mayoría de hoteles en El Salvador registra 100% de ocupación para Semana Santa

El país reporta un aumento significativo en el flujo de viajeros internacionales, con reservas agotadas en hoteles ubicados en ciudades emblemáticas y destinos de playa, impulsando la preferencia de turistas regionales y extranjeros

La mayoría de hoteles en

Honduras abrirá sus puertas al Foro Iberoamericano de Turismo

El encuentro busca fortalecer el papel de Honduras como referente regional, promover la inversión e integrar distintas iniciativas para fomentar la competitividad, la integración social y el desarrollo económico a través del turismo

Honduras abrirá sus puertas al

Sergio Gallardo, la voz que marcó a generaciones salvadoreñas, pierde la vida los 76 años

La comunidad periodística ha destacado la trayectoria del locutor y presentador, quien impulsó nuevas formas de interacción y formatos que marcaron las últimas décadas en medios salvadoreños

Sergio Gallardo, la voz que

TECNO

De mecánico a ultrarrápido: así

De mecánico a ultrarrápido: así puedes migrar a un SSD sin complicaciones

Harry Styles y su ausencia de los escenarios por casi 3 años: esto reveló a Apple Music

Guía paso a paso para borrar un celular de la lista de números de WhatsApp

Netflix rompe el mercado con BTS The Comeback en vivo: tráiler, fecha y hora

Líderes de la IA revelan cómo preparan a sus hijos para el trabajo en pleno auge de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida en

Así es la vida en prisión de Nick Reiner tras la muerte de sus padres: aislamiento total y vigilancia constante

Johnny Knoxville anuncia el final de Jackass tras 25 años de caos y acrobacias extremas

Sin asesinatos ni escenas crudas: el día que David Chase confesó el secreto mejor guardado de Los Soprano

La policía habría llamado más de una decena de veces a la casa de Britney Spears antes de arrestarla

‘Un novio por suscripción’: a qué hora se estrena la serie protagonizada por Jisoo de BlackPink en Netflix

MUNDO

Bajo asedio y sin aliados:

Bajo asedio y sin aliados: Irán intensifica sus ataques en Medio Oriente mientras China y Rusia optan por la cautela

Bolivia relanzó la erradicación de cultivos de coca tras un año de parálisis y en medio de presión internacional

Los elefantes de Aníbal: un pequeño hueso cambia la perspectiva sobre las guerras púnicas

La OTAN refuerza su blindaje antimisiles tras frenar un ataque iraní contra Turquía

El precio internacional del café sube ante tensiones y desafíos logísticos, según Instituto Salvadoreño del Café