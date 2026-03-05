Guatemala: El Congreso interrumpe la elección de magistrados tras una pelea entre diputados

Una acalorada discusión política escala hasta los golpes y los gritos en el hemiciclo parlamentario de Guatemala. El video captura el momento exacto en que la sesión se sale de control frente a la bandera nacional.

Un ambiente de alta tensión se vivió este jueves en el Congreso de la República cuando, durante la sesión plenaria destinada a elegir a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031, los diputados protagonizaron enfrentamientos físicos y verbales, incluyendo gritos, empujones y hasta el apagado de la luz en el hemiciclo.

Tras varios momentos de caos, la plenaria avanzó en medio de un clima hostil, interrumpido por la interrupción de la energía eléctrica en el salón principal. A pesar de que la sala quedó a oscuras, tanto la transmisión en directo como los micrófonos del hemiciclo continuaron operativos.

El conflicto se intensificó luego de que el presidente del Congreso, Luis Contreras, concedió la palabra a Héctor Aldana, quien propuso limitar las intervenciones de los legisladores a cinco minutos cada una.

AmCham Guatemala destacó que la idoneidad, honorabilidad e independencia son criterios esenciales que debe asegurar el Congreso en la selección de magistrados del TSE. (Cortesía: Congreso de la República)

Varios diputados expresaron inconformidad, alegando que Aldana accedió al uso de la palabra sin estar registrado entre los aproximadamente 25 legisladores que esperaban turno. Esta situación generó protestas en el pleno y llevó a una votación sobre la moción para acortar los tiempos.

La propuesta fue finalmente rechazada con 79 votos en contra, permitiendo que el debate continuara bajo las normas vigentes, lo que desencadenó aún más altercados entre los integrantes del órgano legislativo, quienes alzaron la voz con frases como “No me toqués" al confrontar a la Junta Directiva.

Elmer Palencia, segundo vicepresidente, se manifestó a favor de limitar el uso de la palabra a cinco minutos durante la sesión, acusando a algunos presentes de repetir el espectáculo ocurrido el 14 de enero. Palencia insistió en que existe temor frente a la votación y solicitó que se avance en el proceso. Expresó que las decisiones en el pleno deben definirse por “votos, no por empujones, no subiéndose en los escritorios, no el que más grita".

Entre tanto, el presidente del Congreso, Luis Contreras convocó a reunión urgente a los jefes de bloque, en busca de enmendar el proceso y continuar con la sesión.

Diputados se reúnen por advertencia de la máxima Corte, en medio de denuncias

En el inició de la sesión convocada para la elección de magistrados titular y suplente en representación del Organismo Legislativo, en su alocución Samuel Pérez diputado oficialista afirmó que Estados Unidos suele manifestar sus preferencias conforme a sus propios intereses, pero advirtió que existen límites inquebrantables para las autoridades guatemaltecas.

El diputado subrayó que “el rumor de intentar imponer personas nefastas es un límite que no estamos dispuestos a cruzar, no importando quién nos lo pida y nadie en este Congreso debería estar dispuesto a cruzarlo”.

Se desata el caos en el Congreso de la República de Guatemala cuando diputados de diferentes bancadas se enfrentan con gritos y empujones en medio del pleno, obligando a intervenir a otros para calmar los ánimos.

En medio de la lucha parlamentaria por el control de los órganos judiciales, Guatemala enfrenta fuerzas antagónicas que posicionan la transparencia y el respeto a la voluntad popular como ejes centrales de la disputa. Según Samuel Pérez, la obligación de proteger la democracia y la patria concierne a todo el “pueblo de Guatemala completo”. El legislador instó a la vigilancia ciudadana ante intentos de dominación institucional a través de redes de corrupción, lobbies y presiones empresariales o extranjeras.

Enfatizó que, si esta dinámica no se detiene, Guatemala podría ver cómo “ya no importará la mayoría en las urnas ni los votos en el Congreso”, dado que “las decisiones del destino de este país quedarán en manos de tres personas en la Corte de Constitucionalidad que no conocen de criterio ni convicción, pero sí de negocios y avaricia”. Así, el impacto del proceso supera el escenario legislativo, planteando el riesgo de que los poderes republicanos queden pulverizados y de que las elecciones se conviertan en una “burla para el pueblo de Guatemala”.